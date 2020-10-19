На Буковині 40% шкіл перебувають на дистанційному навчанні, - ОДА

У Чернівецькій області 158 навчальних закладів перебувають на дистанційному навчанні, що становить 40%.

Про це повідомляє Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що станом на 19 жовтня з 382 закладів дошкільної освіти працюють 233, що становить 61%.

"Отримання середньої освіти в Чернівецькій області забезпечують 395 закладів загальної середньої освіти: за очною формою працюють 126 (32%); на змішаній формі - 10 (3%); на дистанційній - 158 (40%); 4 установи працюють у 2 зміни (1%)", - повідомили в департаменті.

Крім того, на канікулах перебувають 104 навчальні заклади.

Також зазначається, що на сьогодні на коронавірус хворіють 49 школярів, а також 154 особи педагогічного і технічного персоналу.

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