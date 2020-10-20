Зеленський просить розробити модель страхової медицини

Президент України Володимир Зеленський вимагає від профільних відомств розробку моделі страхової медицини.

Про це сказав Зеленський під час щорічного послання, передає Цензор.НЕТ.

"Чекаю від комітету (профільний комітет ВР. - Ред.) і міністерства (охорони здоров'я) моделі страхової медицини", - сказав Зеленський.

За словами президента, медична реформа має як незаперечні переваги, так і слабкі місця. Зеленський вважає, що пріоритетами залишаються підвищення зарплати медичним працівникам і поліпшення якості медичної освіти.

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