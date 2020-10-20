УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4755 відвідувачів онлайн
Новини
1 311 37

Зеленський: Україна продовжує втілення стандартів НАТО

Зеленський: Україна продовжує втілення стандартів НАТО

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що країна продовжує втілення стандартів НАТО і сумісність своїх військ із військами Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час послання до Верховної Ради.

"Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Ми перевели Генштаб у типову структуру держав-членів НАТО. Ми успішно провели спільні навчання "Репід Трайдент". Ми продовжуємо втілення стандартів НАТО і сумісність наших військ з військами Альянсу", - наголосив Зеленський.

За словами президента, головне - забезпечити максимально гідними умовами воїнів і їхні родини.

"Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити на суші, у воді, в повітрі і кіберпросторі, щоб більше ні в кого не виникало думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет або відібрати в України частину територій без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи" , - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виступає за постійну присутність НАТО в Чорному морі, щоб не давати розвиватися "апетитами" РФ, - Джапарова

Автор: 

армія (3770) Зеленський Володимир (23732) НАТО (6431) ЗСУ (7519)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Совковими наметами?

Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 6926
показати весь коментар
20.10.2020 12:22
+8
Брехлива бєніна макака...
Що з реформою годування військових???
Що з реформою постачання військових???
Чому знайомі кажуть - якщо би знав, що відбудеться, то рік тому не поновлював контракт з ЗСУ???
показати весь коментар
20.10.2020 12:37
+5
Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 4821
показати весь коментар
20.10.2020 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Совковими наметами?

Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 6926
показати весь коментар
20.10.2020 12:22 Відповісти
Напишут на них большими буквами "Стандарт НАТО", и дело в шляпе.
показати весь коментар
20.10.2020 12:26 Відповісти
не только стандарт питания - апрашин поанталоний толяний
показати весь коментар
20.10.2020 12:23 Відповісти
Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 4821
показати весь коментар
20.10.2020 12:23 Відповісти
Вдохнул - сбрехал, выдохнул - снова сбрехал.
Система дыхания по системе Зеленскага.
показати весь коментар
20.10.2020 12:24 Відповісти
Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 4362
показати весь коментар
20.10.2020 12:26 Відповісти
Так треба було вже сьогодні звітувати, а не посилати з трибуни.
Але слово "востаннє" мені подобається.
З ним можна придумати багато побажань для Зєлі.
показати весь коментар
20.10.2020 12:30 Відповісти
В каком месте это воплощение проходит?

Все, что сегодня несет это убогое звиздло ЗЕ - происходит только в его пустой голове.

А в реале:
- сокращение финансирования ВСУ
- просранная экономика
- просранная международная репутация
- просранный карантин
- просранные национальные интересы
- и даже рейтинг ЗЕ тоже уже давно просран.
показати весь коментар
20.10.2020 12:24 Відповісти
скоро получим танки от зе на базе автобуса Богдан
показати весь коментар
20.10.2020 12:31 Відповісти
Это не его сфера. В лучше случае смешные шутки в камуфляже и тайная пантомима про "ту сторону".
показати весь коментар
20.10.2020 12:34 Відповісти
заради досягнення стандартів НАТО прибери свого фсбешного агента зєрмака, бо такой сволоти в НАТО нема за будь яких стандартів
показати весь коментар
20.10.2020 12:25 Відповісти
Агенты не могут входить в противоречие друг с другом.
По уставу не положено.
показати весь коментар
20.10.2020 12:26 Відповісти
Це дуже безвідповідальний президент так брехати.
показати весь коментар
20.10.2020 12:25 Відповісти
А шарій?
показати весь коментар
20.10.2020 12:30 Відповісти
петушарию по статусу положено врать
показати весь коментар
20.10.2020 12:32 Відповісти
и что при ваве было направленно в серию или создано https://twitter.com/i/status/1318482281334525952 тут видосий
показати весь коментар
20.10.2020 12:28 Відповісти
Після президентських виборів написав: "Зеленський буде змушений продовжувать, стосовно Донбасу, політику Порошенка, бо нічого іншого йому не залишається...". Ох, скільки було "зеленого вереску"!!!!...
показати весь коментар
20.10.2020 12:28 Відповісти
Бреше, падлюка, бо ще за царювання Петра пятого армія вже на 90% відповідала стандартам НАТО! Лексійович самі казали....
показати весь коментар
20.10.2020 12:29 Відповісти
Ты ничего не слышал про отрицательный рост?

Или может это первое достижение, которое себе присваивает ЗЕ?
показати весь коментар
20.10.2020 12:37 Відповісти
Я це до того, що ні при Пеці, ні при Зелі армія ні на крок не наблизилась до якихось стандартів НАТО!
показати весь коментар
20.10.2020 12:44 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/29350613.html Стандарти НАТО: що це таке і де Україна зараз. 10 липня 2018, 20:45

Вот не надо звиздеть. Особенно, если для тебя "стандарты НАТО" - неведомая фигня.
показати весь коментар
20.10.2020 15:00 Відповісти
збрехав як завжди твій лексійович
показати весь коментар
20.10.2020 12:39 Відповісти
Зеленский: Украина продолжает воплощение стандартов НАТО - Цензор.НЕТ 8652
показати весь коментар
20.10.2020 12:29 Відповісти
Очевидний висновок з усього сказаного ЗЕ- жодного реваншу чи капітуляції, зміни курсу України в Европу, яким нас так недолуго лякали, точно нема.
Усі інші недоліки є предметом дискусії, а не істерики, що б'є через край від незначної кількості фанатів, сектантів та радикалів.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
показати весь коментар
20.10.2020 12:31 Відповісти
Ти таки ідіойот, Шльома.
показати весь коментар
20.10.2020 12:32 Відповісти
А кто еще на сегдня поддерживает ЗЕ?

Только окончательно конченые умственно и морально.
показати весь коментар
20.10.2020 12:35 Відповісти
обычно за воплощением всегда следует перевоплощение или развоплощение, но в итоге привидение потом на местности парит нервы мещанам и обывателям
показати весь коментар
20.10.2020 12:32 Відповісти
Брехлива бєніна макака...
Що з реформою годування військових???
Що з реформою постачання військових???
Чому знайомі кажуть - якщо би знав, що відбудеться, то рік тому не поновлював контракт з ЗСУ???
показати весь коментар
20.10.2020 12:37 Відповісти
"...воплощение стандартов НАТО..." - кто-нибудь!!! Из 73%% олегофренов!!! Пишите ему бамажки, щоб воно могло ЧИТАТЬ, а не нести єту ПУРГУ!!!
показати весь коментар
20.10.2020 13:14 Відповісти
прикольно, буба опять на кокос подсел? чувак, тебя все держат за зеленую шмарклю, даже те кто не подумавши за тебя проголосовал .зебаран, наберись мужества и подай в отставку. всем уже понятно что "король" голый
показати весь коментар
20.10.2020 13:23 Відповісти
Зеленський: Україна продовжує втілення стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 7868
показати весь коментар
20.10.2020 13:38 Відповісти
Зеленський: Україна продовжує втілення стандартів НАТО - Цензор.НЕТ 2975
показати весь коментар
20.10.2020 13:39 Відповісти
Министра обороны нормального поставьте!!!!
Реформа питания военных???
Реформа поставок всего в армию???

Заказ новых единиц техники ???

Заказ новых снарядов 152мм и т.д. ???

Тогда будет разговор.
показати весь коментар
20.10.2020 13:52 Відповісти
Пришити по три шеврони як на новорічній ялинці, і бути пасхальним зайцем ось вся реакця реформ.
показати весь коментар
20.10.2020 14:01 Відповісти
а как на счет защиты в информационном пространстве?
показати весь коментар
20.10.2020 14:05 Відповісти
Почему не опубликуют эти Стандарты?
Овощ тоже реформировал армию по стандартам НАТО. Но какие-то они странные.
показати весь коментар
20.10.2020 15:58 Відповісти
 
 