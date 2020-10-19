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Новини Коронавірус і карантин
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На Буковині 40% шкіл перебувають на дистанційному навчанні, - ОДА

На Буковині 40% шкіл перебувають на дистанційному навчанні, - ОДА

У Чернівецькій області 158 навчальних закладів перебувають на дистанційному навчанні, що становить 40%.

Про це повідомляє Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що станом на 19 жовтня з 382 закладів дошкільної освіти працюють 233, що становить 61%.

"Отримання середньої освіти в Чернівецькій області забезпечують 395 закладів загальної середньої освіти: за очною формою працюють 126 (32%); на змішаній формі - 10 (3%); на дистанційній - 158 (40%); 4 установи працюють у 2 зміни (1%)", - повідомили в департаменті.

Крім того, на канікулах перебувають 104 навчальні заклади.

Також зазначається, що на сьогодні на коронавірус хворіють 49 школярів, а також 154 особи педагогічного і технічного персоналу.

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Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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И правильно! Ни на дорогу, ни на форму, ни на школы тратиться не надо!
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19.10.2020 18:04 Відповісти
На Буковине 40% школ находятся на дистанционном обучении, - ОГА - Цензор.НЕТ 391
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19.10.2020 18:11 Відповісти
Молодцы, а хотелось что бы все, с первого сентября, за месяц уже, в 2 раза увеличилось кол-во зараженных. Учитесь дома, информации достаточно, скайп есть!
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19.10.2020 19:31 Відповісти
Конвеєр з дебілізації України запущено.
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20.10.2020 09:22 Відповісти
 
 