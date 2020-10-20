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Новости Коронавирус и карантин
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Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам

Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам

Верховная Рада рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам.

За соответствующий проект постановления №4228 проголосовало 308 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту постановления, Национальный штаб создается для организации оперативного реагирования на распространение коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, повышения возможностей национальной системы здравоохранения, введения комплексной системы защиты отечественной экономики от последствий пандемии, разработки и внедрения эффективной стратегии безопасности страны в условиях новых глобальных биологических вызовов.

Одним из заданий штаба является создание единой всеукраинской многоканальной телефонной линии - системы прямой связи с государством для всех граждан, имеющих симптомы или заболевших коронавирусной болезнью, с целью усиления координации и организации мероприятий для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи, обеспечения ранней самоизоляции больных с момента обнаружения первых симптомов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина прошла первый этап пандемии с минимальными потерями ВВП и низкой смертностью от COVID-19

Постановлением также рекомендовано: обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на COVID-19; создать условия для эффективного лечения больных COVID-19 в амбулаторных условиях путем восстановления на уровне местного самоуправления системы неотложной медицинской помощи - медицинских бригад минимального состава (водитель + врач общей практики), обеспеченных специализированными медицинским автотранспортом, средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и протоколами лечения.

ВР (29234) Зеленский Владимир (20271) карантин (16729) биологическое оружие (24) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам - Цензор.НЕТ 5007
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20.10.2020 12:14
+5
Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам - Цензор.НЕТ 2829
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20.10.2020 12:13
+5
Надо предложить своей жене создать "штаб по уборке дома". А то она, вот дура-то, без всяких штабов дом в чистоте содержит.
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20.10.2020 12:18
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Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам - Цензор.НЕТ 2829
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20.10.2020 12:13 Ответить
Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам - Цензор.НЕТ 5007
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20.10.2020 12:14 Ответить
А алень это биологическая угроза.??
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20.10.2020 12:15 Ответить
Чего только в биологии не бывает: клоун решил заняться противодействием биологическим угрозам. Это, конечно, сократит штат зеленых олигофренов-обывателей. И это неплохо в какаом-то смысле. Остальным - здоровья и терпения. Ну и денег. Куда же без них.
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20.10.2020 12:15 Ответить
Очолювати не треба, а то ще під контроль візьме!
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20.10.2020 12:15 Ответить
Как говорили мудрецы:не можешь победить,возглавь.Ну типа так...
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20.10.2020 13:32 Ответить
Короче,выборы отменяются?
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20.10.2020 13:34 Ответить
Ктож возглавит этот штаб? Страшно даже представить...
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20.10.2020 12:16 Ответить
туд надо не биологическим угрозам противодействовать, а биологическим уродам, для которых фарс, сцена и успех у публики важнее всего остального, вот эту комиссию он и должен возглавить
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20.10.2020 12:17 Ответить
Забавно. Рада умывает руки вместе с кабинетом министров...при этом несет конституцию в руках...идя в туалет! Где то я уже это видел...но даже там скорость была намного меньше...
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20.10.2020 12:18 Ответить
Надо предложить своей жене создать "штаб по уборке дома". А то она, вот дура-то, без всяких штабов дом в чистоте содержит.
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20.10.2020 12:18 Ответить
Цікаво побачити статистику цього голосування конституційною більшістю.
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20.10.2020 12:18 Ответить
Схоже, що справа не в цьому вірусі. А нас чекає значно серйозніша біда.
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20.10.2020 12:21 Ответить
Начштаба по противодействию биологическим угрозам.
Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам - Цензор.НЕТ 4594
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20.10.2020 12:21 Ответить
так воно вже було у березні, а в травні казало, що перемога.
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20.10.2020 12:41 Ответить
Клоун не має необхідних знань і досвіду очолювати подібний штаб, як і країну. Знову буде тільки зашквар. Одні граблі ...
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20.10.2020 12:44 Ответить
Стільки ще справ, головне не запутаться в планах.
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20.10.2020 14:15 Ответить
Не доверяйте этому бездарю Зеленскому ничего возглавлять, а то опять всё деньги кинет на строительство дорог!! клоуну-президенту, купите пару воздушных шариков и пусть он с ними и играется и потешается!!
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20.10.2020 14:18 Ответить
 
 