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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях Донеччини й Луганщини становить 100%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях Донеччини й Луганщини становить 100%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 20 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Загалом по Україні завантаженість ліжок становить 68,4%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще одну одеську лікарню перепрофілюють для прийому хворих на коронавірус, - міськрада

Завантаженість ліжок у лікарнях Донеччини й Луганщини становить 100%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Ну правильно, у Китаї терміново лікарні будували, а у нас... дороги.
Зробили себе разом!
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20.10.2020 10:11
+1
Олин человек из МОЗ на днях сказал , что цифры по заболевших, шо озвучивают с экрана и реальные цифры - это как говорят в Одессе - ДВЕ БОЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ
мое мнение, что руководство МОЗ пора арестовать

А кого-то пора и в тюрьму
Загрузка коек в больницах Донетчины и Луганщины составляет 100%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5068Сегодня в больницах нет мест , люди задыхаются дома
ВНИМАНИЕ
«
Самым резонансным стало выделение более половины (54,1%) средств коронавирусного фонда на дороги. "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной защиты граждан позволило направить средства фонда на ремонт и содержание автодорог", - обосновал позицию Кабмина Роман Ермоличев»

ЗДОРОВЬЕ украинцев положили под каток предвыборной программы ЗЕ
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20.10.2020 10:14
+1
Громадяни, це тільки початок - кількість хворих через місяць буде в 3-4 рази більшою. Ви уявляєте цю ситуацію? А тепер огляніться довкола - щось робиться для підготовки до цього бада-бума? Отож - думай.Те.
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20.10.2020 10:16
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Ну правильно, у Китаї терміново лікарні будували, а у нас... дороги.
Зробили себе разом!
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20.10.2020 10:11 Відповісти
Просто деньги есть. Если дойдут до вас деньги, то расширим коечный фонд. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
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20.10.2020 10:14 Відповісти
Ну да - положат в калидор, и там тесно лежа с больными, даже не совсем больной, станет - эээ, дэнги давай, а то совсем плохо будэт, нэ?
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20.10.2020 10:14 Відповісти
Щоб лежати в палаті - 40 тис., щоб лежати в коридорі - 20 тис., щоб лежати........
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20.10.2020 10:18 Відповісти
так Ляшко сказал шо нахаляву лечат.
Ну да, шоб в калидоре лежать и гарантированно быть зараженным от лежки - да еще и платить .... (картинка - "копать ты лох")
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20.10.2020 10:22 Відповісти
Олин человек из МОЗ на днях сказал , что цифры по заболевших, шо озвучивают с экрана и реальные цифры - это как говорят в Одессе - ДВЕ БОЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ
мое мнение, что руководство МОЗ пора арестовать

А кого-то пора и в тюрьму
Загрузка коек в больницах Донетчины и Луганщины составляет 100%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5068Сегодня в больницах нет мест , люди задыхаются дома
ВНИМАНИЕ
«
Самым резонансным стало выделение более половины (54,1%) средств коронавирусного фонда на дороги. "Достаточное обеспечение приоритетных направлений здравоохранения и социальной защиты граждан позволило направить средства фонда на ремонт и содержание автодорог", - обосновал позицию Кабмина Роман Ермоличев»

ЗДОРОВЬЕ украинцев положили под каток предвыборной программы ЗЕ
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20.10.2020 10:14 Відповісти
Про що я вже давно кажу.
ПЕреважна більшість лікується вдома. В телефонному режими консультуючись з лікарем.
Навіть ніхто не обстежує, бо з респіраторними симптомами нікуди не пускають.
Та лікарі взагалі воліють пацієнтів не приймати.
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20.10.2020 10:23 Відповісти
Громадяни, це тільки початок - кількість хворих через місяць буде в 3-4 рази більшою. Ви уявляєте цю ситуацію? А тепер огляніться довкола - щось робиться для підготовки до цього бада-бума? Отож - думай.Те.
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20.10.2020 10:16 Відповісти
Рекомендую СТРОЙКА ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
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20.10.2020 10:18 Відповісти
На новые дороги пациентов выкладывайте.
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20.10.2020 12:52 Відповісти
 
 