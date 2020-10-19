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У Зеленского есть два месяца, чтобы стать руководителем страны, - Палица

У Зеленского есть два месяца, чтобы стать руководителем страны, - Палица

На сегодняшний день альтернативы Зеленскому нет, но он должен начать чувствовать ответственность за судьбу страны. Это либо произойдет до нового года, либо уже не произойдет. Такое мнение озвучил лидер партии "За майбутнє" в программе "Откровенный разговор".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Проблемой, которую не может решить Зеленский, является то, что он не контролирует ситуацию. Тогда вопрос: почему ему не докладывает его окружение, заявил Палица.

"Напоминает 37-й год, когда люди, сидя в тюрьмах, писали письма Сталину и говорили, что Иосиф Виссарионович, видимо, не знает, что происходит в Советском Союзе", − прокомментировал Игорь Палица.

Впрочем, политик убежден: на нынешний момент лучшего Президента сейчас не будет.

"Он должен оставаться Президентом, но начать чувствовать ответственность за судьбу страны. И разогнать всех тех людей, которые сели на потоки, которые довели страну до того, что мы оказались в ужасной экономической и катастрофической эпидемической ситуации. Это либо произойдет до нового года, либо уже не произойдет", − отметил Игорь Палица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соратник Коломойского нардеп Палица заболел COVID-19

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Палица Игорь (66)


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Топ комментарии
+51
феерический идиот !!!
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19.10.2020 20:14
+46
Идиот.
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19.10.2020 20:11
+44
ВОРЮГА палица,подстилка коломойши, тявкнула из собачей будки
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19.10.2020 20:20
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"У зеленского есть два месяца" - звучит, как угроза. "Или ты, зеленский, будешь слушаться во всем бабу Беню, или мы найдем Украине нового клоуна".
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19.10.2020 21:31 Ответить
А давайте подумаєм соберемся мыслями и духом и приведем ни того ни того, а нормального.
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19.10.2020 21:33 Ответить
Маєш пропозицію ??? Оголошуй!!!)))
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19.10.2020 21:36 Ответить
А хто мене буде слухати? Так а як по іншому, якщо хочеш нормального.
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19.10.2020 21:39 Ответить
Саме так!! Ми не чуємо одне одного ,навіть якщо спілкуємось однією мовою!! Я почав Майданити в 1989 р. ,з шахтарських страйків !!!)))
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19.10.2020 22:30 Ответить
Якщо так безнадійно, то треба виїзджати.
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19.10.2020 21:41 Ответить
Просто Вові потрібно йти у відставку і призначати дострокові президенскі..
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19.10.2020 21:31 Ответить
я не хочу такого майбуття....
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19.10.2020 21:40 Ответить
Зе клоун свое время уже профукал.
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19.10.2020 21:42 Ответить
Местные кандидаты от пзж уже три дня назад начали меня убеждать , шоб я голосовал именно за них . Я ответил , что не буду голосовать за бывших рыгов и комунистов , но буду голосовать за действующую власть . За это получил ещё порцию матюков . - Спорить не стал , сохранил спокойствие ... . Просто взял и отошёл в сторону и пошёл домой . ( думаю , что легко пооткручивал бы им головы , но спокойно пошёл домой ) .
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19.10.2020 21:42 Ответить
Ну так пооткручивал бы для разнообразия!
А мы бы про тебя на Цензоре почитали через день-другой
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19.10.2020 22:56 Ответить
В Ольгино , **** отчитаешся , пнх .
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19.10.2020 23:14 Ответить
йдинах - твоя партія
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19.10.2020 21:45 Ответить
Нет действующей власти, есть бездействующая зеленая плесень
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19.10.2020 21:48 Ответить
Согл. Вова обісрався повністю і дуже.
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19.10.2020 21:52 Ответить
Они не бездействуют... они вредят, причём сознательно...
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19.10.2020 22:28 Ответить
Бездіяльність,це різновид діяльності !! )))
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19.10.2020 22:39 Ответить
воно таке саме як і з гівна палиця))))
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19.10.2020 22:10 Ответить
кто это такой вааще?
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19.10.2020 22:32 Ответить
Ещё один клоун Коломойского
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19.10.2020 22:33 Ответить
Рассмешил комика! Тысяча ваша. Играете дальше, берёте ещё минуту?
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19.10.2020 22:45 Ответить
Что этот фантомас вещает? Предлагает снять беню с потоков?
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19.10.2020 22:56 Ответить
У Зеленського є два місяці, щоб стати керівником країни, - Палиця - Цензор.НЕТ 317
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19.10.2020 22:59 Ответить
Он уже руководитель страны. Палица все проспал
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19.10.2020 23:47 Ответить
Иногда очки не помогают читать между строк. Вот тока не могу вдуплить насчеть сцаря , на данный момент, которому нет альтернативы.
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20.10.2020 00:20 Ответить
Йванко "Грiзний" и тот был ушел в замятню, когда ему Гираи поводили по морде драным веником, а этот шо, хитро сделанный?
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20.10.2020 00:22 Ответить
Пожурив, не забыл лизнуть. Да уж куда народу без Зели, никуда.
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20.10.2020 00:25 Ответить
а мож народ бацьку в нем заприметил?
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20.10.2020 01:04 Ответить
какой бред в этом бритом черепе.
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20.10.2020 01:30 Ответить
Ультиматум собаці:ти повинна за 2 місяці вивчити таблицю множення!
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20.10.2020 08:02 Ответить
СКАЗАЛ ТОТ КТО САМ ОБЩАЕТСЯ С ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ КОРРУПЦИОНЕРОВ СТРАНЫ КОЛОМОЙСКИМ !)
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20.10.2020 08:16 Ответить
Ещё один деревенский пиз-..дун и ворюга , Палиця с Одессы!!
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20.10.2020 15:14 Ответить
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