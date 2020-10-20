Загрузка коек в больницах Донетчины и Луганщины составляет 100%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 20 октября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Всего по Украине загрузка коек составляет 68,4%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Таким образом, требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.
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Зробили себе разом!
Ну да, шоб в калидоре лежать и гарантированно быть зараженным от лежки - да еще и платить .... (картинка - "копать ты лох")
мое мнение, что руководство МОЗ пора арестовать
А кого-то пора и в тюрьму
Сегодня в больницах нет мест , люди задыхаются дома
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ЗДОРОВЬЕ украинцев положили под каток предвыборной программы ЗЕ
ПЕреважна більшість лікується вдома. В телефонному режими консультуючись з лікарем.
Навіть ніхто не обстежує, бо з респіраторними симптомами нікуди не пускають.
Та лікарі взагалі воліють пацієнтів не приймати.
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina