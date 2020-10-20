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Новости Коронавирус и карантин
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"Из России с любовью": в США выбросили дефектные аппараты ИВЛ, которые прислал Кремль

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировано российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Весной Россия передала Штатам 45 аппаратов ИВЛ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает BuzzFeed.

Речь идет о идет об аппаратах, которые в марте Россия направила в США по просьбе президента США Дональда Трампа. Тогда американские власти готовилась к большой волны тяжелобольных коронавирусом. В ответ на этот запрос Москва отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью "Из России с любовью".

В апреле FEMA распределила аппараты по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако их не применяли для лечения пациентов из-за технических проблем, которые начались сразу, как только технику передали из РФ.

По данным FEMA, аппараты по факту утилизированы. В то же время, когда именно "помощь" России отправили на свалку неизвестно, поскольку еще в мае в ведомстве сообщали о перемещении их на склады из-за технических проблем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США почти исчерпали возможности введения санкций против России - советник Трампа О'Брайен

В частности, использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах. А несколько моделей вообще загорелись в российских больницах, после чего их производство остановили.

Отмечается, что производитель этой техники находится в санкционном списке США.

Напомним, несколько таких аппаратов ИВЛ загорелись в российских больницах, после чего их производство было остановлено.

карантин (16729) россия (95418) США (26511) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+31
Если "рассеяне" даже и копируют что-либо, невозможно дать гарантию, чо ЭТО будет работать по своему прямому назначению...
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20.10.2020 07:28
+24
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 1584
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20.10.2020 08:07
+21
В этих аппаратах самое ценное это цветной металл"Из России с любовью": в США выбросили дефектные аппараты ИВЛ, которые прислал Кремль - Цензор.НЕТ 2033
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20.10.2020 07:39
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Г@вно пошло на удобрение.
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20.10.2020 07:25 Ответить
Говно то понятно, вопрос - какого такого его Трамп вообще этот "гумотитариц " брал ?
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20.10.2020 08:27 Ответить
Если "рассеяне" даже и копируют что-либо, невозможно дать гарантию, чо ЭТО будет работать по своему прямому назначению...
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20.10.2020 07:28 Ответить
Вспомнился совковый анекдот - "сколько детскую коляску ни собираю, все автомат Калашникова получается".
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20.10.2020 10:50 Ответить
Сколково не оправдало возложенного доверия
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20.10.2020 07:30 Ответить
Скрепная любовь.
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20.10.2020 07:33 Ответить
Барвиха не резиновая!
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20.10.2020 08:16 Ответить
Это как раз тот случай когда през штатов выступил в роли «полезного идиота» хотя зачем я в кавычки взял , он собственно и есть идиот . но не суть . Трамп , толи по своей некомпетентности хотя как мне кажется тут как раз не в ней речь , а сознательно подыграл своему другу валоде , пытаясь его представить в мире как «миротворца» плюс ко всему дав пищу пропагандон тв чуть не на месяц вещать о доброй миролюбивой , гуманной райсие помогающей штатам и американцам да еще и помогающей кому ? Самой Америке - мы на равне с ними , мы даже выше чем они !!! Такая же спец операция была с гум помощью в Италию . Китай , хотя чего тут удивляться от авторитарно коммунистического государства - поступил так же со своими гум допомогами в
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20.10.2020 07:39 Ответить
В этих аппаратах самое ценное это цветной металл"Из России с любовью": в США выбросили дефектные аппараты ИВЛ, которые прислал Кремль - Цензор.НЕТ 2033
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20.10.2020 07:39 Ответить
І тому його там нема! 😁
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20.10.2020 08:32 Ответить
Цветет импортозаместили "соплями и жвачками" 😍
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20.10.2020 10:36 Ответить
а какой вой был поднят на расии - мы помогаем Штатам, у них такого нет... одно жаль - жаль, что медведчук не пользовал кацапский аппарат ИВЛ...
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20.10.2020 07:42 Ответить
а гусеничным трактором по ним проехались?
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20.10.2020 07:45 Ответить
а кто говно потом из гусениц будет выкавыривать?
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20.10.2020 10:07 Ответить
- кремлевские дипломаты и консулы...
- им не впервой с гомном иметь дело...
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21.10.2020 04:46 Ответить
не зашла продукция роскосмоса)
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20.10.2020 08:04 Ответить
А навіщо американці ще в березні погодились прийняти від кацапів металобрухт???
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20.10.2020 08:04 Ответить
Потому что Трампа кредитует росия.
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20.10.2020 09:49 Ответить
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 1584
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20.10.2020 08:07 Ответить
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 951

(c) Крылов. "Волк и Лисица"
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20.10.2020 08:08 Ответить
Або ж - на тобі, Боже, що мені негоже, в перекладі на українську мову.
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20.10.2020 08:39 Ответить
"на тобі небоже, що мені негоже" (подивиться у словарі, що таке небога)
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20.10.2020 11:56 Ответить
Згоден, але в народі і такий вислів має місце. Суть то одна.
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20.10.2020 12:28 Ответить
Вернее написать не дефектные аппараты, а произведённые дефективными лаптеногими.
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20.10.2020 08:20 Ответить
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 5582
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20.10.2020 08:23 Ответить
очередной акт вопиющей русафобии ! тлетворного запада и госдепа супротив духовных скреп !
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20.10.2020 08:27 Ответить
А все обратили внимание что организация которая утилизировала это ватное говно называется Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США? То есть организация занимающаяся ликвидацией последствий катастроф. Отличный подарок от неофашистов!
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20.10.2020 08:27 Ответить
Як це вони курва ще навичком не помастили ці апарати перед відправленнм до ЮС
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20.10.2020 08:28 Ответить
Еще бы дефективное тампердилло выкинули, и жизнь наладилась бы
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20.10.2020 08:40 Ответить
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 9376
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20.10.2020 08:40 Ответить
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20.10.2020 09:48 Ответить
"З Росії з любов'ю": у США викинули дефектні апарати ШВЛ, які надіслав Кремль - Цензор.НЕТ 3031
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20.10.2020 08:42 Ответить
Надо было Трампа к ним подключить - как любителя России.
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20.10.2020 09:21 Ответить
Надо было рыжего дурака ими полечить, - одной проблемой в Мире стало бы меньше)
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20.10.2020 09:26 Ответить
донни как прикинул что его к такому лайну подключить могут! так сразу за три дня выздоровел.
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20.10.2020 10:13 Ответить
Ну, подивилися, як далеко ерефія зайшла в науково-технічному розвитку і зробили висновок. Такі самі у них і вакцини.
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20.10.2020 09:35 Ответить
Дедушка Трамп, рашелаптия посылает вам первую партию вакцины Ковиновичок с любовью. И заверяет, что так просто вы от такой любви не скроетесь, даже за океаном.
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20.10.2020 09:45 Ответить
Рукожопые россияне всегда готовы помочь своему врагу, причем от чистого сердца.
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20.10.2020 10:26 Ответить
..на тобі небоже,що мені не гоже...
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20.10.2020 10:28 Ответить
мацковскю "любовь" выбросили на мусор... Мир разобрался с той мерской "любовью", никому такая "любвь" не нужна и задарма(за "помощь мацкали выставили счет)..., другими словами послали мацкву нах. с ее "помощью" и деньги пожертвовали котре она отгребла за ту "помощь".
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20.10.2020 12:08 Ответить
Так то еще ладно, кусок говенного пластика. А вот ихнюю вакцину точно придется на ядерных полигонах под слоем бетона хоронить.
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20.10.2020 12:40 Ответить
 
 