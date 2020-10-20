Завантаженість ліжок у лікарнях Донеччини й Луганщини становить 100%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 20 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Загалом по Україні завантаженість ліжок становить 68,4%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зробили себе разом!
Ну да, шоб в калидоре лежать и гарантированно быть зараженным от лежки - да еще и платить .... (картинка - "копать ты лох")
мое мнение, что руководство МОЗ пора арестовать
А кого-то пора и в тюрьму
Сегодня в больницах нет мест , люди задыхаются дома
ВНИМАНИЕ
«
Самым резонансным стало выделение более половины (54,1%) средств коронавирусного фонда на дороги. "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной защиты граждан позволило направить средства фонда на ремонт и содержание автодорог", - обосновал позицию Кабмина Роман Ермоличев»
ЗДОРОВЬЕ украинцев положили под каток предвыборной программы ЗЕ
ПЕреважна більшість лікується вдома. В телефонному режими консультуючись з лікарем.
Навіть ніхто не обстежує, бо з респіраторними симптомами нікуди не пускають.
Та лікарі взагалі воліють пацієнтів не приймати.
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina