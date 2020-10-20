Процес звільнення полонених українців триває, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться за кожного полоненого українця: і військового, і цивільного.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час послання до Верховної Ради.
"Ми розблокували Нормандський процес, заблокований з 2016 року, вдалося повернути рідним 136 наших людей. Це наші моряки, це Олег Сенцов, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Станіслав Асєєв та багато інших. Ми боремося за кожного українця: і військового, і цивільного", - зазначив Зеленський.
Президент зазначив, що для нього людина - найвища цінність.
"І кожен громадянин має знати - я українець і моя держава мене не залишить. Процес звільнення наших громадян триває, ми пам'ятаємо про всіх, хто досі перебуває в полоні, і робимо все для їхнього повернення", - додав Зеленський.
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- Я есть малоросс, и мне непонятно ка можно не с двух сторон принимать как какая то чушка, я не лох, со всех сторон(давайте, но "такса" теперь поднялась до ротвейлера)