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Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО

Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна продолжает воплощение стандартов НАТО и совместимость своих войск с войсками Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время послания к Верховной Раде.

"Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Мы перевели Генштаб в типичную структуру государств-членов НАТО. Мы успешно провели совместные учения "Репид Трайдент". Мы продолжаем воплощение стандартов НАТО и совместимость наших войск с войсками Альянса", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, главное - обеспечеить максимально достойными условиями воинов и их семьи.

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве, чтобы больше ни у кого не возникало мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет или отобрать у Украины часть территорий без единого выстрела. Этого не будет никогда", - отметил Зеленский.

Также читайте: Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Черном море, чтобы не давать развиваться "аппетитам" РФ, - Джапарова

Автор: 

армия (8495) Зеленский Владимир (20271) НАТО (9970) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+11
Совковими наметами?

Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 6926
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20.10.2020 12:22
+8
Брехлива бєніна макака...
Що з реформою годування військових???
Що з реформою постачання військових???
Чому знайомі кажуть - якщо би знав, що відбудеться, то рік тому не поновлював контракт з ЗСУ???
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20.10.2020 12:37
+5
Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 4821
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20.10.2020 12:23
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Совковими наметами?

Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 6926
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20.10.2020 12:22 Ответить
Напишут на них большими буквами "Стандарт НАТО", и дело в шляпе.
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20.10.2020 12:26 Ответить
не только стандарт питания - апрашин поанталоний толяний
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20.10.2020 12:23 Ответить
Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 4821
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20.10.2020 12:23 Ответить
Вдохнул - сбрехал, выдохнул - снова сбрехал.
Система дыхания по системе Зеленскага.
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20.10.2020 12:24 Ответить
Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 4362
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20.10.2020 12:26 Ответить
Так треба було вже сьогодні звітувати, а не посилати з трибуни.
Але слово "востаннє" мені подобається.
З ним можна придумати багато побажань для Зєлі.
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20.10.2020 12:30 Ответить
В каком месте это воплощение проходит?

Все, что сегодня несет это убогое звиздло ЗЕ - происходит только в его пустой голове.

А в реале:
- сокращение финансирования ВСУ
- просранная экономика
- просранная международная репутация
- просранный карантин
- просранные национальные интересы
- и даже рейтинг ЗЕ тоже уже давно просран.
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20.10.2020 12:24 Ответить
скоро получим танки от зе на базе автобуса Богдан
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20.10.2020 12:31 Ответить
Это не его сфера. В лучше случае смешные шутки в камуфляже и тайная пантомима про "ту сторону".
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20.10.2020 12:34 Ответить
заради досягнення стандартів НАТО прибери свого фсбешного агента зєрмака, бо такой сволоти в НАТО нема за будь яких стандартів
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20.10.2020 12:25 Ответить
Агенты не могут входить в противоречие друг с другом.
По уставу не положено.
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20.10.2020 12:26 Ответить
Це дуже безвідповідальний президент так брехати.
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20.10.2020 12:25 Ответить
А шарій?
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20.10.2020 12:30 Ответить
петушарию по статусу положено врать
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20.10.2020 12:32 Ответить
и что при ваве было направленно в серию или создано https://twitter.com/i/status/1318482281334525952 тут видосий
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20.10.2020 12:28 Ответить
Після президентських виборів написав: "Зеленський буде змушений продовжувать, стосовно Донбасу, політику Порошенка, бо нічого іншого йому не залишається...". Ох, скільки було "зеленого вереску"!!!!...
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20.10.2020 12:28 Ответить
Бреше, падлюка, бо ще за царювання Петра пятого армія вже на 90% відповідала стандартам НАТО! Лексійович самі казали....
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20.10.2020 12:29 Ответить
Ты ничего не слышал про отрицательный рост?

Или может это первое достижение, которое себе присваивает ЗЕ?
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20.10.2020 12:37 Ответить
Я це до того, що ні при Пеці, ні при Зелі армія ні на крок не наблизилась до якихось стандартів НАТО!
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20.10.2020 12:44 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/29350613.html Стандарти НАТО: що це таке і де Україна зараз. 10 липня 2018, 20:45

Вот не надо звиздеть. Особенно, если для тебя "стандарты НАТО" - неведомая фигня.
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20.10.2020 15:00 Ответить
збрехав як завжди твій лексійович
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20.10.2020 12:39 Ответить
Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 8652
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20.10.2020 12:29 Ответить
Очевидний висновок з усього сказаного ЗЕ- жодного реваншу чи капітуляції, зміни курсу України в Европу, яким нас так недолуго лякали, точно нема.
Усі інші недоліки є предметом дискусії, а не істерики, що б'є через край від незначної кількості фанатів, сектантів та радикалів.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
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20.10.2020 12:31 Ответить
Ти таки ідіойот, Шльома.
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20.10.2020 12:32 Ответить
А кто еще на сегдня поддерживает ЗЕ?

Только окончательно конченые умственно и морально.
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20.10.2020 12:35 Ответить
обычно за воплощением всегда следует перевоплощение или развоплощение, но в итоге привидение потом на местности парит нервы мещанам и обывателям
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20.10.2020 12:32 Ответить
Брехлива бєніна макака...
Що з реформою годування військових???
Що з реформою постачання військових???
Чому знайомі кажуть - якщо би знав, що відбудеться, то рік тому не поновлював контракт з ЗСУ???
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20.10.2020 12:37 Ответить
"...воплощение стандартов НАТО..." - кто-нибудь!!! Из 73%% олегофренов!!! Пишите ему бамажки, щоб воно могло ЧИТАТЬ, а не нести єту ПУРГУ!!!
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20.10.2020 13:14 Ответить
прикольно, буба опять на кокос подсел? чувак, тебя все держат за зеленую шмарклю, даже те кто не подумавши за тебя проголосовал .зебаран, наберись мужества и подай в отставку. всем уже понятно что "король" голый
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20.10.2020 13:23 Ответить
Зеленський: Україна продовжує втілення стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 7868
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20.10.2020 13:38 Ответить
Зеленський: Україна продовжує втілення стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 2975
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20.10.2020 13:39 Ответить
Министра обороны нормального поставьте!!!!
Реформа питания военных???
Реформа поставок всего в армию???

Заказ новых единиц техники ???

Заказ новых снарядов 152мм и т.д. ???

Тогда будет разговор.
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20.10.2020 13:52 Ответить
Пришити по три шеврони як на новорічній ялинці, і бути пасхальним зайцем ось вся реакця реформ.
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20.10.2020 14:01 Ответить
а как на счет защиты в информационном пространстве?
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20.10.2020 14:05 Ответить
Почему не опубликуют эти Стандарты?
Овощ тоже реформировал армию по стандартам НАТО. Но какие-то они странные.
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20.10.2020 15:58 Ответить
 
 