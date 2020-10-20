Трамп призвал ФБР провести расследование в отношении Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) должно заняться расследованием дела кандидата в президенты США Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая перед избирателями в городе Тусон, штат Аризону. Трансляцию митинга вел телеканал Fox News.

Трамп имел в виду предполагаемые коррупционные схемы соперника-демократа в период, когда он был вице-президентом США при администрации Барака Обамы. Он заявил, что не знает, ведет ли ФБР сейчас расследование, а также предложил журналистам обратиться к главе бюро Кристоферу Рэю, чтобы выяснить это.

Кроме того, глава государства отметил, что американские СМИ недостаточно освещают ситуацию вокруг возможных коррупционных преступлений Байдена.

17 октября во время предвыборного митинга в штате Джорджия Трамп призвал посадить в тюрьму Джо Байдена, его сына Хантера и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

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"Семья Байденов коррумпирована, это коррумпированная семья. Мы должны посадить их. Посадить Байденов. Посадить Хиллари [Клинтон]", — заявил президент. По словам Трампа, Байдены организовали "преступное предприятие", которое подобно "пылесосу" поглощает миллионы долларов.

Трамп обвиняет Байдена в использовании своего положения для помощи бизнесу своего сына Хантера, который входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. Кроме того, бывшего вице-президента обвиняют в давлении на украинские власти с целью увольнения генпрокурора страны Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам Байден-старший отвергает все обвинения.