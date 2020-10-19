На Буковине 40% школ находятся на дистанционном обучении, - ОГА

В Черновицкой области 158 учебных заведений находятся на дистанционном обучении, что составляет 40%.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по состоянию на 19 октября из 382 учреждений дошкольного образования работают 233, что составляет 61%.

"Получение среднего образования в Черновицкой области обеспечивают 395 учреждений общего среднего образования: по очной форме работают 126 (32%); по смешанной форме - 10 (3%); по дистанционной - 158 (40%); 4 учреждения работают в 2 смены (1%)",- сообщили в департаменте.

Кроме того, на каникулах находятся 104 учебных заведения.

Также отмечается, что на сегодня коронавирусом болеют 49 школьников, а также 154 человека педагогического и технического персонала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки 16 октября на Буковине установлен антирекорд инфицированных коронавирусом - 247 человек, - ОГА