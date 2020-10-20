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Новости Судебная реформа
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Я согласен с международными партнерами о необходимости судебной реформы, - Зеленский

Я согласен с международными партнерами о необходимости судебной реформы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украине нужна действенная судебная реформа, а не только ради слова "реформа".

"Не менее важна и работа наших судов. Я согласен с международными партнерами о необходимости судебной реформы. Но уверен, что никому не нужна реформа только ради слова "реформа". За годы независимости каждая новая власть начинала реформу судебной системы. В итоге – правительства, парламенты, президенты в стране меняются, а судебная система остается", - сказал он в своем ежегодном послании к Верховной Раде во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский указал, что в судебной системе украинцам нужны перемены и действенные решения, а не "перефразированные мысли из предыдущих вариантов судебной реформы".

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"Именно их я жду от соответствующей правовой комиссии, которая была создана в Офисе президента. Нам нужна Украина, где коррупции нет, а честные суды есть. Этого хотят все наши граждане. Этому будут аплодировать все наши международные партнеры", - заявил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) суд (25085) судебная реформа (1802)


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Топ комментарии
+6
Як качка, лише висівки не їсть ,та по березі ходить !!)))
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20.10.2020 12:19
+4
От вумний!
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20.10.2020 12:16
+4
Для прикола посчитал: с утра на цензоре 70 новостей из которых 30 про то что ляпнул Зеленский. Это просто кошмар какой-то
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20.10.2020 12:19
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От вумний!
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20.10.2020 12:16 Ответить
Як качка, лише висівки не їсть ,та по березі ходить !!)))
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20.10.2020 12:19 Ответить
Я согласен с международными партнерами о необходимости судебной реформы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3139
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20.10.2020 12:30 Ответить
ждун какой-то, второй год ждет...
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20.10.2020 12:18 Ответить
2 в 1 !! Мабуть наслухався кітайської філософіі ,тепер на березі річки сидить в очікуванні !!))
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20.10.2020 12:21 Ответить
"ОЗЕленена" китайська філософія:
Сидіти на березі пересохлого Північно-Кримського каналу... в очікуванні міру
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20.10.2020 15:35 Ответить
невже згодний?
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20.10.2020 12:18 Ответить
А до этого был против.
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20.10.2020 12:24 Ответить
Якщо згоден ,то вперед ,прапор в руки і барабан на шию !!!)))
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20.10.2020 12:18 Ответить
Этот враль заткнется только тогдла, когда ему мозги вышибут.
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20.10.2020 12:18 Ответить
Тоді ніколи !! Що вишибати ,мізків то нема,зе ****** !!)))
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20.10.2020 12:22 Ответить
Но проверить-то нужно, что оттуда вылетит.

Чисто для фиксации факта и контрольного в голову.
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20.10.2020 12:27 Ответить
По ходу все реформы упираются в одну трепанацию черепа..
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20.10.2020 12:19 Ответить
Для прикола посчитал: с утра на цензоре 70 новостей из которых 30 про то что ляпнул Зеленский. Это просто кошмар какой-то
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20.10.2020 12:19 Ответить
Сьогодня щорічне послання преза до ВРУ !!!Звіздьожа не на один день вистачит!!))
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20.10.2020 12:29 Ответить
Чому ,на свому!! Він блазень і грає роль ,за сценарієм та режисурою кремля !!))
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20.10.2020 12:25 Ответить
Та який там уміє працювати язиком. Без сценарія - як діалог Авакова з Саакашвілі.
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20.10.2020 12:33 Ответить
Так вже ж провели, за Мальдівського Бариги, для цього навіть Конституційний суд виніс рішення, що ніяких умов військового або надзвичайного стану в Україні не існує...
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20.10.2020 12:23 Ответить
Согласен,но это не значит что буду что-то делать.
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20.10.2020 12:23 Ответить
судя по логике наполеона в итоге не должно остаться ни власти , ни правительства, ни судебной системы, а тока одно галимое гуляй-поле
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20.10.2020 12:27 Ответить
Нахрена поміняв порядок обрання членів вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії, якщо тобі з Євросоюзу і Венеціанської комісії кричали, що таких змін не можна робити?
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20.10.2020 12:27 Ответить
Какое мощное заявление через 1,5 года президенства...
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20.10.2020 12:32 Ответить
Т.е. это партнеры нагибают, а так никто реформу и не собирался делать))
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20.10.2020 12:42 Ответить
но панімаєте...бєня протів...а я єму должен...
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20.10.2020 12:44 Ответить
Гениально! Трепещите,коррупционеры и все,кто честно жить не хочет.Ну наконец-то!
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20.10.2020 12:58 Ответить
самое прикольное что этому гнусавому недоумку уже открытым текстом говорят, бубочка ты олигофрен. а оно флебало открыло и я, я
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20.10.2020 13:30 Ответить
Ну, зроби ще й ти рехворму судової системи аби бути в тренді.
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20.10.2020 14:14 Ответить
согласен и...? Это хорошо,что согласен,а делать кто будет?!
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20.10.2020 14:56 Ответить
Та какая разница-согласен-не согласен!!!
Лишь бы олигархи жирели
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20.10.2020 15:51 Ответить
 
 