Міноборони закупить комплекс "Нептун" уже поточного року, - Таран

Міністерство оборони України ухвалило рішення про закупівлю берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун" та іншого ракетного обладнання вже поточного 2020 року попри те, що запланованим фінансовим ресурсом на 2020 рік кошти на його закупівлю передбачені не були.

Як повідомляє пресслужба оборонного відомства у вівторок, міністр оборони Андрій Таран повідомив, що з цією метою буде здійснено перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ще 23 серпня підписав наказ про прийняття берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун" на озброєння ЗСУ. "Тепер комплекс може замовлятися і закуповуватися як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання щодо кількості і термінів їхньої поставки. Необхідні кошти для закупівлі в наявності", - сказав Таран.

Також у Міноборони вишукано кошти, які будуть спрямовані на подальшу реалізацію ракетно-реактивної програми.

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За словами міністра, "Нептун" стане потужним інструментом стримування агресивних дій противника на морі: дивізіони, озброєні цим комплексом, будуть розміщені в південних областях України.

Наступним етапом, за словами Тарана, має стати робота над створенням корабельного варіанта комплексу "Нептун". І ракетні катери, проєктовані сьогодні для потреб ВМС України, мають бути адаптованими для використання протикорабельної ракети, що входить до складу "Нептуна".