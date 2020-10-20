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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони закупить комплекс "Нептун" уже поточного року, - Таран

Міноборони закупить комплекс

Міністерство оборони України ухвалило рішення про закупівлю берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун" та іншого ракетного обладнання вже поточного 2020 року попри те, що запланованим фінансовим ресурсом на 2020 рік кошти на його закупівлю передбачені не були.

Як повідомляє пресслужба оборонного відомства у вівторок, міністр оборони Андрій Таран повідомив, що з цією метою буде здійснено перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ще 23 серпня підписав наказ про прийняття берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун" на озброєння ЗСУ. "Тепер комплекс може замовлятися і закуповуватися як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання щодо кількості і термінів їхньої поставки. Необхідні кошти для закупівлі в наявності", - сказав Таран.

Також у Міноборони вишукано кошти, які будуть спрямовані на подальшу реалізацію ракетно-реактивної програми.

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За словами міністра, "Нептун" стане потужним інструментом стримування агресивних дій противника на морі: дивізіони, озброєні цим комплексом, будуть розміщені в південних областях України.

Наступним етапом, за словами Тарана, має стати робота над створенням корабельного варіанта комплексу "Нептун". І ракетні катери, проєктовані сьогодні для потреб ВМС України, мають бути адаптованими для використання протикорабельної ракети, що входить до складу "Нептуна".

Автор: 

держзакупівлі (383) Міноборони (7334) оборона (4775) зброя (7446) ракети (4019) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+3
Минобороны закупит комплекс "Нептун" уже в текущем году, - Таран

==============
похоже на пиар-компанию к выборам. Как так? Приняли на вооружение в День независимости, а решения на закупку в 2020 году не было? Как игра на рояле без рук.
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20.10.2020 12:39
+2
Тактико-технические характеристики
Длина, м:
корабельного/берегового/вертолётного базирования: 5,5
Размах крыла, м: 1,33
Диаметр ракеты, м: 0,38
Стартовая масса, кг: 870 кг
Двигатель: ТРДД МС-400
Топливо: авиакеросин
Система наведения: активная радиолокационная ГСН
Боевая часть: осколочно-фугасная проникающего типа
Масса боевой части, кг: 150 кг
Дальность пуска, км: до 300 км
Высота полёта, м:
на маршевом участке: 10-300 м
на конечном участке: 3-10 м
Скорость полёта: 0,8-0,85 М
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20.10.2020 12:23
+2
До прийому комплексу, не можна було підготувати заказ, тим паче, що оборонний бюджет ви повністю просрали, не закуповуючи майже нічого??? Вже 24-го серпня мали подати тезамовоення, і вже мали би міцний кулак, проти ворога, а люди, на підприємствах мали би роботу і зарплатню...
Наважились пообіцяти подати замовлення, з під копняків українців... Чи ще відбудеться це??? Бо скільки було вже обіцянок і продовжують лише обіцяти...
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20.10.2020 12:23
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А он нужен еще вчера
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20.10.2020 12:21 Відповісти
Он нужен еще с 2014 года. И что, если его приняли на вооружение только 23 августа 2020 года.
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20.10.2020 12:24 Відповісти
Приняли на вооружение и не купили ни одной машины в войска. Клоуны они и в армии клоуны
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20.10.2020 12:28 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3225785/minoborony_zakupit_kompleks_neptun_uje_v_tekuschem_godu_taran/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74870021

"Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", - сказал Таран.
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20.10.2020 13:14 Відповісти
Тактико-технические характеристики
Длина, м:
корабельного/берегового/вертолётного базирования: 5,5
Размах крыла, м: 1,33
Диаметр ракеты, м: 0,38
Стартовая масса, кг: 870 кг
Двигатель: ТРДД МС-400
Топливо: авиакеросин
Система наведения: активная радиолокационная ГСН
Боевая часть: осколочно-фугасная проникающего типа
Масса боевой части, кг: 150 кг
Дальность пуска, км: до 300 км
Высота полёта, м:
на маршевом участке: 10-300 м
на конечном участке: 3-10 м
Скорость полёта: 0,8-0,85 М
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20.10.2020 12:23 Відповісти
Ого, випипедия, а каков карабель её будет носить, а каков верталеть её будет летать?
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20.10.2020 14:53 Відповісти
Эта ракетка ипашит с берега, автомобиль на базе КРАЗа
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20.10.2020 16:21 Відповісти
Тактико-технические характеристики
Длина, м:
корабельного/берегового/вертолётного базирования: 5,5
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20.10.2020 16:33 Відповісти
До прийому комплексу, не можна було підготувати заказ, тим паче, що оборонний бюджет ви повністю просрали, не закуповуючи майже нічого??? Вже 24-го серпня мали подати тезамовоення, і вже мали би міцний кулак, проти ворога, а люди, на підприємствах мали би роботу і зарплатню...
Наважились пообіцяти подати замовлення, з під копняків українців... Чи ще відбудеться це??? Бо скільки було вже обіцянок і продовжують лише обіцяти...
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20.10.2020 12:23 Відповісти
** вашу зебильную рожу! Один комплекс на тысячи километров морской и прибрежной территории. Это они для зе-видосиков купят комплекс, поскольку для больших задач данная машина просто не способна будет сделать
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20.10.2020 12:26 Відповісти
Один комплекс на тысячи километров морской и прибрежной территории.

Цитирую:
В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки.

Что не так? Или в методичке указано, что нужно в любом случае хаять?
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20.10.2020 12:37 Відповісти
...і вже мали би міцний кулак...
Яким чином, якщо їх треба ще виготовити.
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20.10.2020 12:26 Відповісти
Когда мы будем закупать ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ ракетный комплекс ГРОМ-2?
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20.10.2020 12:29 Відповісти
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=43099 Здесь наверное ответ на Ваш вопрос
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20.10.2020 12:34 Відповісти
👏,👍!
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20.10.2020 12:48 Відповісти
Что сказать то хотели?
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20.10.2020 13:12 Відповісти
Надеюсь на успешное завершение ракетной программы ГРОМ-2.Не может безнаказанно быть атакована Украина добровольно отказавшаяся от третьего в мире ядерного потенциала.
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20.10.2020 14:13 Відповісти
Минобороны закупит комплекс "Нептун" уже в текущем году, - Таран

==============
похоже на пиар-компанию к выборам. Как так? Приняли на вооружение в День независимости, а решения на закупку в 2020 году не было? Как игра на рояле без рук.
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20.10.2020 12:39 Відповісти
А Вы в начале года сразу планируете средства на закупку того, что еще не подготовлено к серийному производству и не предоставлены данные о стоимости, и что только планируется к приемке?
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20.10.2020 13:27 Відповісти
Це звучить так - ви будете відстрілюватись від ворога патронами , які вам підвезуть плохиші через півроку!
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20.10.2020 13:59 Відповісти
Этот министр обороны Таран своими обещаниями больше напоминает обещания Брежнева и КПСС!.
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20.10.2020 14:29 Відповісти
Сколько уже было тех обещаний.
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20.10.2020 15:13 Відповісти
 
 