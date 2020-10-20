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Зеленский просит разработать модель страховой медицины
Президент Украины Владимир Зеленский требует от профильных ведомств разработку модели страховой медицины.
Об этом сказал Зеленский во время ежегодного послания, передает Цензор.НЕТ.
"Жду от комитета (профильный комитет ВР. - Ред.) и министерства (здравоохранения) модели страховой медицины", - сказал Зеленский.
По словам президента, медицинская реформа имеет как неоспоримые преимущества, так и слабые места. Зеленский считает, что приоритетами остаются повышение зарплаты медицинским работникам и улучшение качества медицинского образования.
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+10 Danis Nielsen
показать весь комментарий20.10.2020 11:53
+5 Sophia-Maria Duglass
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+3 Кардан_вал
показать весь комментарий20.10.2020 11:55
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В наших реалиях это будет модель под названием "Страх и ужас".
По чем вы меряете жить хорошо ?
У меня сосед в Дании дом строят , полностью с досок , он плохо живет ? Или будет жить ? Нищеброд ?
Я в Украине ехал по дороге Киев - Харьков , и уже почти в самой Полтаве дом продают где-то 600 квадратов , а может и больше минимум его продают как 3 года . Зачем такие большие дома в Украине строят ?
Его не продать , его не обогреть зимой , потом его ремонтировать дорого , крышу менять и т д , зачем это вообще нужно ?
Не лучше такой дом , что через 50 -70 лет его можно легко разрушить и новый легкий построить ?
Или это что бы соседи завидовали ? Понты и все через сраку ? Что это ?
Вы фантазёр?
На западе все давно разработано
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DABoWl_XBdzM&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier