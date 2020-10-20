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Зеленський просить розробити модель страхової медицини
Президент України Володимир Зеленський вимагає від профільних відомств розробку моделі страхової медицини.
Про це сказав Зеленський під час щорічного послання, передає Цензор.НЕТ.
"Чекаю від комітету (профільний комітет ВР. - Ред.) і міністерства (охорони здоров'я) моделі страхової медицини", - сказав Зеленський.
За словами президента, медична реформа має як незаперечні переваги, так і слабкі місця. Зеленський вважає, що пріоритетами залишаються підвищення зарплати медичним працівникам і поліпшення якості медичної освіти.
Топ коментарі
+10 Danis Nielsen
показати весь коментар20.10.2020 11:53
+5 Sophia-Maria Duglass
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+3 Кардан_вал
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В наших реалиях это будет модель под названием "Страх и ужас".
По чем вы меряете жить хорошо ?
У меня сосед в Дании дом строят , полностью с досок , он плохо живет ? Или будет жить ? Нищеброд ?
Я в Украине ехал по дороге Киев - Харьков , и уже почти в самой Полтаве дом продают где-то 600 квадратов , а может и больше минимум его продают как 3 года . Зачем такие большие дома в Украине строят ?
Его не продать , его не обогреть зимой , потом его ремонтировать дорого , крышу менять и т д , зачем это вообще нужно ?
Не лучше такой дом , что через 50 -70 лет его можно легко разрушить и новый легкий построить ?
Или это что бы соседи завидовали ? Понты и все через сраку ? Что это ?
Вы фантазёр?
На западе все давно разработано
https://www.youtube.com/watch?v=ABoWl_XBdzM Как Зеленский "Северный поток 2" лоббирует. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DABoWl_XBdzM&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier