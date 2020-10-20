Рада сьогодні заслухає послання Зеленського і розгляне питання протидії коронавірусу
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, виступить зі щорічним посланням до Верховної Ради.
Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, відповідно до частини другої статті 167-ї регламенту ВР, Президент України звернеться до парламенту із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України під час пленарного засідання 20 жовтня.
Окрім того, депутати планують заслухати звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова про готовність до боротьби із коронавірусом в Україні, а також розглянути проєкт постанови №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знову буде локшину на вуха розвішувати. Навіщо взагалі слухати цю маячню.
После его интервью будет интересно узнать, что он выдаст для внутреннего использования.
Не хочуть гнівити коханого путіна.
"Росія намагалась отримати список кандидатів від "ЄС": ОПОРА заявила про втручання Кремля у місцеві вибори."
Громадська мережа "https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/rus_election_provocation?fbclid=IwAR3jsl29auhooR166KletQyaJwAtvJ2IzNImVBWbL6jy7uP4CpiQiVgB-0s ОПОРА " звернулась до керівництва політсили після їхньої заяви, щодо електронного листування з СБУ, в якому від партії вимагали надати перелік кандидатів в депутати міських, сільських, селищних районних рад, а також міських, сільських, селищних голів Донецької області з вказівкою населеного пункту та району.
Отримані дані "ОПОРА" передала на експертизу до двох незалежних організацій: Лабораторія цифрової безпеки (Україна) та Міжнародного центру оборони та безпеки (Естонія). В результаті, було підтверджено факт російського походження листування з незаконними вимогами з боку СБУ, спрямованими до партії "Європейська Солідарність".
"Фактично, це була провокація, метою якої стала публічна дискредитація СБУ, а також публічне протистояння між учасниками виборчого процесу та органами влади в Україні. Виявлений факт є одним з ймовірних свідчень втручання Росії у виборчий процес в Україні", - підкреслили в "ОПОРІ".
В організації закликали Службу безпеки України та Департамент кіберполіції розслідувати даний інцидент, з метою встановлення походження листа та його відправника, а не обмежуватись публічними заявами.
В "ОПОРІ" зазначили, що з оприлюдненої інформації стає зрозуміло, що лист відправлений з електронної скриньки [email protected], хоча за інформацією з сайту СБУ електронна адреса ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях - [email protected]. І хоча адреси скриньок не збігаються, партія отримала лист з веб домену СБУ (ssu.gov.ua), що не могло не насторожувати.
Проте, як зазначили в організації для підробки відправника електронного листа існує безліч способів, які популярні серед інтернет-шахраїв, або ж спецслужби іноземних держав.
Для того, щоб ідентифікувати справжній домен відправника цього листа, а також щоб потенційно дізнатися IP-адреси, з яких надсилався лист, та переконатися в автентичності листа, ОПОРА отримала .eml (.emlx, .msg) файл листа.
Адреса відправника - київська IP-адреса 176[.]107[.]185[.]28, що може вказувати на орендований проксі-сервер зі встановленим поштовим клієнтом PHPMailer 5.2.26. Звідки керувався цей сервер.
В "ОПОРІ" також зазначили, що PDF-файл було створено за допомогою старої версії Office Word 10, що може означати використання віртуальної машини або незадовільний стан використаного програмного забезпечення. .
право народа на действенную защиту от коронавируса и популистских ноу-хау
от власти.
Смогут ли объединится ? Дай то Бог !