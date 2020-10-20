Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде.
Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, согласно части второй статьи 167-й регламента ВР, Президент Украины обратится к парламенту с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины во время пленарного заседания 20 октября.
Кроме того, депутаты планируют заслушать отчет министра здравоохранения Максима Степанова о готовности к борьбе с коронавирусом в Украине, а также рассмотреть проект постановления №4228 "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз".
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Знову буде локшину на вуха розвішувати. Навіщо взагалі слухати цю маячню.
После его интервью будет интересно узнать, что он выдаст для внутреннего использования.
Не хочуть гнівити коханого путіна.
"Росія намагалась отримати список кандидатів від "ЄС": ОПОРА заявила про втручання Кремля у місцеві вибори."
Громадська мережа "https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/rus_election_provocation?fbclid=IwAR3jsl29auhooR166KletQyaJwAtvJ2IzNImVBWbL6jy7uP4CpiQiVgB-0s ОПОРА " звернулась до керівництва політсили після їхньої заяви, щодо електронного листування з СБУ, в якому від партії вимагали надати перелік кандидатів в депутати міських, сільських, селищних районних рад, а також міських, сільських, селищних голів Донецької області з вказівкою населеного пункту та району.
Отримані дані "ОПОРА" передала на експертизу до двох незалежних організацій: Лабораторія цифрової безпеки (Україна) та Міжнародного центру оборони та безпеки (Естонія). В результаті, було підтверджено факт російського походження листування з незаконними вимогами з боку СБУ, спрямованими до партії "Європейська Солідарність".
"Фактично, це була провокація, метою якої стала публічна дискредитація СБУ, а також публічне протистояння між учасниками виборчого процесу та органами влади в Україні. Виявлений факт є одним з ймовірних свідчень втручання Росії у виборчий процес в Україні", - підкреслили в "ОПОРІ".
В організації закликали Службу безпеки України та Департамент кіберполіції розслідувати даний інцидент, з метою встановлення походження листа та його відправника, а не обмежуватись публічними заявами.
В "ОПОРІ" зазначили, що з оприлюдненої інформації стає зрозуміло, що лист відправлений з електронної скриньки [email protected], хоча за інформацією з сайту СБУ електронна адреса ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях - [email protected]. І хоча адреси скриньок не збігаються, партія отримала лист з веб домену СБУ (ssu.gov.ua), що не могло не насторожувати.
Проте, як зазначили в організації для підробки відправника електронного листа існує безліч способів, які популярні серед інтернет-шахраїв, або ж спецслужби іноземних держав.
Для того, щоб ідентифікувати справжній домен відправника цього листа, а також щоб потенційно дізнатися IP-адреси, з яких надсилався лист, та переконатися в автентичності листа, ОПОРА отримала .eml (.emlx, .msg) файл листа.
Адреса відправника - київська IP-адреса 176[.]107[.]185[.]28, що може вказувати на орендований проксі-сервер зі встановленим поштовим клієнтом PHPMailer 5.2.26. Звідки керувався цей сервер.
В "ОПОРІ" також зазначили, що PDF-файл було створено за допомогою старої версії Office Word 10, що може означати використання віртуальної машини або незадовільний стан використаного програмного забезпечення. .
право народа на действенную защиту от коронавируса и популистских ноу-хау
от власти.
Смогут ли объединится ? Дай то Бог !