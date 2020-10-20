Народовластие в Украине будет, люди должны влиять на актуальные вопросы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов принять законопроект о народовластии.
Об этом глава государства заявил в Веровной Раде, выступая с посланием к парламенту, информирует Цензор.НЕТ.
"Народовластие в Украине будет. Всесторонний доступ граждан к информации для принятия решений будет. Это обязанность государства. Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны. Делать это раз в неделю, раз в месяц, раз в год, сколько будет нужно", - отметил Зеленский.
Президент напомнил, что первый законопроект о народовластии готов и подан в Раду.
"Призываю всех народных депутатов - дайте наконец украинцам реальный механизм, чтобы формировать основные задания для власти, влиять на решения, чувствовать свою причастность к изминениям, чувствовать что их мнение важно не только во время выборов", - подытожил Зеленский.
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Это просто утопия. Дать народу косточку а мясо кушают олигархи, с которыми вы ничего ни можете сделать т.к вы на службе у них.