РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10423 посетителя онлайн
Новости Обмен пленными
633 13

Процесс освобождения пленных украинцев продолжается, - Зеленский

Процесс освобождения пленных украинцев продолжается, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украины борется за каждого пленного украинца: и военного, и гражданского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время послания к Верховной Раде.

"Мы разблокировали Нормандский процесс, заблокированный с 2016 года, удалось вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Олександр Кольченко, Станисла Асеев и много других. Мы боремся за каждого украинца: и военного, и гражданского", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что для него человек - наивысшая ценность.

"И каждый гражданин должен знать - я украинец и мое государство меня не оставит.  Процесс освобождения наших граждан продолжается, мы помним о всех кто до сих пор находится в плену и делаем все для их возвращения", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина прошла первый этап пандемии с минимальными потерями ВВП и низкой смертностью от COVID-19

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) обмен (1368) пленные (2135)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
и нет ему конца
показать весь комментарий
20.10.2020 11:17
+1
Ага, прдалажаіцца! Кого звільнили за півтора роки?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:17
+1
ПНХ ! Землю свою потрібно звільняти,а а там і полонених після знищення ворога! Не підміняй цінності клоун! І не стели дорогу в пекло "благими" намірами.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и нет ему конца
показать весь комментарий
20.10.2020 11:17 Ответить
Ага, прдалажаіцца! Кого звільнили за півтора роки?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:17 Ответить
Заберіть у цього Найнікчемнішого кокаїн нарешті...
показать весь комментарий
20.10.2020 11:17 Ответить
ПНХ ! Землю свою потрібно звільняти,а а там і полонених після знищення ворога! Не підміняй цінності клоун! І не стели дорогу в пекло "благими" намірами.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:18 Ответить
Шабелькою не вріжся, "визволитель".
показать весь комментарий
20.10.2020 11:21 Ответить
Короче:
- Я есть малоросс, и мне непонятно ка можно не с двух сторон принимать как какая то чушка, я не лох, со всех сторон(давайте, но "такса" теперь поднялась до ротвейлера)
показать весь комментарий
20.10.2020 11:19 Ответить
https://lenta.ua/prezident-anonsiroval-otpravku-120-deputatov-na-donbass-73034/ Президент анонсировал отправку 120 депутатов на фронт,на Донбасс ...окопы новые будут рыть?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:22 Ответить
это его лучшая реприза со времен квартала, теперь достигнутый успех нужно закрепить виртуозной игрой на рояле
показать весь комментарий
20.10.2020 11:22 Ответить
Те, що ***** не віддає полонених свідчить лише про одне- ні про що не домовилися. Так і мало бути, бо ***** недоговороспроможний.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:23 Ответить
У кловуна сьогодні бенефіс.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:25 Ответить
Хорошо.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:27 Ответить
Именно по этому ты отказываешься от первоклассного обменного материала, операция по захвату которого готовилась больше года?
показать весь комментарий
20.10.2020 12:25 Ответить
 
 