Зеленський: Україна продовжує втілення стандартів НАТО

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що країна продовжує втілення стандартів НАТО і сумісність своїх військ із військами Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час послання до Верховної Ради.

"Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Ми перевели Генштаб у типову структуру держав-членів НАТО. Ми успішно провели спільні навчання "Репід Трайдент". Ми продовжуємо втілення стандартів НАТО і сумісність наших військ з військами Альянсу", - наголосив Зеленський.

За словами президента, головне - забезпечити максимально гідними умовами воїнів і їхні родини.

"Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити на суші, у воді, в повітрі і кіберпросторі, щоб більше ні в кого не виникало думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет або відібрати в України частину територій без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи" , - зазначив Зеленський.

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