Народовластие в Украине будет, люди должны влиять на актуальные вопросы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов принять законопроект о народовластии.

Об этом глава государства заявил в Веровной Раде, выступая с посланием к парламенту, информирует Цензор.НЕТ.

"Народовластие в Украине будет. Всесторонний доступ граждан к информации для принятия решений будет. Это обязанность государства. Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны. Делать это раз в неделю, раз в месяц, раз в год, сколько будет нужно", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что первый законопроект о народовластии готов и подан в Раду.

"Призываю всех народных депутатов - дайте наконец украинцам реальный механизм, чтобы формировать основные задания для власти, влиять на решения, чувствовать свою причастность к изминениям, чувствовать что их мнение важно не только во время выборов", - подытожил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на крик нардепов в Раде: "Езжайте в Россию, если вам там нравится"