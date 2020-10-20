"Из России с любовью": в США выбросили дефектные аппараты ИВЛ, которые прислал Кремль
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировано российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Весной Россия передала Штатам 45 аппаратов ИВЛ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает BuzzFeed.
Речь идет о идет об аппаратах, которые в марте Россия направила в США по просьбе президента США Дональда Трампа. Тогда американские власти готовилась к большой волны тяжелобольных коронавирусом. В ответ на этот запрос Москва отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью "Из России с любовью".
В апреле FEMA распределила аппараты по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако их не применяли для лечения пациентов из-за технических проблем, которые начались сразу, как только технику передали из РФ.
По данным FEMA, аппараты по факту утилизированы. В то же время, когда именно "помощь" России отправили на свалку неизвестно, поскольку еще в мае в ведомстве сообщали о перемещении их на склады из-за технических проблем.
В частности, использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах. А несколько моделей вообще загорелись в российских больницах, после чего их производство остановили.
Отмечается, что производитель этой техники находится в санкционном списке США.
Напомним, несколько таких аппаратов ИВЛ загорелись в российских больницах, после чего их производство было остановлено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- им не впервой с гомном иметь дело...
(c) Крылов. "Волк и Лисица"