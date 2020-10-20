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Новости Коронавирус и карантин
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Загрузка коек в больницах Донетчины и Луганщины составляет 100%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек в больницах Донетчины и Луганщины составляет 100%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 20 октября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 68,4%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы рассчитываем, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября, - ЦОЗ

Загрузка коек в больницах Донетчины и Луганщины составляет 100%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Ну правильно, у Китаї терміново лікарні будували, а у нас... дороги.
Зробили себе разом!
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20.10.2020 10:11
+1
Олин человек из МОЗ на днях сказал , что цифры по заболевших, шо озвучивают с экрана и реальные цифры - это как говорят в Одессе - ДВЕ БОЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ
мое мнение, что руководство МОЗ пора арестовать

А кого-то пора и в тюрьму
Загрузка коек в больницах Донетчины и Луганщины составляет 100%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5068Сегодня в больницах нет мест , люди задыхаются дома
ВНИМАНИЕ
«
Самым резонансным стало выделение более половины (54,1%) средств коронавирусного фонда на дороги. "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной защиты граждан позволило направить средства фонда на ремонт и содержание автодорог", - обосновал позицию Кабмина Роман Ермоличев»

ЗДОРОВЬЕ украинцев положили под каток предвыборной программы ЗЕ
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20.10.2020 10:14
+1
Громадяни, це тільки початок - кількість хворих через місяць буде в 3-4 рази більшою. Ви уявляєте цю ситуацію? А тепер огляніться довкола - щось робиться для підготовки до цього бада-бума? Отож - думай.Те.
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20.10.2020 10:16
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Ну правильно, у Китаї терміново лікарні будували, а у нас... дороги.
Зробили себе разом!
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20.10.2020 10:11 Ответить
Просто деньги есть. Если дойдут до вас деньги, то расширим коечный фонд. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
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20.10.2020 10:14 Ответить
Ну да - положат в калидор, и там тесно лежа с больными, даже не совсем больной, станет - эээ, дэнги давай, а то совсем плохо будэт, нэ?
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20.10.2020 10:14 Ответить
Щоб лежати в палаті - 40 тис., щоб лежати в коридорі - 20 тис., щоб лежати........
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20.10.2020 10:18 Ответить
так Ляшко сказал шо нахаляву лечат.
Ну да, шоб в калидоре лежать и гарантированно быть зараженным от лежки - да еще и платить .... (картинка - "копать ты лох")
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20.10.2020 10:22 Ответить
Олин человек из МОЗ на днях сказал , что цифры по заболевших, шо озвучивают с экрана и реальные цифры - это как говорят в Одессе - ДВЕ БОЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ
мое мнение, что руководство МОЗ пора арестовать

А кого-то пора и в тюрьму
Загрузка коек в больницах Донетчины и Луганщины составляет 100%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5068Сегодня в больницах нет мест , люди задыхаются дома
ВНИМАНИЕ
«
Самым резонансным стало выделение более половины (54,1%) средств коронавирусного фонда на дороги. "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной защиты граждан позволило направить средства фонда на ремонт и содержание автодорог", - обосновал позицию Кабмина Роман Ермоличев»

ЗДОРОВЬЕ украинцев положили под каток предвыборной программы ЗЕ
показать весь комментарий
20.10.2020 10:14 Ответить
Про що я вже давно кажу.
ПЕреважна більшість лікується вдома. В телефонному режими консультуючись з лікарем.
Навіть ніхто не обстежує, бо з респіраторними симптомами нікуди не пускають.
Та лікарі взагалі воліють пацієнтів не приймати.
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20.10.2020 10:23 Ответить
Громадяни, це тільки початок - кількість хворих через місяць буде в 3-4 рази більшою. Ви уявляєте цю ситуацію? А тепер огляніться довкола - щось робиться для підготовки до цього бада-бума? Отож - думай.Те.
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20.10.2020 10:16 Ответить
Рекомендую СТРОЙКА ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
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20.10.2020 10:18 Ответить
На новые дороги пациентов выкладывайте.
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20.10.2020 12:52 Ответить
 
 