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Зеленский просит разработать модель страховой медицины

Зеленский просит разработать модель страховой медицины

Президент Украины Владимир Зеленский требует от профильных ведомств разработку модели страховой медицины.

Об этом сказал Зеленский во время ежегодного послания, передает Цензор.НЕТ.

"Жду от комитета (профильный комитет ВР. - Ред.) и министерства (здравоохранения) модели страховой медицины", - сказал Зеленский.

По словам президента, медицинская реформа имеет как неоспоримые преимущества, так и слабые места. Зеленский считает, что приоритетами остаются повышение зарплаты медицинским работникам и улучшение качества медицинского образования.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20271) карантин (16729) медицина (2518) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
ЗЕ ездить только по ушам украинцам и все . Ложь , ложью погоняет
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20.10.2020 11:53
+5
А придумать колесо он не хочет?

На западе все давно разработано
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20.10.2020 11:56
+3
Зеленский просит разработать модель страховой медицины.

В наших реалиях это будет модель под названием "Страх и ужас".
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20.10.2020 11:55
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ЗЕ ездить только по ушам украинцам и все . Ложь , ложью погоняет
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20.10.2020 11:53 Ответить
Она уже была разработана при Супрун и должна была стартонуть с 2020 года. Но зеленые это просто похерили.
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20.10.2020 12:16 Ответить
откуда у Супрун страховая то медицина??? вы ничего не попутали Супрун взяла канадско британско американские вырванные кусками моменты из их программ медицины и выбросила самое главное СТРАХОВАНИЕ.. ВООБЩЕ.....изначально реформа медицины была разработана при Януковиче да да и там было прописано что государство берет на себя полное страхование пенсионеров, инвалидов детей до 5 лет... потом стоял вопрос до 14 лет.. т.е. оплата пакетно всех услуг бюджетом.. а все что выходит за рамки пакета где 100% где 50% где 80% где 20% и так далее....и так работает нормальная медицина (а идеалов нет нигде) в мире...и кстати СКОРАЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ КАК И ОПЕРАТИВНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ при угрозах жизни человеку роды в том числе кесарево инсульт инфаркт шли в гос финансировании 100% Скорая медпомощь оперативное вмешательство и помощь еще+14 суток при инсультах инфарктах или после операции- что охватывало 85-95% пациентов и случаев в практике...
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20.10.2020 12:42 Ответить
Читайте ее выступления и интервью. Там все было разложено по полочкам. Только ведь кто их читал? Правда?
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20.10.2020 12:51 Ответить
Зеленский просит разработать модель страховой медицины - Цензор.НЕТ 2829
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20.10.2020 12:16 Ответить
Зеленский просит разработать модель страховой медицины.

В наших реалиях это будет модель под названием "Страх и ужас".
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20.10.2020 11:55 Ответить
Платит ещё за медицину ? А народ налоги на что платит ? Не на эту самую медицину ? Нет ? А на что ? Все платное , так зачем тогда эти налоги платит ?
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20.10.2020 11:55 Ответить
Что бы олигархи по 20 лярдов год на Кипр выводили, а нам проценты МВФ платить...
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20.10.2020 11:57 Ответить
Вы это не заслужили ? Нет ? Народ терпит , значить что его это устраивает ? Или как ?
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20.10.2020 11:58 Ответить
Кто вы? Вы не обобщайте, в Украине люди по разному живут, как в прочем и в других странах. Имеют бизнес, живут в хороших домах, не в фанерных как средняя Америка, на хороших машинах ездят, и с государством никак не пересекаются, кроме налогов. А то что люмпены за клоуна проголосовали, так оно им и икается, пускай сметают как обещали. Мне вот лично, хорошо жилось при всех Украинских Президентах, потому что я никак с ними, и с этой грязной политикой не пересекался и не собираюсь. Хотя за Державу обидно.
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20.10.2020 12:05 Ответить
По вашему жить хорошо , это когда дом не фанерный ?
По чем вы меряете жить хорошо ?

У меня сосед в Дании дом строят , полностью с досок , он плохо живет ? Или будет жить ? Нищеброд ?
Я в Украине ехал по дороге Киев - Харьков , и уже почти в самой Полтаве дом продают где-то 600 квадратов , а может и больше минимум его продают как 3 года . Зачем такие большие дома в Украине строят ?
Его не продать , его не обогреть зимой , потом его ремонтировать дорого , крышу менять и т д , зачем это вообще нужно ?
Не лучше такой дом , что через 50 -70 лет его можно легко разрушить и новый легкий построить ?
Или это что бы соседи завидовали ? Понты и все через сраку ? Что это ?
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20.10.2020 12:21 Ответить
У меня дом 300 м.кв., кирпичный, вполне хватает. Все в мире относительно, и иметь в Украине доход 4000$ в месяц, это намного больше чем иметь теже деньги в Дании.
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20.10.2020 12:29 Ответить
Кто имеет 4 000 $ ?
Вы фантазёр?
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20.10.2020 12:31 Ответить
это намного больше чем иметь теже деньги в Дании. -- 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 в Украине если не все , то многое уже дороже чем в Дании . Например, манго в Дании 20 гривен , а в Украине 60 . И так можно много перечислять .
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20.10.2020 12:34 Ответить
и иметь в Украине доход 4000$ в месяц, -- да, да , да . Уже сегодня 3-й самолёт летит с Дании в Украину с датскими заробитчанамы , чтобы датчане заработали 4 000 $ , не ? 🤣🤣🤣🤣
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20.10.2020 12:36 Ответить
Усі вчителі
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20.10.2020 12:47 Ответить
Да , извините. Это правда . 😂😂
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20.10.2020 12:52 Ответить
На зарплате, такие как ты. Которым всегда и везде плохо.
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20.10.2020 13:04 Ответить
Когда я говорил , что мне в Дании плохо ? Факты в студию
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20.10.2020 13:25 Ответить
Да ладно, о чем спор, когда вы работать успеваете, все на цензоре. Фанерный дом лучше каменного, можно легко разобрать, и форд фиеста лучше крузера прадо. Но скажите спасибо, что наши селяне к вам едут батрачить, а то приедут чеченцы и сирийцы. Сами то вы уже на в силах...
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20.10.2020 13:59 Ответить
Все Зюзины обицянки заканчиваются -" Я вам ничего не должен"- "Ідіть у сраку"
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20.10.2020 11:56 Ответить
А придумать колесо он не хочет?

На западе все давно разработано
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20.10.2020 11:56 Ответить
Это как раз профиль чуваков с квартала..
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20.10.2020 11:56 Ответить
этак, со страху то последние врачи по заграницам разбегуца, и усе ациенты попадутся в лапы пушного зверя
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20.10.2020 11:57 Ответить
Народ платит налоги с которых должна и финансироваться эта самая медицина . А что получаеться ? Народ заплатил налог , и ещё плати за медицину ? То есть по факту платит народ 2 раза .
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20.10.2020 11:57 Ответить
Тема пересмотра вцелом налоговой системы в Украине давно уже перезрела. Эта система со времен Кучмы толком не менялась. Тупо налоги добавлялись и все. Теперь эта система своим бременем тянет на дно всю страну. Наша налоговая система является одной из худших в мире. Возможно еще хуже дело обстоит только в банановых республиках типа Конго ну или Венесуэлы. И по два раза мы кстати платим тот же налог на заработную плату. Сначала отчисление с ЕФОТ, а потом подоходный с каждого. Ну а за НДС да по нескольку раз я вообще молчу.
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20.10.2020 12:20 Ответить
Вован, сам то где лечиться планируешь? То-то и оно.
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20.10.2020 11:58 Ответить
Зачем разрабатывать, просто надо взять действующую в ряде стран, включая Россию, но медицинская мафия будет против страховой медицины.
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20.10.2020 12:02 Ответить
росія? це де ???
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20.10.2020 12:27 Ответить
Опять голимый популизм! Этих моделей уже десятки разработаны. И, кстати, Супрун именно в этом направлении и двигала медицину. Но тебе же это не интересно и не важно. PRщики сказали, что надо чо-то про страховую медицину сказать сказать - вот оно и говорит, как попугай.
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20.10.2020 12:12 Ответить
. это просто пипец....
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DABoWl_XBdzM&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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20.10.2020 12:24 Ответить
Он шо, уже дорвался до каннабиса?
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20.10.2020 12:25 Ответить
Не смешите унитазы!! Какая Страховая медицина в Украине!! Для этого надо иметь в Украине приличные зарплаты и большие пенсии, чтобы вносить большие страховые взносы и соответственно получить широкий ассортимент медуслуг!! А если бедный украинец внесёт за год 100 гривен, то что, ему сделают дорогущую операцию за двести тысяч!! Всё это бред и больные фантазии, клоуна Зеленского и его больной безграмотной Команды!! Спросите об этом у бедных россиян!! Приходит бедный россиянин в больничку и кичится своей дешёвой страховкой, а ему в приёмном покое и говорят: " больной, вашей страховки не хватит, даже на то, чтобы перевязать вам палец, а не то, чтобы лечь в стационар лечится"!! Вот так!! Не обманывайте людей, президент зеленский!!!
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20.10.2020 14:42 Ответить
 
 