Зеленський: Україна продовжує втілення стандартів НАТО
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що країна продовжує втілення стандартів НАТО і сумісність своїх військ із військами Альянсу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час послання до Верховної Ради.
"Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Ми перевели Генштаб у типову структуру держав-членів НАТО. Ми успішно провели спільні навчання "Репід Трайдент". Ми продовжуємо втілення стандартів НАТО і сумісність наших військ з військами Альянсу", - наголосив Зеленський.
За словами президента, головне - забезпечити максимально гідними умовами воїнів і їхні родини.
"Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити на суші, у воді, в повітрі і кіберпросторі, щоб більше ні в кого не виникало думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет або відібрати в України частину територій без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи" , - зазначив Зеленський.
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Система дыхания по системе Зеленскага.
Але слово "востаннє" мені подобається.
З ним можна придумати багато побажань для Зєлі.
Все, что сегодня несет это убогое звиздло ЗЕ - происходит только в его пустой голове.
А в реале:
- сокращение финансирования ВСУ
- просранная экономика
- просранная международная репутация
- просранный карантин
- просранные национальные интересы
- и даже рейтинг ЗЕ тоже уже давно просран.
По уставу не положено.
Или может это первое достижение, которое себе присваивает ЗЕ?
Вот не надо звиздеть. Особенно, если для тебя "стандарты НАТО" - неведомая фигня.
Усі інші недоліки є предметом дискусії, а не істерики, що б'є через край від незначної кількості фанатів, сектантів та радикалів.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Только окончательно конченые умственно и морально.
Що з реформою годування військових???
Що з реформою постачання військових???
Чому знайомі кажуть - якщо би знав, що відбудеться, то рік тому не поновлював контракт з ЗСУ???
Реформа питания военных???
Реформа поставок всего в армию???
Заказ новых единиц техники ???
Заказ новых снарядов 152мм и т.д. ???
Тогда будет разговор.
Овощ тоже реформировал армию по стандартам НАТО. Но какие-то они странные.