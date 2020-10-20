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Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу

Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, согласно части второй статьи 167-й регламента ВР, Президент Украины обратится к парламенту с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины во время пленарного заседания 20 октября.

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Кроме того, депутаты планируют заслушать отчет министра здравоохранения Максима Степанова о готовности к борьбе с коронавирусом в Украине, а также рассмотреть проект постановления №4228 "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз".

Автор: 

ВР (29234) Зеленский Владимир (20268) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 8182
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20.10.2020 08:46
+7
опять вавий 1й бездарный будет нести ахинею
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20.10.2020 08:43
+7
Хм.... Рада хочет прослушать очередной концерт для рояля без оркестра...
Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 7668
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20.10.2020 08:43
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Послухаємо, посміємося, поаплодуємо, обговоримо та полаємося. Чудовий день попереду!)))
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20.10.2020 08:42 Ответить
Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 8182
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20.10.2020 08:46 Ответить
Згоден. Також чекаю на незабутній виступ учасника 95-го кварталу, свого роду бенефіс.
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20.10.2020 09:15 Ответить
опять вавий 1й бездарный будет нести ахинею
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20.10.2020 08:43 Ответить
Читати буде. Що напишуть те і прочитає, не виключно що і ахінею.
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20.10.2020 08:45 Ответить
Не бреши! Не вводь людей в оману! Він читать не вміє, суфлер буде підказувати з під трибуни.
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20.10.2020 09:37 Ответить
Вже можна починати сміятися? Чи ще щось буде?
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20.10.2020 09:45 Ответить
Ні сміятись не треба, треба починати аплодувати.
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20.10.2020 10:02 Ответить
Нафіга воно мені?
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20.10.2020 10:25 Ответить
Да что-то в том роде, - оно то вроде ничего, но прямо почём зря.
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20.10.2020 09:07 Ответить
Хм.... Рада хочет прослушать очередной концерт для рояля без оркестра...
Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 7668
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20.10.2020 08:43 Ответить
А "посланіє" куди буде? "НА", чи "ВО"?
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20.10.2020 08:44 Ответить
В
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20.10.2020 08:45 Ответить
Це - як варіант названого...
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20.10.2020 09:04 Ответить
Вибачаюсь... Я забув, що є ще й "срака"... А там треба писать "В"...
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20.10.2020 09:11 Ответить
Має бути в мізки, та не в усіх вони є.
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20.10.2020 08:46 Ответить
Зніміть клап з роялю, а то мало лі што...
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20.10.2020 08:45 Ответить
Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 8860
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20.10.2020 08:45 Ответить
Фейк.
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20.10.2020 08:47 Ответить
Как сказать, жадность попов не имеет предела, так что вполне может быть правдой.
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20.10.2020 09:39 Ответить
Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 2940
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20.10.2020 08:48 Ответить
Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 2153
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20.10.2020 08:49 Ответить
Круто! +++++++++++++++++++
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20.10.2020 09:06 Ответить
Наглые циничные твари разграбили КОВИД фонд дорожными откатами к выборам и еще что-то там травят...В Днепре кроме инфекционной больницы и областной Мечникова в остальных "подготовленных" под КОВИД больницах по 1-2 концентратора на отделение в 80-100 человек при реально нуждающихся 20-25% госпитализированных. В итоге оттуда в реанимации поступают полутрупы без шансов на выживание.
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20.10.2020 08:50 Ответить
Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 3028
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20.10.2020 08:50 Ответить
Рада сегодня заслушает послание Зеленского и займется вопросом противодействия коронавирусу.
Знову буде локшину на вуха розвішувати. Навіщо взагалі слухати цю маячню.
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20.10.2020 08:51 Ответить
Янелох теж отримає від на послання.
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20.10.2020 08:53 Ответить
*від нас
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20.10.2020 08:53 Ответить
Максимум через 3,5 роки. Поки що незрозуміло скільки часу потребується на підготовку текста послання.
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20.10.2020 09:21 Ответить
Звучит как! Послание Зеленского...
После его интервью будет интересно узнать, что он выдаст для внутреннего использования.
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20.10.2020 08:56 Ответить
Как обычно - внутренний продукт, с виду похож на шоколад.
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20.10.2020 09:11 Ответить
Ох, не упоминал бы ты на Цензоре про шоколад...
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20.10.2020 09:41 Ответить
Добре, назву це коричневою субстанцією.
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20.10.2020 09:45 Ответить
Чому про втручання в наші вибори мовчать Зеленський та Баканов?
Не хочуть гнівити коханого путіна.

"Росія намагалась отримати список кандидатів від "ЄС": ОПОРА заявила про втручання Кремля у місцеві вибори."

Громадська мережа "https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/rus_election_provocation?fbclid=IwAR3jsl29auhooR166KletQyaJwAtvJ2IzNImVBWbL6jy7uP4CpiQiVgB-0s ОПОРА " звернулась до керівництва політсили після їхньої заяви, щодо електронного листування з СБУ, в якому від партії вимагали надати перелік кандидатів в депутати міських, сільських, селищних районних рад, а також міських, сільських, селищних голів Донецької області з вказівкою населеного пункту та району.

Отримані дані "ОПОРА" передала на експертизу до двох незалежних організацій: Лабораторія цифрової безпеки (Україна) та Міжнародного центру оборони та безпеки (Естонія). В результаті, було підтверджено факт російського походження листування з незаконними вимогами з боку СБУ, спрямованими до партії "Європейська Солідарність".

"Фактично, це була провокація, метою якої стала публічна дискредитація СБУ, а також публічне протистояння між учасниками виборчого процесу та органами влади в Україні. Виявлений факт є одним з ймовірних свідчень втручання Росії у виборчий процес в Україні", - підкреслили в "ОПОРІ".
В організації закликали Службу безпеки України та Департамент кіберполіції розслідувати даний інцидент, з метою встановлення походження листа та його відправника, а не обмежуватись публічними заявами.
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20.10.2020 09:03 Ответить
В організації закликали Службу безпеки України та Департамент кіберполіції розслідувати даний інцидент, з метою встановлення походження листа та його відправника, а не обмежуватись публічними заявами.

В "ОПОРІ" зазначили, що з оприлюдненої інформації стає зрозуміло, що лист відправлений з електронної скриньки [email protected], хоча за інформацією з сайту СБУ електронна адреса ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях - [email protected]. І хоча адреси скриньок не збігаються, партія отримала лист з веб домену СБУ (ssu.gov.ua), що не могло не насторожувати.
Проте, як зазначили в організації для підробки відправника електронного листа існує безліч способів, які популярні серед інтернет-шахраїв, або ж спецслужби іноземних держав.

Для того, щоб ідентифікувати справжній домен відправника цього листа, а також щоб потенційно дізнатися IP-адреси, з яких надсилався лист, та переконатися в автентичності листа, ОПОРА отримала .eml (.emlx, .msg) файл листа.
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20.10.2020 09:04 Ответить
За їхніми даними лист було надіслано з безкоштовної скриньки на поштовій інфраструктурі rambler[.]ru.

Адреса відправника - київська IP-адреса 176[.]107[.]185[.]28, що може вказувати на орендований проксі-сервер зі встановленим поштовим клієнтом PHPMailer 5.2.26. Звідки керувався цей сервер.

В "ОПОРІ" також зазначили, що PDF-файл було створено за допомогою старої версії Office Word 10, що може означати використання віртуальної машини або незадовільний стан використаного програмного забезпечення. .
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20.10.2020 09:04 Ответить
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
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20.10.2020 09:08 Ответить
P.S. idit v sraky. Турбо аплодисменты.
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20.10.2020 09:03 Ответить
Рада сьогодні заслухає послання Зеленського і розгляне питання протидії коронавірусу - Цензор.НЕТ 8213
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20.10.2020 09:03 Ответить
А шо слухать, це всьо Порох сере мені в штани. Бо він все не засапокоється що він не президент)))
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20.10.2020 09:09 Ответить
Услышим ,на что способна проукраинская оппозиция ,как будет сегодня отстаивать
право народа на действенную защиту от коронавируса и популистских ноу-хау
от власти.
Смогут ли объединится ? Дай то Бог !
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20.10.2020 09:09 Ответить
Барани послухають віслюка. Як мило!
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20.10.2020 09:10 Ответить
Рада сьогодні заслухає послання Зеленського і розгляне питання протидії коронавірусу - Цензор.НЕТ 3117
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20.10.2020 09:13 Ответить
Ви уявляєте комендантську годину в Україні за тиждень до виборів?))
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20.10.2020 09:19 Ответить
А буде хоч якийсь позитивний результат від тих виборів? Враховуючи "ватну далекоглядність" немалого числа виборців, більшість можуть отримати такі партії як "нашкрав", "замайбах" і "опожопи" з "рабами народу". Торішні вибори нічого ще не навчили.
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20.10.2020 09:31 Ответить
Рада сьогодні заслухає послання Зеленського і розгляне питання протидії коронавірусу - Цензор.НЕТ 6901
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20.10.2020 09:25 Ответить
Спросить бы на базаре сколько там заболевших ковидом они знают все. Это будет достоверней статистика чем у проваровавшейся ковидноой мафии. Влада приглашает слушать продажных санитаров но никогда ученых эпидемиологов и опонентов. В Беларуси што там? Молчите твари.
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20.10.2020 09:32 Ответить
Что там уточка сегодня крякнет???
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20.10.2020 09:46 Ответить
Послание))), от-эта плЮщит, точно уже и без опроса легализовали...
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20.10.2020 10:16 Ответить
ну я ж казав. шо там слухати. "Порох ***** сере мені і далі в штани" Це був виступ зеленої потвори на посту президента.
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20.10.2020 12:08 Ответить
 
 