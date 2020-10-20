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Трамп закликав ФБР провести розслідування щодо Байдена

Трамп закликав ФБР провести розслідування щодо Байдена

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) має зайнятися розслідуванням справи кандидата в президенти США Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив президент Дональд Трамп, виступаючи перед виборцями в місті Тусон, штат Арізона. Трансляцію мітингу вів телеканал Fox News.

Трамп мав на увазі імовірні корупційні схеми суперника-демократа в період, коли він був віцепрезидентом США при адміністрації Барака Обами. Він заявив, що не знає, чи веде ФБР зараз розслідування, а також запропонував журналістам звернутися до глави бюро Крістофера Рея, щоб з'ясувати це.

Крім того, глава держави зазначив, що американські ЗМІ недостатньо висвітлюють ситуацію навколо можливих корупційних злочинів Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Не було адміністрації більш корумпованої, ніж адміністрація Обами і Байдена

17 жовтня під час передвиборчого мітингу в штаті Джорджія Трамп закликав посадити до в'язниці Джо Байдена, його сина Гантера і колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон.

"Сім'я Байденів корумпована, це корумпована сім'я. Ми маємо посадити їх. Посадити Байденів. Посадити Гілларі [Клінтон]", - заявив президент. За словами Трампа, Байдени організували "злочинне підприємство", яке подібно до "пилососа" поглинає мільйони доларів.

Трамп звинувачує Байдена у використанні свого становища для допомоги бізнесу свого сина Гантера, який входив до ради директорів української приватної компанії Burisma в 2014-2019 роках. Крім того, колишнього віцепрезидента звинувачують у тиску на українську владу з метою звільнення генпрокурора країни Віктора Шокіна, який вів розслідування проти Burisma. Сам Байден-старший відкидає всі звинувачення.

Автор: 

Байден Джо (2883) вибори (6686) США (22643) Трамп Дональд (5549)


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Топ коментарі
+18
Смахивает на истерику.
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20.10.2020 07:55
+14
Трамп розуміє, що програє вибори і увійде до новітньої історії США як найжалюгідніший президент. Сумно на це дивитися, США - клоун, Британія - клоун, Україна - клоун, Франція - геронтофіл та сцикло.
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20.10.2020 07:56
+14
Трамп ********** подстилка -- если бы не конгресс ничего бы мы не получили не помощи не оружия нихера !!! Просто его вынудили !!!
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20.10.2020 07:58
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Смахивает на истерику.
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20.10.2020 07:55 Відповісти
Трамп ********** подстилка -- если бы не конгресс ничего бы мы не получили не помощи не оружия нихера !!! Просто его вынудили !!!
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20.10.2020 07:58 Відповісти
До фига при Обаме получили?
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20.10.2020 09:45 Відповісти
🤡 👨‍🦰 и 🤡🤢🎪 рыжий и зелёный головой о стенку бьются ! Плохим танцорам ,🥚 🥚 мешают , Байден и Порошенко ! 😃😂
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20.10.2020 08:04 Відповісти
Трамп розуміє, що програє вибори і увійде до новітньої історії США як найжалюгідніший президент. Сумно на це дивитися, США - клоун, Британія - клоун, Україна - клоун, Франція - геронтофіл та сцикло.
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20.10.2020 07:56 Відповісти
Який перебірливий.. Але забув московію та німеччину згадати, мабуть тобі ця зв'язка подобається?)
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20.10.2020 08:00 Відповісти
Німеччина забезпечує себе дешевим газом. Якого дива вони повинні перейматися тим, що буде з Україною? А про московію, всім і так усе відомо.
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20.10.2020 12:20 Відповісти
Как и слуга «янелох»
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20.10.2020 08:05 Відповісти
Дони , ФБР как раз проводит расследование о вмешательстве уззких Трамп призвал ФБР провести расследование в отношении Байдена - Цензор.НЕТ 9632
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20.10.2020 07:56 Відповісти
Представляю как удивились эти солдафоны когда узнали что они крутые хакеры. Они и вправду думают что русские хакеры сидят в военных бункерах в форме, как в американских фильмах.
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20.10.2020 08:06 Відповісти
Ще один "потерпевший".
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20.10.2020 08:00 Відповісти
Дивно, що ці вимоги Трамп озвучив за кілька тижнів до виборів. А що заважало проводити розслідування раніше?
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20.10.2020 08:00 Відповісти
Была у ДОНИ Надежда обойти Байдена на финише...
Но сейчас ДОНИ понимает что Ростов к нему всё ближе....
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20.10.2020 08:03 Відповісти
Не думаю, что в Ростове ему будут сильно рады. Скорее устроят небольшой такой суицидик. Так что самое безопасное место, где рыжий поц сможет дожить свои дни - это американская тюрьма.
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20.10.2020 08:08 Відповісти
передвиборчий хід наприкинці як у 2016 з ФБР, щоб зрізати електорат Байдена, який вагається
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20.10.2020 11:19 Відповісти
Брат Владимир...СПАСИ!
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20.10.2020 08:01 Відповісти
тактика клоунов во всем мире одинакова. вне зависимости от роста
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20.10.2020 08:03 Відповісти
В американців вибір між жабою та гадюкою. Щось та виберуть
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20.10.2020 08:13 Відповісти
Крикливые сторонники демократов просто загнали под шконку "молчаливое большинство". Как патриоты ватников в Украине. Так что не удивляйтесь потом, как удивлялись Зеленскому.
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20.10.2020 08:14 Відповісти
правильно, дави эту "антифу".
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20.10.2020 08:19 Відповісти
Трамп закликав ФБР провести розслідування щодо Байдена - Цензор.НЕТ 5235
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20.10.2020 08:26 Відповісти
Лохматое Чмо не хочет в тюрьму, к неграм, на парашу...Бррр(
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20.10.2020 08:32 Відповісти
Там на Байдена опять поставили что ли? Эксперты говорят, что Трамп выиграет, ключевые штаты опять за ним. Два раза на одни и те же грабли
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20.10.2020 08:41 Відповісти
....он же .обнутый
походу зебіли не тільки в багатостраждальній Україні.. от тільки в США існують сильні державні інституції, які можуть стримувати Трампів-неадекватів, а в Україні вони ніякі, сватонуті, ручні та прикормлені.. профурорша, так взагалі - дЄвочка по визову..(
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20.10.2020 08:42 Відповісти
Невже озвучений Нємцовим діагноз психічної хвороби ***** діагностований і у Трампа? Дійсно, з ким поведешся, - від того і наберешся.
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20.10.2020 08:47 Відповісти
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/ Надеюсь, New York Post читать не запрещено?
Трамп закликав ФБР провести розслідування щодо Байдена - Цензор.НЕТ 6222
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20.10.2020 08:58 Відповісти
Чудово.
А за Байденом й решта посипляться.
Трамп 2020!
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20.10.2020 10:04 Відповісти
хочет разыграть козырную карту ФБР как в 2016 с Коми, чтобы догнать Байдена в конце как догнал Клинтоншу
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20.10.2020 11:16 Відповісти
 
 