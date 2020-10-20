Я согласен с международными партнерами о необходимости судебной реформы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украине нужна действенная судебная реформа, а не только ради слова "реформа".
"Не менее важна и работа наших судов. Я согласен с международными партнерами о необходимости судебной реформы. Но уверен, что никому не нужна реформа только ради слова "реформа". За годы независимости каждая новая власть начинала реформу судебной системы. В итоге – правительства, парламенты, президенты в стране меняются, а судебная система остается", - сказал он в своем ежегодном послании к Верховной Раде во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский указал, что в судебной системе украинцам нужны перемены и действенные решения, а не "перефразированные мысли из предыдущих вариантов судебной реформы".
"Именно их я жду от соответствующей правовой комиссии, которая была создана в Офисе президента. Нам нужна Украина, где коррупции нет, а честные суды есть. Этого хотят все наши граждане. Этому будут аплодировать все наши международные партнеры", - заявил он.
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