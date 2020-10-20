В медреформе необходимо сохранить положительные моменты и исправить ошибки, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает необходимым сохранить достижения медицинской реформы и исправить ошибки в ней.
"Давайте признаем правду: реформа имеет как очевидные преимущества, так и откровенно слабые места. Наша задача - сохранить все положительные моменты и исправить ошибки", - сказал он с парламентской трибуны во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Президент добавил, что реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней.
"Я хочу отметить создание и развитие в Украине системы транспланталогии. Ожидаем, что в ближайшие два-три года заработает сеть трансплантационых центров", - сказал Зеленский.
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+8 Имярек
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Если бы Порох не переходил дорожку.
та и сам клоун сказал зебилам что "в Крыму расейские войска "немножко подвинули границу"
Видать, таки правда ті слухи, ща захворів на https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1 після того, як вакцинувався в Криму касапською вакциною...