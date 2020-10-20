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Народовластие в Украине будет, люди должны влиять на актуальные вопросы, - Зеленский

Народовластие в Украине будет, люди должны влиять на актуальные вопросы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов принять законопроект о народовластии.

Об этом глава государства заявил в Веровной Раде, выступая с посланием к парламенту, информирует Цензор.НЕТ.

"Народовластие в Украине будет. Всесторонний доступ граждан к информации для принятия решений будет. Это обязанность государства. Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны. Делать это раз в неделю, раз в месяц, раз в год, сколько будет нужно", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что первый законопроект о народовластии готов и подан в Раду.

"Призываю всех народных депутатов - дайте наконец украинцам реальный механизм, чтобы формировать основные задания для власти, влиять на решения, чувствовать свою причастность к изминениям, чувствовать что их мнение важно не только во время выборов", - подытожил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на крик нардепов в Раде: "Езжайте в Россию, если вам там нравится"

Автор: 

демократия (490) Зеленский Владимир (20268)


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Топ комментарии
+11
Вова, те, про що ти верзеш, то називається охлократія (влада натовпу). Вчи матчастину, юрИст...
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20.10.2020 11:35
+8
Гітлер, комуняки теж прикривались народовладлям..,
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20.10.2020 11:45
+7
Какое в жопу народовластие. У нас страну 73% дебилов населяет!
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20.10.2020 11:36
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Буде? Буде?! Ст. 5 Конституції. Гарант?
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20.10.2020 11:35 Ответить
Вова, те, про що ти верзеш, то називається охлократія (влада натовпу). Вчи матчастину, юрИст...
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20.10.2020 11:35 Ответить
Какое в жопу народовластие. У нас страну 73% дебилов населяет!
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20.10.2020 11:36 Ответить
Алюди у него кто? Коломойский с Ахметовым?
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20.10.2020 11:36 Ответить
зачотная буффонада, теперь понятно, кто самый высокооплачиваемый клоун в мире
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20.10.2020 11:36 Ответить
А нафига такая власть, которой нужно задание давать? Это как петуху давать задание нести яйца.
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20.10.2020 11:37 Ответить
Про диктатуру мрієте? Там не треба давати завдання, там вам дадуть по повній.
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20.10.2020 11:38 Ответить
при чем тут диктатура? Власть должна знать, что она должна делать. Ты заходишь в автобус - водитель знает куда везти. Это диктатура? Это просто значит, что водитель знает, куда тебя везти, а не криврпукий клоун - чучело с огорода.
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20.10.2020 11:45 Ответить
Спростити владу до рівня водія автобуса... ви хоч школу закінчили, "Мата Хари"?)))
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20.10.2020 11:47 Ответить
ты Окружную закончил, кривомозглый женя.
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20.10.2020 11:49 Ответить
А якщо я повідомлю тобі страшну таємницю, що я не "женя"- твої три звивини не переклинить?)))
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20.10.2020 11:51 Ответить
Та скільки тут тих людей...)))
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20.10.2020 11:37 Ответить
А школа онлайн вовочке чуток помогла... А то после его пресс-конференции, думал что деградация его полностью повязала.. может ещё и голова заработает, после парочки крепких подзатыльников...
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20.10.2020 11:39 Ответить
Людзі волали "путінввєді!"...
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20.10.2020 11:40 Ответить
всё правильно.
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20.10.2020 11:40 Ответить
Вот Зеленский - тебе народ дал задание построить сильную, экономически развитую, богатую Украину, населенную счастливыми людьми. Ну и что ты делаешь? Обогащаешь олигархов, а не людей. Т.е., ты как петух, которому дали задание нести яйца - ни яиц, только корм жрешь и горланишь в 5 часов где мои яйца.
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20.10.2020 11:42 Ответить
вот когда будет закон, тогда я приду на референдум
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20.10.2020 11:43 Ответить
Куди прийдеш, в яку країну?
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20.10.2020 11:48 Ответить
річ про Україну та виборче право громодян
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20.10.2020 11:50 Ответить
А тебе воно чого хвилює?
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20.10.2020 11:52 Ответить
тролляка? дранк нах остен , а я в Україні живу
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20.10.2020 12:02 Ответить
Щось в тебе флажок інший приклеївся.
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20.10.2020 12:08 Ответить
я у курсі, відчипись від мене зі своими тупими зауваженнями
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20.10.2020 12:09 Ответить
Не треба було триндіти про неіснуючий референдум, то я б і не чплявся.
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20.10.2020 12:14 Ответить
якщо ти тупий, то я не повинен пояснювати тобі щось по 8 разів
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20.10.2020 12:17 Ответить
буде закон про всеукраїнські референдуми до Нового Року
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20.10.2020 12:18 Ответить
Так тебе ніхто на референдум і не запрошує, нервовий.
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20.10.2020 12:23 Ответить
повернись ще раз і спочатку прочитай мій перший пост, та спробуй зрозуміти його
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20.10.2020 12:24 Ответить
А ти прочитай текст новини, під якою ти це написав.
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20.10.2020 12:25 Ответить
А в чём заключается народовластие ваше?
Это просто утопия. Дать народу косточку а мясо кушают олигархи, с которыми вы ничего ни можете сделать т.к вы на службе у них.
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20.10.2020 11:45 Ответить
Гітлер, комуняки теж прикривались народовладлям..,
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20.10.2020 11:45 Ответить
В общем, когда всё властие скидывают на народ - это известный ход, что разбирайтесь сами, я тут проездом.
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20.10.2020 11:51 Ответить
Марихуана актуальный вопрос ?
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20.10.2020 11:51 Ответить
я навіть знаю що це за народ....
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20.10.2020 11:56 Ответить
Дебільний клоун прийшов до влади з програмою "За все хорошее", а тепер не знає, що робити, відчуває скорий гаплик і хоче перекласти всю відповідальність за свої помилки на народ.
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20.10.2020 11:58 Ответить
Зеля, хорош пздть про народовладдя для зебилив - лучший наглядный пример - это твоЙо отношение к Петициям на сайте презЕдента- когда петиция неудобная - тупо морозишься, как и всегда по-жЫзни.. чмо болотное
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20.10.2020 11:59 Ответить
Те люди, которые выбрали клоуна должны править страной? Нет уж увольте.
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20.10.2020 12:00 Ответить
Коли буде справжнє народовладдя, тоді ЗЄ і ко будуть тиліпатися на деревах і стовпах.
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20.10.2020 12:30 Ответить
не дури людям голову. нащо тоді українці вибирають Верховну Раду?
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20.10.2020 12:51 Ответить
бЄНІ теж народ,що скаже те і роблять.
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20.10.2020 19:16 Ответить
 
 