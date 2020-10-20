Зеленский просит разработать модель страховой медицины.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от профильных ведомств разработку модели страховой медицины.

Об этом сказал Зеленский во время ежегодного послания, передает Цензор.НЕТ.

"Жду от комитета (профильный комитет ВР. - Ред.) и министерства (здравоохранения) модели страховой медицины", - сказал Зеленский.

По словам президента, медицинская реформа имеет как неоспоримые преимущества, так и слабые места. Зеленский считает, что приоритетами остаются повышение зарплаты медицинским работникам и улучшение качества медицинского образования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ