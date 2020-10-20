Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна продолжает воплощение стандартов НАТО и совместимость своих войск с войсками Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время послания к Верховной Раде.

"Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Мы перевели Генштаб в типичную структуру государств-членов НАТО. Мы успешно провели совместные учения "Репид Трайдент". Мы продолжаем воплощение стандартов НАТО и совместимость наших войск с войсками Альянса", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, главное - обеспечеить максимально достойными условиями воинов и их семьи.

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве, чтобы больше ни у кого не возникало мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет или отобрать у Украины часть территорий без единого выстрела. Этого не будет никогда", - отметил Зеленский.

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