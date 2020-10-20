Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна продолжает воплощение стандартов НАТО и совместимость своих войск с войсками Альянса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время послания к Верховной Раде.
"Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Мы перевели Генштаб в типичную структуру государств-членов НАТО. Мы успешно провели совместные учения "Репид Трайдент". Мы продолжаем воплощение стандартов НАТО и совместимость наших войск с войсками Альянса", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, главное - обеспечеить максимально достойными условиями воинов и их семьи.
"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве, чтобы больше ни у кого не возникало мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет или отобрать у Украины часть территорий без единого выстрела. Этого не будет никогда", - отметил Зеленский.
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Система дыхания по системе Зеленскага.
Але слово "востаннє" мені подобається.
З ним можна придумати багато побажань для Зєлі.
Все, что сегодня несет это убогое звиздло ЗЕ - происходит только в его пустой голове.
А в реале:
- сокращение финансирования ВСУ
- просранная экономика
- просранная международная репутация
- просранный карантин
- просранные национальные интересы
- и даже рейтинг ЗЕ тоже уже давно просран.
По уставу не положено.
Или может это первое достижение, которое себе присваивает ЗЕ?
Вот не надо звиздеть. Особенно, если для тебя "стандарты НАТО" - неведомая фигня.
Усі інші недоліки є предметом дискусії, а не істерики, що б'є через край від незначної кількості фанатів, сектантів та радикалів.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Только окончательно конченые умственно и морально.
Що з реформою годування військових???
Що з реформою постачання військових???
Чому знайомі кажуть - якщо би знав, що відбудеться, то рік тому не поновлював контракт з ЗСУ???
Реформа питания военных???
Реформа поставок всего в армию???
Заказ новых единиц техники ???
Заказ новых снарядов 152мм и т.д. ???
Тогда будет разговор.
Овощ тоже реформировал армию по стандартам НАТО. Но какие-то они странные.