У Зеленского есть два месяца, чтобы стать руководителем страны, - Палица

На сегодняшний день альтернативы Зеленскому нет, но он должен начать чувствовать ответственность за судьбу страны. Это либо произойдет до нового года, либо уже не произойдет. Такое мнение озвучил лидер партии "За майбутнє" в программе "Откровенный разговор".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Проблемой, которую не может решить Зеленский, является то, что он не контролирует ситуацию. Тогда вопрос: почему ему не докладывает его окружение, заявил Палица.

"Напоминает 37-й год, когда люди, сидя в тюрьмах, писали письма Сталину и говорили, что Иосиф Виссарионович, видимо, не знает, что происходит в Советском Союзе", − прокомментировал Игорь Палица.

Впрочем, политик убежден: на нынешний момент лучшего Президента сейчас не будет.

"Он должен оставаться Президентом, но начать чувствовать ответственность за судьбу страны. И разогнать всех тех людей, которые сели на потоки, которые довели страну до того, что мы оказались в ужасной экономической и катастрофической эпидемической ситуации. Это либо произойдет до нового года, либо уже не произойдет", − отметил Игорь Палица.

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