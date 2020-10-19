РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6511 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
423 4

На Буковине 40% школ находятся на дистанционном обучении, - ОГА

На Буковине 40% школ находятся на дистанционном обучении, - ОГА

В Черновицкой области 158 учебных заведений находятся на дистанционном обучении, что составляет 40%.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по состоянию на 19 октября из 382 учреждений дошкольного образования работают 233, что составляет 61%.

"Получение среднего образования в Черновицкой области обеспечивают 395 учреждений общего среднего образования: по очной форме работают 126 (32%); по смешанной форме - 10 (3%); по дистанционной - 158 (40%); 4 учреждения работают в 2 смены (1%)",- сообщили в департаменте.

Кроме того, на каникулах находятся 104 учебных заведения.

Также отмечается, что на сегодня коронавирусом болеют 49 школьников, а также 154 человека педагогического и технического персонала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки 16 октября на Буковине установлен антирекорд инфицированных коронавирусом - 247 человек, - ОГА

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И правильно! Ни на дорогу, ни на форму, ни на школы тратиться не надо!
показать весь комментарий
19.10.2020 18:04 Ответить
На Буковине 40% школ находятся на дистанционном обучении, - ОГА - Цензор.НЕТ 391
показать весь комментарий
19.10.2020 18:11 Ответить
Молодцы, а хотелось что бы все, с первого сентября, за месяц уже, в 2 раза увеличилось кол-во зараженных. Учитесь дома, информации достаточно, скайп есть!
показать весь комментарий
19.10.2020 19:31 Ответить
Конвеєр з дебілізації України запущено.
показать весь комментарий
20.10.2020 09:22 Ответить
 
 