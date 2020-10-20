Рада сьогодні заслухає послання Зеленського і розгляне питання протидії коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, виступить зі щорічним посланням до Верховної Ради.

Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, відповідно до частини другої статті 167-ї регламенту ВР, Президент України звернеться до парламенту із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України під час пленарного засідання 20 жовтня.

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Окрім того, депутати планують заслухати звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова про готовність до боротьби із коронавірусом в Україні, а також розглянути проєкт постанови №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".