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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны закупит комплекс "Нептун" уже в текущем году, - Таран

Минобороны закупит комплекс

Министерство обороны Украины приняло решение о закупке берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун" и другого ракетного оборудования уже в текущем 2020 году, несмотря на то, что запланированным финансовым ресурсом на 2020 год средства на его закупку предусмотрены не были.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства во вторник, министр обороны Андрей Таран сообщил, что с этой целью будет осуществлено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что еще 23 августа подписал приказ о принятии берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун" на вооружение ВСУ. "Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", - сказал Таран.

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Также в Минобороны изыскали средства, которые будут направлены на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы.

По словам министра, "Нептун" станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море: дивизионы, вооруженные этим комплексом, будут размещены в южных областях Украины.

Следующим этапом, по словам Тарана, должна стать работа над созданием корабельного варианта комплекса "Нептун". И ракетные катера, проектируемые сегодня для нужд ВМС Украины, должны быть адаптированными для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав "Нептуна".

Автор: 

госзакупки (960) Минобороны (9306) оборона (5202) оружие (10203) ракеты (3561) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+3
Минобороны закупит комплекс "Нептун" уже в текущем году, - Таран

==============
похоже на пиар-компанию к выборам. Как так? Приняли на вооружение в День независимости, а решения на закупку в 2020 году не было? Как игра на рояле без рук.
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20.10.2020 12:39
+2
Тактико-технические характеристики
Длина, м:
корабельного/берегового/вертолётного базирования: 5,5
Размах крыла, м: 1,33
Диаметр ракеты, м: 0,38
Стартовая масса, кг: 870 кг
Двигатель: ТРДД МС-400
Топливо: авиакеросин
Система наведения: активная радиолокационная ГСН
Боевая часть: осколочно-фугасная проникающего типа
Масса боевой части, кг: 150 кг
Дальность пуска, км: до 300 км
Высота полёта, м:
на маршевом участке: 10-300 м
на конечном участке: 3-10 м
Скорость полёта: 0,8-0,85 М
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20.10.2020 12:23
+2
До прийому комплексу, не можна було підготувати заказ, тим паче, що оборонний бюджет ви повністю просрали, не закуповуючи майже нічого??? Вже 24-го серпня мали подати тезамовоення, і вже мали би міцний кулак, проти ворога, а люди, на підприємствах мали би роботу і зарплатню...
Наважились пообіцяти подати замовлення, з під копняків українців... Чи ще відбудеться це??? Бо скільки було вже обіцянок і продовжують лише обіцяти...
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20.10.2020 12:23
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А он нужен еще вчера
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20.10.2020 12:21 Ответить
Он нужен еще с 2014 года. И что, если его приняли на вооружение только 23 августа 2020 года.
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20.10.2020 12:24 Ответить
Приняли на вооружение и не купили ни одной машины в войска. Клоуны они и в армии клоуны
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20.10.2020 12:28 Ответить
https://censor.net/ru/news/3225785/minoborony_zakupit_kompleks_neptun_uje_v_tekuschem_godu_taran/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74870021

"Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", - сказал Таран.
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20.10.2020 13:14 Ответить
Тактико-технические характеристики
Длина, м:
корабельного/берегового/вертолётного базирования: 5,5
Размах крыла, м: 1,33
Диаметр ракеты, м: 0,38
Стартовая масса, кг: 870 кг
Двигатель: ТРДД МС-400
Топливо: авиакеросин
Система наведения: активная радиолокационная ГСН
Боевая часть: осколочно-фугасная проникающего типа
Масса боевой части, кг: 150 кг
Дальность пуска, км: до 300 км
Высота полёта, м:
на маршевом участке: 10-300 м
на конечном участке: 3-10 м
Скорость полёта: 0,8-0,85 М
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20.10.2020 12:23 Ответить
Ого, випипедия, а каков карабель её будет носить, а каков верталеть её будет летать?
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20.10.2020 14:53 Ответить
Эта ракетка ипашит с берега, автомобиль на базе КРАЗа
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20.10.2020 16:21 Ответить
Тактико-технические характеристики
Длина, м:
корабельного/берегового/вертолётного базирования: 5,5
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20.10.2020 16:33 Ответить
До прийому комплексу, не можна було підготувати заказ, тим паче, що оборонний бюджет ви повністю просрали, не закуповуючи майже нічого??? Вже 24-го серпня мали подати тезамовоення, і вже мали би міцний кулак, проти ворога, а люди, на підприємствах мали би роботу і зарплатню...
Наважились пообіцяти подати замовлення, з під копняків українців... Чи ще відбудеться це??? Бо скільки було вже обіцянок і продовжують лише обіцяти...
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20.10.2020 12:23 Ответить
** вашу зебильную рожу! Один комплекс на тысячи километров морской и прибрежной территории. Это они для зе-видосиков купят комплекс, поскольку для больших задач данная машина просто не способна будет сделать
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20.10.2020 12:26 Ответить
Один комплекс на тысячи километров морской и прибрежной территории.

Цитирую:
В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки.

Что не так? Или в методичке указано, что нужно в любом случае хаять?
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20.10.2020 12:37 Ответить
...і вже мали би міцний кулак...
Яким чином, якщо їх треба ще виготовити.
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20.10.2020 12:26 Ответить
Когда мы будем закупать ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ ракетный комплекс ГРОМ-2?
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20.10.2020 12:29 Ответить
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=43099 Здесь наверное ответ на Ваш вопрос
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20.10.2020 12:34 Ответить
👏,👍!
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20.10.2020 12:48 Ответить
Что сказать то хотели?
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20.10.2020 13:12 Ответить
Надеюсь на успешное завершение ракетной программы ГРОМ-2.Не может безнаказанно быть атакована Украина добровольно отказавшаяся от третьего в мире ядерного потенциала.
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20.10.2020 14:13 Ответить
Минобороны закупит комплекс "Нептун" уже в текущем году, - Таран

==============
похоже на пиар-компанию к выборам. Как так? Приняли на вооружение в День независимости, а решения на закупку в 2020 году не было? Как игра на рояле без рук.
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20.10.2020 12:39 Ответить
А Вы в начале года сразу планируете средства на закупку того, что еще не подготовлено к серийному производству и не предоставлены данные о стоимости, и что только планируется к приемке?
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20.10.2020 13:27 Ответить
Це звучить так - ви будете відстрілюватись від ворога патронами , які вам підвезуть плохиші через півроку!
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20.10.2020 13:59 Ответить
Этот министр обороны Таран своими обещаниями больше напоминает обещания Брежнева и КПСС!.
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20.10.2020 14:29 Ответить
Сколько уже было тех обещаний.
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20.10.2020 15:13 Ответить
 
 