УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4300 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
633 13

Процес звільнення полонених українців триває, - Зеленський

Процес звільнення полонених українців триває, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться за кожного полоненого українця: і військового, і цивільного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час послання до Верховної Ради.

"Ми розблокували Нормандський процес, заблокований з 2016 року, вдалося повернути рідним 136 наших людей. Це наші моряки, це Олег Сенцов, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Станіслав Асєєв та багато інших. Ми боремося за кожного українця: і військового, і цивільного", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що для нього людина - найвища цінність.

"І кожен громадянин має знати - я українець і моя держава мене не залишить. Процес звільнення наших громадян триває, ми пам'ятаємо про всіх, хто досі перебуває в полоні, і робимо все для їхнього повернення", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна пройшла перший етап пандемії з мінімальними втратами ВВП і низькою смертністю від COVID-19

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) обмін (1150) полонені (2259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
и нет ему конца
показати весь коментар
20.10.2020 11:17
+1
Ага, прдалажаіцца! Кого звільнили за півтора роки?
показати весь коментар
20.10.2020 11:17
+1
ПНХ ! Землю свою потрібно звільняти,а а там і полонених після знищення ворога! Не підміняй цінності клоун! І не стели дорогу в пекло "благими" намірами.
показати весь коментар
20.10.2020 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и нет ему конца
показати весь коментар
20.10.2020 11:17 Відповісти
Ага, прдалажаіцца! Кого звільнили за півтора роки?
показати весь коментар
20.10.2020 11:17 Відповісти
Заберіть у цього Найнікчемнішого кокаїн нарешті...
показати весь коментар
20.10.2020 11:17 Відповісти
ПНХ ! Землю свою потрібно звільняти,а а там і полонених після знищення ворога! Не підміняй цінності клоун! І не стели дорогу в пекло "благими" намірами.
показати весь коментар
20.10.2020 11:18 Відповісти
Шабелькою не вріжся, "визволитель".
показати весь коментар
20.10.2020 11:21 Відповісти
Короче:
- Я есть малоросс, и мне непонятно ка можно не с двух сторон принимать как какая то чушка, я не лох, со всех сторон(давайте, но "такса" теперь поднялась до ротвейлера)
показати весь коментар
20.10.2020 11:19 Відповісти
https://lenta.ua/prezident-anonsiroval-otpravku-120-deputatov-na-donbass-73034/ Президент анонсировал отправку 120 депутатов на фронт,на Донбасс ...окопы новые будут рыть?
показати весь коментар
20.10.2020 11:22 Відповісти
это его лучшая реприза со времен квартала, теперь достигнутый успех нужно закрепить виртуозной игрой на рояле
показати весь коментар
20.10.2020 11:22 Відповісти
Те, що ***** не віддає полонених свідчить лише про одне- ні про що не домовилися. Так і мало бути, бо ***** недоговороспроможний.
показати весь коментар
20.10.2020 11:23 Відповісти
У кловуна сьогодні бенефіс.
показати весь коментар
20.10.2020 11:25 Відповісти
Хорошо.
показати весь коментар
20.10.2020 11:27 Відповісти
Именно по этому ты отказываешься от первоклассного обменного материала, операция по захвату которого готовилась больше года?
показати весь коментар
20.10.2020 12:25 Відповісти
 
 