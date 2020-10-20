Міноборони закупить комплекс "Нептун" уже поточного року, - Таран
Міністерство оборони України ухвалило рішення про закупівлю берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун" та іншого ракетного обладнання вже поточного 2020 року попри те, що запланованим фінансовим ресурсом на 2020 рік кошти на його закупівлю передбачені не були.
Як повідомляє пресслужба оборонного відомства у вівторок, міністр оборони Андрій Таран повідомив, що з цією метою буде здійснено перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що ще 23 серпня підписав наказ про прийняття берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун" на озброєння ЗСУ. "Тепер комплекс може замовлятися і закуповуватися як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання щодо кількості і термінів їхньої поставки. Необхідні кошти для закупівлі в наявності", - сказав Таран.
Також у Міноборони вишукано кошти, які будуть спрямовані на подальшу реалізацію ракетно-реактивної програми.
За словами міністра, "Нептун" стане потужним інструментом стримування агресивних дій противника на морі: дивізіони, озброєні цим комплексом, будуть розміщені в південних областях України.
Наступним етапом, за словами Тарана, має стати робота над створенням корабельного варіанта комплексу "Нептун". І ракетні катери, проєктовані сьогодні для потреб ВМС України, мають бути адаптованими для використання протикорабельної ракети, що входить до складу "Нептуна".
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"Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", - сказал Таран.
Длина, м:
корабельного/берегового/вертолётного базирования: 5,5
Размах крыла, м: 1,33
Диаметр ракеты, м: 0,38
Стартовая масса, кг: 870 кг
Двигатель: ТРДД МС-400
Топливо: авиакеросин
Система наведения: активная радиолокационная ГСН
Боевая часть: осколочно-фугасная проникающего типа
Масса боевой части, кг: 150 кг
Дальность пуска, км: до 300 км
Высота полёта, м:
на маршевом участке: 10-300 м
на конечном участке: 3-10 м
Скорость полёта: 0,8-0,85 М
Длина, м:
корабельного/берегового/вертолётного базирования: 5,5
Наважились пообіцяти подати замовлення, з під копняків українців... Чи ще відбудеться це??? Бо скільки було вже обіцянок і продовжують лише обіцяти...
Цитирую:
В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки.
Что не так? Или в методичке указано, что нужно в любом случае хаять?
Яким чином, якщо їх треба ще виготовити.
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похоже на пиар-компанию к выборам. Как так? Приняли на вооружение в День независимости, а решения на закупку в 2020 году не было? Как игра на рояле без рук.