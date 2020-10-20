Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам

Верховная Рада рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам.

За соответствующий проект постановления №4228 проголосовало 308 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту постановления, Национальный штаб создается для организации оперативного реагирования на распространение коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, повышения возможностей национальной системы здравоохранения, введения комплексной системы защиты отечественной экономики от последствий пандемии, разработки и внедрения эффективной стратегии безопасности страны в условиях новых глобальных биологических вызовов.

Одним из заданий штаба является создание единой всеукраинской многоканальной телефонной линии - системы прямой связи с государством для всех граждан, имеющих симптомы или заболевших коронавирусной болезнью, с целью усиления координации и организации мероприятий для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи, обеспечения ранней самоизоляции больных с момента обнаружения первых симптомов.

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Постановлением также рекомендовано: обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на COVID-19; создать условия для эффективного лечения больных COVID-19 в амбулаторных условиях путем восстановления на уровне местного самоуправления системы неотложной медицинской помощи - медицинских бригад минимального состава (водитель + врач общей практики), обеспеченных специализированными медицинским автотранспортом, средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и протоколами лечения.