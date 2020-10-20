УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4561 відвідувач онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
3 263 65

Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь

Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь

Президент Володимир Зеленський все ще планує проведення опитування в день місцевих виборів 25 жовтня.

Про це він повідомив у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Цього дня (25 жовтня. - Ред.) я поставлю вам 5 запитань і чекатиму на них відповідь", - сказав Зеленський під шум вигуків у залі.

Він також звернувся до українців з нагадуванням про важливість майбутніх виборів "не для політичних партій, а для вас, для розвитку і добробуту ваших міст, сіл і громад".

Читайте також: 43,4% громадян України довірятимуть результатам "опитування Зеленського", 40,7% - не будуть, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) місцеві вибори (1366) опитування (1930)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
Відповідь вже готова: йди ти до бісової матері.
показати весь коментар
20.10.2020 11:48
+17
І попутного вітру... в жопу.
показати весь коментар
20.10.2020 11:57
+15
Щасливої тобі дороги!
показати весь коментар
20.10.2020 11:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щасливої тобі дороги!
показати весь коментар
20.10.2020 11:48 Відповісти
І попутного вітру... в жопу.
показати весь коментар
20.10.2020 11:57 Відповісти
Відповідь вже готова: йди ти до бісової матері.
показати весь коментар
20.10.2020 11:48 Відповісти
Ну а что же еще?!
Это же очевидно!!!
показати весь коментар
20.10.2020 12:02 Відповісти
Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 1343Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 1343Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 1343Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 1343https://www.unian.net/politics/zelenskiy-vystupaet-v-rade-s-poslaniem-onlayn-translyaciya-novosti-ukraina-11186729.html Зеленский выступил в Раде с посланием (видео) 10:36 вторник, 20 октября 2020
https://www.unian.net/economics/finance/kurs-valyut-20-oktyabrya-2020-aktualnyy-kurs-dollara-i-evro-k-grivne-segodnya-novosti-ukraina-11186393.html Гривня продолжает падать: курс валют в обменниках 10:21 вторник, 20 октября 2020
показати весь коментар
20.10.2020 11:49 Відповісти
Тобі, довбень, вже не питання ставити треба, а відповідати на них!
Наприклад, що ти, клован, зробив за останні півтора роки свого "царювання"?!
показати весь коментар
20.10.2020 11:49 Відповісти
ах как хочется легитимность продлить .тока не читал библию-по плодам узнаются
показати весь коментар
20.10.2020 11:49 Відповісти
Займусь незаконной агитацией. Хотя и то что сегодня происходит это злоупотребление своей властью. Но ведь это нормально, да? И эта колхозная свинюка рассказывает нам о будущем. Твое место в хлеву.
показати весь коментар
20.10.2020 11:50 Відповісти
Жди!Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 200
показати весь коментар
20.10.2020 11:50 Відповісти
гарний малюнок, тільки треба його взяти в зелений колор) цю істоту
показати весь коментар
20.10.2020 11:57 Відповісти
Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь - Цензор.НЕТ 371
показати весь коментар
20.10.2020 12:29 Відповісти
возникает вопрос чья стрела, от иванушек-дурачков схопила)
показати весь коментар
20.10.2020 12:31 Відповісти
Ну це потрібно у самої ЗеМоніки запитати де вона там що підхопила.
показати весь коментар
20.10.2020 12:34 Відповісти
На ВЫ начало обращаться...видать поняло что с ослом на брудершафт никто пить не собирается...
показати весь коментар
20.10.2020 11:50 Відповісти
Не-е. Не сачкуйте. Вопросов-то пять!
показати весь коментар
20.10.2020 12:08 Відповісти
А ответ один на любой вопрос Зеленского. Такой вот парадокс.
показати весь коментар
20.10.2020 12:14 Відповісти
Как нас учили в первом классе - это не один ответ на вопрос, а пять одинаковых ответов!
показати весь коментар
20.10.2020 12:27 Відповісти
поза законом
показати весь коментар
20.10.2020 11:51 Відповісти
Жди вовочка - жди... А ещё лучше - беги, беги и не оглядывайся..
показати весь коментар
20.10.2020 11:51 Відповісти
Сподіваюсь, що 25 жовтня люди ніде не виберуть зелених потвор. Я буду голосувати за кандидатів від ЕС!
показати весь коментар
20.10.2020 11:52 Відповісти
С таким Моисеем в пустыне надо побродить лет 40...
показати весь коментар
20.10.2020 11:52 Відповісти
Зеленский: 25 октября я задам 5 вопросов и буду ждать ответ - Цензор.НЕТ 3612
показати весь коментар
20.10.2020 11:53 Відповісти
В ростові?
показати весь коментар
20.10.2020 11:53 Відповісти
У людей к тебе вопросов больше.
показати весь коментар
20.10.2020 11:53 Відповісти
на пять вопросов прогнозируется один ответ - из трех слов или трех букв
показати весь коментар
20.10.2020 11:55 Відповісти
Паланням казкових свідків секти 8 відсотків задоволений!)))
показати весь коментар
20.10.2020 11:56 Відповісти
в общем, хотелось бы сказать что-то хорошее. Но просто был Зеленский комик, пока был в клоунском костюме - был привлекательным и смешным. Но вот он красный клоунский нос-картошку поменял на президентский сюртук. И теперь это просто убогий клоун в сюртуке. Оказалось, что на сцене он не дурачился и не играл, а просто был самим собой - и он до сих пор играет в рассмеши дурного.
показати весь коментар
20.10.2020 11:58 Відповісти
Ну, якщо для вас цей дешевий пошляк був привабливим як комік то і пріпіздєнт з нього відмінний. Іжте, не обляпайтеся.
показати весь коментар
20.10.2020 12:02 Відповісти
ну примерно так, и ничего другого пока не остается как перетягивать этого зеленого придурка на свою сторону, чем постоянно и занимается правящая в стране "элита"
показати весь коментар
20.10.2020 12:39 Відповісти
Хороший артист уже мог бы какого-нибудь Рейгана или хотя-бы Ганди сыграть, а тут все закончилось на ведущем убогим шоу.
показати весь коментар
20.10.2020 12:01 Відповісти
Вопрос рынка земли первичный - он главный, вокруг которого должны проводится выборы!
показати весь коментар
20.10.2020 12:03 Відповісти
Ответ будет один - ИДИ В ОТСТАВКУ!!!
Ты не оправдал надежд твоих избирателей.
показати весь коментар
20.10.2020 12:05 Відповісти
Ти не маєш права задавати мені питання, блазень дешевий...
Це на мої питання ти повинен відповідати, бо на мої гроші жируєш, падлюка...
- Чому зовнішньою політикою керує якийсь завгосп, замараний зв'язками з ворогом???
- Чому досі не розслідується державна зрада по вагнерівцям???
- Чому роздерібанен коронавірусний фонд, а медицина не підготовлена до боротьби з вірусом???
- Чому в Україні підняли голови профєдєрастові сили, повертають вулицям назви совкових катів???
- Чому ми відводим війська і скорочуємо армію, в той час як ворог не припиняє обстріли, палить дома мирних громадян і не збирається звільняти окупрвані території??? Чому за рік повністю провалено військовий бюджет, а Авакову допомогають навіть з коронавірусного фонду?
Чому досі не сидить мєртвєчук, а забороняє книжки, про себе???
І ще багато питань...
А на останок:
- Якщо весь квартал ти пристроюєш до влади, то чому досі Лєночка не при посаді???
показати весь коментар
20.10.2020 12:06 Відповісти
Придурок.
показати весь коментар
20.10.2020 12:06 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
20.10.2020 12:08 Відповісти
"задам я 5 вопросов и буду ждать ответ..., скажите украинцы, дурак я или нет..!?"
показати весь коментар
20.10.2020 12:15 Відповісти
Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь - Цензор.НЕТ 9037
показати весь коментар
20.10.2020 12:19 Відповісти
Постоянно облизывал губы - это в надежде легализовать хоть канабис !
Ломка однако......
показати весь коментар
20.10.2020 12:47 Відповісти
Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на вирок.
показати весь коментар
20.10.2020 12:19 Відповісти
и будешь послан на рояль. этот опрос нелегитимен.
показати весь коментар
20.10.2020 12:21 Відповісти
Как в той песенке: "я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась, - триперна хожу".
показати весь коментар
20.10.2020 12:21 Відповісти
Ху-ху не хо-хо. Вопросы надо было задавать на счёт земельной реформы. А то важные врпросы решает с Беней, а всякую фуню кидает как кость народу. Тимпа у нас народовластие
показати весь коментар
20.10.2020 12:22 Відповісти
Кстати, уменьшение количества нардепов в Раде это хотят сделать чтобы легче было их всех подмять под себя. Так как чем больше людей тем больше мнений и противовесов президенту
показати весь коментар
20.10.2020 14:23 Відповісти
Сміятися чи не сміятися ? %;№3 питання ці ?%;№.
показати весь коментар
20.10.2020 12:24 Відповісти
.
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DABoWl_XBdzM&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
показати весь коментар
20.10.2020 12:26 Відповісти
Зараз всі "зегенерати" і "прокацапські консерви" ломануться на виборчі дільниці щоб підтримати і санкціонувати "повзучу окупацію". Не сподівайтесь на те що Ваш голос нічого не вирішує і все "якось владнається" за рахунок свідомих патріотів. Зло мобілізується та організовується ворогами України, але ми зобовязані цим антиукраїнським змовникам протидіяти. Голосуйте за українців-патріотів, а не за піджидків коломойського-медведчука та прокацаплене екс-регіональне шаріяче-підорастичне падло! Це єдине що можна зробити без крові. Кожен хто не прийде на вибори має готувати собі ярмо, гострити сокиру або готуватися до еміграції. Воно вам треба?
показати весь коментар
20.10.2020 12:38 Відповісти
Не чекай,не втрачай час-іди ,нафіг,вже!
показати весь коментар
20.10.2020 12:41 Відповісти
Мы его за кулисами нашли, отмыли, а он теперь нам тыкает. Заметьте, свиней вместе с ним мы не пасли!
показати весь коментар
20.10.2020 12:42 Відповісти
зеЛенин - "я задам 5 вопросов и буду ждать ответ"

Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь - Цензор.НЕТ 2769
показати весь коментар
20.10.2020 12:44 Відповісти
Я бы хотел ему тоже задать вопрос::
- Надо ли давать пожизненно ортодоксальным уклонистам от мобилизации?
показати весь коментар
20.10.2020 12:44 Відповісти
ну що за довбень-йому кажуть, що це протизакону, але цій зеленій плісняви пісяй в очі, а воно утрешня роса. оці 73% такі ж довбні.
показати весь коментар
20.10.2020 12:48 Відповісти
А чого чекати - ось тобі відповіді
1 Іди накуй!
2 Іди накуй!
3 Іди накуй!

4 Іди накуй!

5 Іди, курво, накуй!
показати весь коментар
20.10.2020 13:10 Відповісти
Вот хоть кто-то на все вопросы ответил, а то все только на один.....
показати весь коментар
20.10.2020 13:26 Відповісти
Зеленський: 25 жовтня я поставлю 5 запитань і чекатиму на відповідь - Цензор.НЕТ 8642
показати весь коментар
20.10.2020 13:43 Відповісти
Чому розумна людина повинна відповідати на якісь дурні запитання владного телепня? Ці запитання не просто банальні вони тупі в своїй суті і не кваліфіковані. Типу ви за пожиттєве... Я вибачаютсь це коли б 100 000 злодіїв з влади отримали терміни 5 -10 років, а їх майно конфісковане і родини їх переїхали з палаців до "хрущівок" і цього було б замало то тоді так ви за..., а коли жодної морди не посадили, коли в мери йдуть вбивці людей, а 17 олігархів вивозять десяткі мільярдів доларів від МВФ в офшори, то це запитання для всіх є смішним і воно ДСС всім хто прийде на вибори.
показати весь коментар
20.10.2020 13:45 Відповісти
щоб тебе нечистий взяв
показати весь коментар
20.10.2020 13:48 Відповісти
единственно возможные ответы на "опрос" зеленского:
1) Иди
2) В
3) Жопу
4) Зеленый
5) Мудак
показати весь коментар
20.10.2020 15:14 Відповісти
 
 