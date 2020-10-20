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Трамп призвал ФБР провести расследование в отношении Байдена

Трамп призвал ФБР провести расследование в отношении Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) должно заняться расследованием дела кандидата в президенты США Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая перед избирателями в городе Тусон, штат Аризону. Трансляцию митинга вел телеканал Fox News.

Трамп имел в виду предполагаемые коррупционные схемы соперника-демократа в период, когда он был вице-президентом США при администрации Барака Обамы. Он заявил, что не знает, ведет ли ФБР сейчас расследование, а также предложил журналистам обратиться к главе бюро Кристоферу Рэю, чтобы выяснить это.

Кроме того, глава государства отметил, что американские СМИ недостаточно освещают ситуацию вокруг возможных коррупционных преступлений Байдена.

17 октября во время предвыборного митинга в штате Джорджия Трамп призвал посадить в тюрьму Джо Байдена, его сына Хантера и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы и Байдена

"Семья Байденов коррумпирована, это коррумпированная семья. Мы должны посадить их. Посадить Байденов. Посадить Хиллари [Клинтон]", — заявил президент. По словам Трампа, Байдены организовали "преступное предприятие", которое подобно "пылесосу" поглощает миллионы долларов.

Трамп обвиняет Байдена в использовании своего положения для помощи бизнесу своего сына Хантера, который входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. Кроме того, бывшего вице-президента обвиняют в давлении на украинские власти с целью увольнения генпрокурора страны Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам Байден-старший отвергает все обвинения.

Байден Джо (2785) выборы (24725) США (26511) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+18
Смахивает на истерику.
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20.10.2020 07:55
+14
Трамп розуміє, що програє вибори і увійде до новітньої історії США як найжалюгідніший президент. Сумно на це дивитися, США - клоун, Британія - клоун, Україна - клоун, Франція - геронтофіл та сцикло.
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20.10.2020 07:56
+14
Трамп ********** подстилка -- если бы не конгресс ничего бы мы не получили не помощи не оружия нихера !!! Просто его вынудили !!!
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20.10.2020 07:58
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Смахивает на истерику.
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20.10.2020 07:55 Ответить
Трамп ********** подстилка -- если бы не конгресс ничего бы мы не получили не помощи не оружия нихера !!! Просто его вынудили !!!
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20.10.2020 07:58 Ответить
До фига при Обаме получили?
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20.10.2020 09:45 Ответить
🤡 👨‍🦰 и 🤡🤢🎪 рыжий и зелёный головой о стенку бьются ! Плохим танцорам ,🥚 🥚 мешают , Байден и Порошенко ! 😃😂
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20.10.2020 08:04 Ответить
Трамп розуміє, що програє вибори і увійде до новітньої історії США як найжалюгідніший президент. Сумно на це дивитися, США - клоун, Британія - клоун, Україна - клоун, Франція - геронтофіл та сцикло.
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20.10.2020 07:56 Ответить
Який перебірливий.. Але забув московію та німеччину згадати, мабуть тобі ця зв'язка подобається?)
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20.10.2020 08:00 Ответить
Німеччина забезпечує себе дешевим газом. Якого дива вони повинні перейматися тим, що буде з Україною? А про московію, всім і так усе відомо.
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20.10.2020 12:20 Ответить
Как и слуга «янелох»
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20.10.2020 08:05 Ответить
Дони , ФБР как раз проводит расследование о вмешательстве уззких Трамп призвал ФБР провести расследование в отношении Байдена - Цензор.НЕТ 9632
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20.10.2020 07:56 Ответить
Представляю как удивились эти солдафоны когда узнали что они крутые хакеры. Они и вправду думают что русские хакеры сидят в военных бункерах в форме, как в американских фильмах.
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20.10.2020 08:06 Ответить
Ще один "потерпевший".
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20.10.2020 08:00 Ответить
Дивно, що ці вимоги Трамп озвучив за кілька тижнів до виборів. А що заважало проводити розслідування раніше?
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20.10.2020 08:00 Ответить
Была у ДОНИ Надежда обойти Байдена на финише...
Но сейчас ДОНИ понимает что Ростов к нему всё ближе....
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20.10.2020 08:03 Ответить
Не думаю, что в Ростове ему будут сильно рады. Скорее устроят небольшой такой суицидик. Так что самое безопасное место, где рыжий поц сможет дожить свои дни - это американская тюрьма.
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20.10.2020 08:08 Ответить
передвиборчий хід наприкинці як у 2016 з ФБР, щоб зрізати електорат Байдена, який вагається
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20.10.2020 11:19 Ответить
Брат Владимир...СПАСИ!
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20.10.2020 08:01 Ответить
тактика клоунов во всем мире одинакова. вне зависимости от роста
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20.10.2020 08:03 Ответить
В американців вибір між жабою та гадюкою. Щось та виберуть
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20.10.2020 08:13 Ответить
Крикливые сторонники демократов просто загнали под шконку "молчаливое большинство". Как патриоты ватников в Украине. Так что не удивляйтесь потом, как удивлялись Зеленскому.
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20.10.2020 08:14 Ответить
правильно, дави эту "антифу".
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20.10.2020 08:19 Ответить
Трамп закликав ФБР провести розслідування щодо Байдена - Цензор.НЕТ 5235
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20.10.2020 08:26 Ответить
Лохматое Чмо не хочет в тюрьму, к неграм, на парашу...Бррр(
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20.10.2020 08:32 Ответить
Там на Байдена опять поставили что ли? Эксперты говорят, что Трамп выиграет, ключевые штаты опять за ним. Два раза на одни и те же грабли
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20.10.2020 08:41 Ответить
....он же .обнутый
походу зебіли не тільки в багатостраждальній Україні.. от тільки в США існують сильні державні інституції, які можуть стримувати Трампів-неадекватів, а в Україні вони ніякі, сватонуті, ручні та прикормлені.. профурорша, так взагалі - дЄвочка по визову..(
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20.10.2020 08:42 Ответить
Невже озвучений Нємцовим діагноз психічної хвороби ***** діагностований і у Трампа? Дійсно, з ким поведешся, - від того і наберешся.
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20.10.2020 08:47 Ответить
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/ Надеюсь, New York Post читать не запрещено?
Трамп закликав ФБР провести розслідування щодо Байдена - Цензор.НЕТ 6222
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20.10.2020 08:58 Ответить
Чудово.
А за Байденом й решта посипляться.
Трамп 2020!
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20.10.2020 10:04 Ответить
хочет разыграть козырную карту ФБР как в 2016 с Коми, чтобы догнать Байдена в конце как догнал Клинтоншу
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20.10.2020 11:16 Ответить
 
 