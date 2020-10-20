Минобороны закупит комплекс "Нептун" уже в текущем году, - Таран

Министерство обороны Украины приняло решение о закупке берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун" и другого ракетного оборудования уже в текущем 2020 году, несмотря на то, что запланированным финансовым ресурсом на 2020 год средства на его закупку предусмотрены не были.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства во вторник, министр обороны Андрей Таран сообщил, что с этой целью будет осуществлено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что еще 23 августа подписал приказ о принятии берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун" на вооружение ВСУ. "Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", - сказал Таран.

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Также в Минобороны изыскали средства, которые будут направлены на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы.

По словам министра, "Нептун" станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море: дивизионы, вооруженные этим комплексом, будут размещены в южных областях Украины.

Следующим этапом, по словам Тарана, должна стать работа над созданием корабельного варианта комплекса "Нептун". И ракетные катера, проектируемые сегодня для нужд ВМС Украины, должны быть адаптированными для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав "Нептуна".