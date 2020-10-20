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Новости Местные выборы-2020
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Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ

Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ

Президент Владимир Зеленский все еще планирует проведение опроса в день местных выборов 25 октября.

Об этом он сообщил в своем ежегодном послании к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день (25 октября. - Ред.) я задам вам 5 вопросов и буду ждать на них ответ", - сказал Зеленский под шум возгласов в зале.

Он также обратился к украинцам с напоминанием о важности предстоящих выборов "не для политических партий, а для вас, для развития и благосостояния ваших городов, сел и общин". 

Читайте также: 43,4% граждан Украины будут доверять результатам "опроса Зеленского", 40,7% - не будут, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень.

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

Зеленский Владимир (20271) местные выборы (2752) опрос (2824)


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Топ комментарии
+26
Відповідь вже готова: йди ти до бісової матері.
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20.10.2020 11:48
+17
І попутного вітру... в жопу.
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20.10.2020 11:57
+15
Щасливої тобі дороги!
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20.10.2020 11:48
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Щасливої тобі дороги!
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20.10.2020 11:48 Ответить
І попутного вітру... в жопу.
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20.10.2020 11:57 Ответить
Відповідь вже готова: йди ти до бісової матері.
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20.10.2020 11:48 Ответить
Ну а что же еще?!
Это же очевидно!!!
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20.10.2020 12:02 Ответить
Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 1343Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 1343Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 1343Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 1343https://www.unian.net/politics/zelenskiy-vystupaet-v-rade-s-poslaniem-onlayn-translyaciya-novosti-ukraina-11186729.html Зеленский выступил в Раде с посланием (видео) 10:36 вторник, 20 октября 2020
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20.10.2020 11:49 Ответить
Тобі, довбень, вже не питання ставити треба, а відповідати на них!
Наприклад, що ти, клован, зробив за останні півтора роки свого "царювання"?!
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20.10.2020 11:49 Ответить
ах как хочется легитимность продлить .тока не читал библию-по плодам узнаются
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20.10.2020 11:49 Ответить
Займусь незаконной агитацией. Хотя и то что сегодня происходит это злоупотребление своей властью. Но ведь это нормально, да? И эта колхозная свинюка рассказывает нам о будущем. Твое место в хлеву.
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20.10.2020 11:50 Ответить
Жди!Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 200
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20.10.2020 11:50 Ответить
гарний малюнок, тільки треба його взяти в зелений колор) цю істоту
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20.10.2020 11:57 Ответить
Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь - Цензор.НЕТ 371
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20.10.2020 12:29 Ответить
возникает вопрос чья стрела, от иванушек-дурачков схопила)
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20.10.2020 12:31 Ответить
Ну це потрібно у самої ЗеМоніки запитати де вона там що підхопила.
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20.10.2020 12:34 Ответить
На ВЫ начало обращаться...видать поняло что с ослом на брудершафт никто пить не собирается...
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20.10.2020 11:50 Ответить
Не-е. Не сачкуйте. Вопросов-то пять!
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20.10.2020 12:08 Ответить
А ответ один на любой вопрос Зеленского. Такой вот парадокс.
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20.10.2020 12:14 Ответить
Как нас учили в первом классе - это не один ответ на вопрос, а пять одинаковых ответов!
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20.10.2020 12:27 Ответить
поза законом
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20.10.2020 11:51 Ответить
Жди вовочка - жди... А ещё лучше - беги, беги и не оглядывайся..
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20.10.2020 11:51 Ответить
Сподіваюсь, що 25 жовтня люди ніде не виберуть зелених потвор. Я буду голосувати за кандидатів від ЕС!
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20.10.2020 11:52 Ответить
С таким Моисеем в пустыне надо побродить лет 40...
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20.10.2020 11:52 Ответить
Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 3612
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20.10.2020 11:53 Ответить
В ростові?
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20.10.2020 11:53 Ответить
У людей к тебе вопросов больше.
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20.10.2020 11:53 Ответить
на пять вопросов прогнозируется один ответ - из трех слов или трех букв
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20.10.2020 11:55 Ответить
Паланням казкових свідків секти 8 відсотків задоволений!)))
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20.10.2020 11:56 Ответить
в общем, хотелось бы сказать что-то хорошее. Но просто был Зеленский комик, пока был в клоунском костюме - был привлекательным и смешным. Но вот он красный клоунский нос-картошку поменял на президентский сюртук. И теперь это просто убогий клоун в сюртуке. Оказалось, что на сцене он не дурачился и не играл, а просто был самим собой - и он до сих пор играет в рассмеши дурного.
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20.10.2020 11:58 Ответить
Ну, якщо для вас цей дешевий пошляк був привабливим як комік то і пріпіздєнт з нього відмінний. Іжте, не обляпайтеся.
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20.10.2020 12:02 Ответить
ну примерно так, и ничего другого пока не остается как перетягивать этого зеленого придурка на свою сторону, чем постоянно и занимается правящая в стране "элита"
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20.10.2020 12:39 Ответить
Хороший артист уже мог бы какого-нибудь Рейгана или хотя-бы Ганди сыграть, а тут все закончилось на ведущем убогим шоу.
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20.10.2020 12:01 Ответить
Вопрос рынка земли первичный - он главный, вокруг которого должны проводится выборы!
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20.10.2020 12:03 Ответить
Ответ будет один - ИДИ В ОТСТАВКУ!!!
Ты не оправдал надежд твоих избирателей.
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20.10.2020 12:05 Ответить
Ти не маєш права задавати мені питання, блазень дешевий...
Це на мої питання ти повинен відповідати, бо на мої гроші жируєш, падлюка...
- Чому зовнішньою політикою керує якийсь завгосп, замараний зв'язками з ворогом???
- Чому досі не розслідується державна зрада по вагнерівцям???
- Чому роздерібанен коронавірусний фонд, а медицина не підготовлена до боротьби з вірусом???
- Чому в Україні підняли голови профєдєрастові сили, повертають вулицям назви совкових катів???
- Чому ми відводим війська і скорочуємо армію, в той час як ворог не припиняє обстріли, палить дома мирних громадян і не збирається звільняти окупрвані території??? Чому за рік повністю провалено військовий бюджет, а Авакову допомогають навіть з коронавірусного фонду?
Чому досі не сидить мєртвєчук, а забороняє книжки, про себе???
І ще багато питань...
А на останок:
- Якщо весь квартал ти пристроюєш до влади, то чому досі Лєночка не при посаді???
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20.10.2020 12:06 Ответить
Придурок.
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20.10.2020 12:06 Ответить
правильно.
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20.10.2020 12:08 Ответить
"задам я 5 вопросов и буду ждать ответ..., скажите украинцы, дурак я или нет..!?"
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20.10.2020 12:15 Ответить
Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь - Цензор.НЕТ 9037
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20.10.2020 12:19 Ответить
Постоянно облизывал губы - это в надежде легализовать хоть канабис !
Ломка однако......
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20.10.2020 12:47 Ответить
Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на вирок.
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20.10.2020 12:19 Ответить
и будешь послан на рояль. этот опрос нелегитимен.
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20.10.2020 12:21 Ответить
Как в той песенке: "я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась, - триперна хожу".
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20.10.2020 12:21 Ответить
Ху-ху не хо-хо. Вопросы надо было задавать на счёт земельной реформы. А то важные врпросы решает с Беней, а всякую фуню кидает как кость народу. Тимпа у нас народовластие
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20.10.2020 12:22 Ответить
Кстати, уменьшение количества нардепов в Раде это хотят сделать чтобы легче было их всех подмять под себя. Так как чем больше людей тем больше мнений и противовесов президенту
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20.10.2020 14:23 Ответить
Сміятися чи не сміятися ? %;№3 питання ці ?%;№.
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20.10.2020 12:24 Ответить
.
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DABoWl_XBdzM&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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20.10.2020 12:26 Ответить
Зараз всі "зегенерати" і "прокацапські консерви" ломануться на виборчі дільниці щоб підтримати і санкціонувати "повзучу окупацію". Не сподівайтесь на те що Ваш голос нічого не вирішує і все "якось владнається" за рахунок свідомих патріотів. Зло мобілізується та організовується ворогами України, але ми зобовязані цим антиукраїнським змовникам протидіяти. Голосуйте за українців-патріотів, а не за піджидків коломойського-медведчука та прокацаплене екс-регіональне шаріяче-підорастичне падло! Це єдине що можна зробити без крові. Кожен хто не прийде на вибори має готувати собі ярмо, гострити сокиру або готуватися до еміграції. Воно вам треба?
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20.10.2020 12:38 Ответить
Не чекай,не втрачай час-іди ,нафіг,вже!
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20.10.2020 12:41 Ответить
Мы его за кулисами нашли, отмыли, а он теперь нам тыкает. Заметьте, свиней вместе с ним мы не пасли!
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20.10.2020 12:42 Ответить
зеЛенин - "я задам 5 вопросов и буду ждать ответ"

Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь - Цензор.НЕТ 2769
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20.10.2020 12:44 Ответить
Я бы хотел ему тоже задать вопрос::
- Надо ли давать пожизненно ортодоксальным уклонистам от мобилизации?
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20.10.2020 12:44 Ответить
ну що за довбень-йому кажуть, що це протизакону, але цій зеленій плісняви пісяй в очі, а воно утрешня роса. оці 73% такі ж довбні.
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20.10.2020 12:48 Ответить
А чого чекати - ось тобі відповіді
1 Іди накуй!
2 Іди накуй!
3 Іди накуй!

4 Іди накуй!

5 Іди, курво, накуй!
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20.10.2020 13:10 Ответить
Вот хоть кто-то на все вопросы ответил, а то все только на один.....
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20.10.2020 13:26 Ответить
Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь - Цензор.НЕТ 8642
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20.10.2020 13:43 Ответить
Чому розумна людина повинна відповідати на якісь дурні запитання владного телепня? Ці запитання не просто банальні вони тупі в своїй суті і не кваліфіковані. Типу ви за пожиттєве... Я вибачаютсь це коли б 100 000 злодіїв з влади отримали терміни 5 -10 років, а їх майно конфісковане і родини їх переїхали з палаців до "хрущівок" і цього було б замало то тоді так ви за..., а коли жодної морди не посадили, коли в мери йдуть вбивці людей, а 17 олігархів вивозять десяткі мільярдів доларів від МВФ в офшори, то це запитання для всіх є смішним і воно ДСС всім хто прийде на вибори.
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20.10.2020 13:45 Ответить
щоб тебе нечистий взяв
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20.10.2020 13:48 Ответить
единственно возможные ответы на "опрос" зеленского:
1) Иди
2) В
3) Жопу
4) Зеленый
5) Мудак
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20.10.2020 15:14 Ответить
 
 