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В медреформе необходимо сохранить положительные моменты и исправить ошибки, - Зеленский

В медреформе необходимо сохранить положительные моменты и исправить ошибки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает необходимым сохранить достижения медицинской реформы и исправить ошибки в ней.

"Давайте признаем правду: реформа имеет как очевидные преимущества, так и откровенно слабые места. Наша задача - сохранить все положительные моменты и исправить ошибки", - сказал он с парламентской трибуны во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Президент добавил, что реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней.

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"Я хочу отметить создание и развитие в Украине системы транспланталогии. Ожидаем, что в ближайшие два-три года заработает сеть трансплантационых центров", - сказал Зеленский.

Автор: 

здравоохранение (332) Зеленский Владимир (20271) медицина (2518) медреформа (122)


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Топ комментарии
+8
Цензор! Досить дозувати цей треш! Достатньо було написати: Дріб'язковий, мстивий та закомплексований невіглас, що випадково займає посаду Президента України, виступив з маячнею, розрахованою на імбецилів, яким за півтора роки жодного разу не стало соромно за свій вибір.
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20.10.2020 12:18
+4
Ну зебилы уже исправили "ошибки" Супрун: вместо прозрачных тендеров с дешевыми лекарствами за гос деньги, мафия богатыревой парит стране сверхдорогие без тендеров!
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20.10.2020 12:22
+3
Какой логичный..
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20.10.2020 12:07
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Какой логичный..
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20.10.2020 12:07 Ответить
Эх,если бы только Порох палки в колеса не ставил.
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20.10.2020 12:41 Ответить
І, взагалі, кольоса вже не катять ЗЕлі... Надоть сильніші.
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20.10.2020 12:56 Ответить
Хмм. Возьмем другой фразеологизм.
Если бы Порох не переходил дорожку.
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20.10.2020 13:17 Ответить
Ну то хай спішить... Скоро похолодання, "псилоцибе напівланцетовидний" уже "відходить"... Однак, я для нього збирать і сушить їх не буду - хай Єрмак своїх "шавок" присилає, я покажу, де ростуть... Прямо напроти обласної психлікарні...
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20.10.2020 14:18 Ответить
Рецепти по реанімації мертвого коня від президента... "Вумний, аж страшно!" (с)
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20.10.2020 12:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw Жадан і Собаки - Вова
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20.10.2020 12:08 Ответить
свята ульянка даже из гроба не даст зеле навредить стране, а если форсмажор какой случица, то американские партнеры укажут мальчиу зеле в какой угол надо встать
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20.10.2020 12:10 Ответить
оно ещё что то считает...
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20.10.2020 12:12 Ответить
Подавайте вже, не затягуйте, що Зеленський вимагає притягти до кримінальної відповідальності тих, хто кацапам здав Крим без бою, щоб тут соєва ботоферма завижжала.
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20.10.2020 12:14 Ответить
ну, расскажи, зебил как ты и шмаркля в марте-феврале 2014 "защищали Крым".. поди, "оборону" держал на диване, или на корпоративах в рашке?
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20.10.2020 12:22 Ответить
известны имена сдавших Крым: некий зе-лох-42 та мрази, проголосовавшие за него))
та и сам клоун сказал зебилам что "в Крыму расейские войска "немножко подвинули границу"

В медреформе необходимо сохранить положительные моменты и исправить ошибки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7363
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20.10.2020 12:25 Ответить
а также углУбить и сделать ширше.Мыслит пианист.
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20.10.2020 12:14 Ответить
І дно приколхозить до твоєї зєкишені.
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20.10.2020 12:16 Ответить
Цензор! Досить дозувати цей треш! Достатньо було написати: Дріб'язковий, мстивий та закомплексований невіглас, що випадково займає посаду Президента України, виступив з маячнею, розрахованою на імбецилів, яким за півтора роки жодного разу не стало соромно за свій вибір.
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20.10.2020 12:18 Ответить
Ну зебилы уже исправили "ошибки" Супрун: вместо прозрачных тендеров с дешевыми лекарствами за гос деньги, мафия богатыревой парит стране сверхдорогие без тендеров!
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20.10.2020 12:22 Ответить
я спеціально дивився цю Раду, щоб побачити чи є в залі мертвечук. Не побачив.
Видать, таки правда ті слухи, ща захворів на https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1 після того, як вакцинувався в Криму касапською вакциною...
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20.10.2020 12:54 Ответить
таки ********** явно не дружит с головой
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20.10.2020 14:16 Ответить
"В медреформе необходимо сохранить положительные моменты и исправить ошибки, - Зеленский" - надо было давно возродить СЭС, уничтоженную гражданкой США Супрун. Вирус разгулялся, главный санврач есть, эпидемия есть, а СЭС нет. Супрун знала, что вирус будет, поэтому СЭС ликвидировала.
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20.10.2020 15:33 Ответить
 
 