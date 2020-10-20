Минобороны закупит комплекс "Нептун" уже в текущем году, - Таран
Министерство обороны Украины приняло решение о закупке берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун" и другого ракетного оборудования уже в текущем 2020 году, несмотря на то, что запланированным финансовым ресурсом на 2020 год средства на его закупку предусмотрены не были.
Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства во вторник, министр обороны Андрей Таран сообщил, что с этой целью будет осуществлено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что еще 23 августа подписал приказ о принятии берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун" на вооружение ВСУ. "Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", - сказал Таран.
Также в Минобороны изыскали средства, которые будут направлены на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы.
По словам министра, "Нептун" станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море: дивизионы, вооруженные этим комплексом, будут размещены в южных областях Украины.
Следующим этапом, по словам Тарана, должна стать работа над созданием корабельного варианта комплекса "Нептун". И ракетные катера, проектируемые сегодня для нужд ВМС Украины, должны быть адаптированными для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав "Нептуна".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", - сказал Таран.
Длина, м:
корабельного/берегового/вертолётного базирования: 5,5
Размах крыла, м: 1,33
Диаметр ракеты, м: 0,38
Стартовая масса, кг: 870 кг
Двигатель: ТРДД МС-400
Топливо: авиакеросин
Система наведения: активная радиолокационная ГСН
Боевая часть: осколочно-фугасная проникающего типа
Масса боевой части, кг: 150 кг
Дальность пуска, км: до 300 км
Высота полёта, м:
на маршевом участке: 10-300 м
на конечном участке: 3-10 м
Скорость полёта: 0,8-0,85 М
Длина, м:
корабельного/берегового/вертолётного базирования: 5,5
Наважились пообіцяти подати замовлення, з під копняків українців... Чи ще відбудеться це??? Бо скільки було вже обіцянок і продовжують лише обіцяти...
Цитирую:
В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки.
Что не так? Или в методичке указано, что нужно в любом случае хаять?
Яким чином, якщо їх треба ще виготовити.
==============
похоже на пиар-компанию к выборам. Как так? Приняли на вооружение в День независимости, а решения на закупку в 2020 году не было? Как игра на рояле без рук.