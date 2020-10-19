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У Зеленського є два місяці, щоб стати керівником країни, - Палиця

У Зеленського є два місяці, щоб стати керівником країни, - Палиця

На сьогодні альтернативи Зеленському немає, але він повинен почати відчувати відповідальність за долю країни. Це або станеться до нового року, або вже не станеться. Таку думку озвучив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" в програмі "Відверта розмова".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Проблемою, яку не може вирішити Зеленський, є те, що він не контролює ситуацію. Тоді питання: чому йому не доповідає його оточення, заявив Палиця.

"Нагадує 37-й рік, коли люди, сидячи в тюрмах, писали листи Сталіну й говорили, що Йосип Віссаріонович, мабуть, не знає, що відбувається в Радянському Союзі", − прокоментував Ігор Палиця.

Утім, політик переконаний: на нинішній момент кращого президента зараз не буде.

"Він повинен лишатися президентом, але почати відчувати відповідальність за долю країни. І розігнати всіх тих людей, які сіли на потоки, які довели країну до того, що ми опинилися в жахливій економічній і катастрофічній епідемічній ситуації. Це або станеться до нового року, або вже не станеться", − зазначив Ігор Палиця.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Палиця Ігор (62)


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Топ коментарі
+51
феерический идиот !!!
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19.10.2020 20:14
+46
Идиот.
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19.10.2020 20:11
+44
ВОРЮГА палица,подстилка коломойши, тявкнула из собачей будки
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19.10.2020 20:20
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"У зеленского есть два месяца" - звучит, как угроза. "Или ты, зеленский, будешь слушаться во всем бабу Беню, или мы найдем Украине нового клоуна".
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19.10.2020 21:31 Відповісти
А давайте подумаєм соберемся мыслями и духом и приведем ни того ни того, а нормального.
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19.10.2020 21:33 Відповісти
Маєш пропозицію ??? Оголошуй!!!)))
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19.10.2020 21:36 Відповісти
А хто мене буде слухати? Так а як по іншому, якщо хочеш нормального.
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19.10.2020 21:39 Відповісти
Саме так!! Ми не чуємо одне одного ,навіть якщо спілкуємось однією мовою!! Я почав Майданити в 1989 р. ,з шахтарських страйків !!!)))
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19.10.2020 22:30 Відповісти
Якщо так безнадійно, то треба виїзджати.
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19.10.2020 21:41 Відповісти
Просто Вові потрібно йти у відставку і призначати дострокові президенскі..
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19.10.2020 21:31 Відповісти
я не хочу такого майбуття....
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19.10.2020 21:40 Відповісти
Зе клоун свое время уже профукал.
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19.10.2020 21:42 Відповісти
Местные кандидаты от пзж уже три дня назад начали меня убеждать , шоб я голосовал именно за них . Я ответил , что не буду голосовать за бывших рыгов и комунистов , но буду голосовать за действующую власть . За это получил ещё порцию матюков . - Спорить не стал , сохранил спокойствие ... . Просто взял и отошёл в сторону и пошёл домой . ( думаю , что легко пооткручивал бы им головы , но спокойно пошёл домой ) .
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19.10.2020 21:42 Відповісти
Ну так пооткручивал бы для разнообразия!
А мы бы про тебя на Цензоре почитали через день-другой
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19.10.2020 22:56 Відповісти
В Ольгино , **** отчитаешся , пнх .
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19.10.2020 23:14 Відповісти
йдинах - твоя партія
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19.10.2020 21:45 Відповісти
Нет действующей власти, есть бездействующая зеленая плесень
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19.10.2020 21:48 Відповісти
Согл. Вова обісрався повністю і дуже.
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19.10.2020 21:52 Відповісти
Они не бездействуют... они вредят, причём сознательно...
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19.10.2020 22:28 Відповісти
Бездіяльність,це різновид діяльності !! )))
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19.10.2020 22:39 Відповісти
воно таке саме як і з гівна палиця))))
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19.10.2020 22:10 Відповісти
кто это такой вааще?
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19.10.2020 22:32 Відповісти
Ещё один клоун Коломойского
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19.10.2020 22:33 Відповісти
Рассмешил комика! Тысяча ваша. Играете дальше, берёте ещё минуту?
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19.10.2020 22:45 Відповісти
Что этот фантомас вещает? Предлагает снять беню с потоков?
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19.10.2020 22:56 Відповісти
У Зеленського є два місяці, щоб стати керівником країни, - Палиця - Цензор.НЕТ 317
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19.10.2020 22:59 Відповісти
Он уже руководитель страны. Палица все проспал
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19.10.2020 23:47 Відповісти
Иногда очки не помогают читать между строк. Вот тока не могу вдуплить насчеть сцаря , на данный момент, которому нет альтернативы.
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20.10.2020 00:20 Відповісти
Йванко "Грiзний" и тот был ушел в замятню, когда ему Гираи поводили по морде драным веником, а этот шо, хитро сделанный?
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20.10.2020 00:22 Відповісти
Пожурив, не забыл лизнуть. Да уж куда народу без Зели, никуда.
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20.10.2020 00:25 Відповісти
а мож народ бацьку в нем заприметил?
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20.10.2020 01:04 Відповісти
какой бред в этом бритом черепе.
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20.10.2020 01:30 Відповісти
Ультиматум собаці:ти повинна за 2 місяці вивчити таблицю множення!
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20.10.2020 08:02 Відповісти
СКАЗАЛ ТОТ КТО САМ ОБЩАЕТСЯ С ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ КОРРУПЦИОНЕРОВ СТРАНЫ КОЛОМОЙСКИМ !)
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20.10.2020 08:16 Відповісти
Ещё один деревенский пиз-..дун и ворюга , Палиця с Одессы!!
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20.10.2020 15:14 Відповісти
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