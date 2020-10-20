Народовладдя в Україні буде, люди мають впливати на актуальні питання, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав нардепів ухвалити законопроєкт про народовладдя.

Про це глава держави заявив у Верховній Раді, виступаючи з посланням до парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Народовладдя в Україні буде. Всебічний доступ громадян до інформації для ухвалення рішень буде. Це обов'язок держави. Люди мають впливати на актуальні питання і для свого регіону, і для всієї країни. Робити це раз на тиждень, раз на місяць, раз на рік, скільки буде потрібно", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що перший законопроєкт про народовладдя готовий і поданий у Раду.

"Закликаю всіх народних депутатів - дайте нарешті українцям реальний механізм, щоб формувати основні завдання для влади, впливати на рішення, відчувати свою причетність до змін, відчувати, що їхня думка важлива не тільки під час виборів", - підсумував Зеленський.

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