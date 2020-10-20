Трамп закликав ФБР провести розслідування щодо Байдена

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) має зайнятися розслідуванням справи кандидата в президенти США Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив президент Дональд Трамп, виступаючи перед виборцями в місті Тусон, штат Арізона. Трансляцію мітингу вів телеканал Fox News.

Трамп мав на увазі імовірні корупційні схеми суперника-демократа в період, коли він був віцепрезидентом США при адміністрації Барака Обами. Він заявив, що не знає, чи веде ФБР зараз розслідування, а також запропонував журналістам звернутися до глави бюро Крістофера Рея, щоб з'ясувати це.

Крім того, глава держави зазначив, що американські ЗМІ недостатньо висвітлюють ситуацію навколо можливих корупційних злочинів Байдена.

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17 жовтня під час передвиборчого мітингу в штаті Джорджія Трамп закликав посадити до в'язниці Джо Байдена, його сина Гантера і колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон.

"Сім'я Байденів корумпована, це корумпована сім'я. Ми маємо посадити їх. Посадити Байденів. Посадити Гілларі [Клінтон]", - заявив президент. За словами Трампа, Байдени організували "злочинне підприємство", яке подібно до "пилососа" поглинає мільйони доларів.

Трамп звинувачує Байдена у використанні свого становища для допомоги бізнесу свого сина Гантера, який входив до ради директорів української приватної компанії Burisma в 2014-2019 роках. Крім того, колишнього віцепрезидента звинувачують у тиску на українську владу з метою звільнення генпрокурора країни Віктора Шокіна, який вів розслідування проти Burisma. Сам Байден-старший відкидає всі звинувачення.