Процесс освобождения пленных украинцев продолжается, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украины борется за каждого пленного украинца: и военного, и гражданского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время послания к Верховной Раде.

"Мы разблокировали Нормандский процесс, заблокированный с 2016 года, удалось вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Олександр Кольченко, Станисла Асеев и много других. Мы боремся за каждого украинца: и военного, и гражданского", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что для него человек - наивысшая ценность.

"И каждый гражданин должен знать - я украинец и мое государство меня не оставит. Процесс освобождения наших граждан продолжается, мы помним о всех кто до сих пор находится в плену и делаем все для их возвращения", - добавил Зеленский.

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