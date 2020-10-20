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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов призвал нардепов принять законопроект об увеличении штрафов за нарушение карантина

Степанов призвал нардепов принять законопроект об увеличении штрафов за нарушение карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов призывает парламент принять законопроект об ужесточении штрафов за нарушение карантинных правил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом министр заявил во время выступления в Раде.

По словам главы Минздрава, на сегодняшний день стала проблемной ситуация, когда контактные лица должны находиться в самоизоляции, но пренебрегают этими правилами.

Степанов добавил, что речь идет о решении этого вопроса в административном порядке через систему штрафов.

"С июля месяца у вас находится законопроект, поданный Кабинетом Министров Украины под №3890, который четко регламентирует вопрос штрафов", - подчеркнул министр.

Также глава Минздрава добавил, что "это тот механизм, которым пользуются все европейские страны", и призвал народных депутатов проголосовать за данный законопроект.

Степанов также подчеркнул:"Я считаю, что у нас одна из лучших практик в Европе по адаптивному карантину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав до 10 ноября увеличит количество коек для больных коронавирусом до 52 тыс., - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) штраф (1283) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Когда ЗЕленского оштрафуют!
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20.10.2020 14:26
+6
Кроме штрафов украинское правительство может что то предложить? МВД требует увеличить штрафы, минфин - штрафы, минздрав и тот штрафы. И все стараются подвести к европейским штрафам. Когда вы, ***, предложите какие то решения по соцпомощи как в Европе не говоря уже о зарплатах.
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20.10.2020 14:59
+3
Аааааа.... Вот оно шо Степаныч!
Теперь понятно как зелень бюджет пополнять собирается!
Вместе с увеличением штрафов, надо дописать, что ношение не сертифицированной маски = отсутствию маски!!!!
И греби бабло лопатой!!!!
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20.10.2020 16:02
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Когда ЗЕленского оштрафуют!
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20.10.2020 14:26 Ответить
Я тут сёдня гдето в камментах видал, что судьи после решения КС по карантину начали отфутболивать эти ваши штрафы. Што скажете?
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20.10.2020 14:28 Ответить
Степанов как Жанна д'Арк . Остальных интересуют выборы . А мы их жертвы ?
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20.10.2020 14:29 Ответить
Ляшко, ты?
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20.10.2020 14:31 Ответить
а почему степанов не предложил государству выплачивать материальную помощь в размере хотя бы прожиточного минимума на каждого (в том числе и на детей) на территориях на которых геноцидное правительство будет вводить карантин?
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20.10.2020 14:36 Ответить
А кто мешает сегодня штрафовать? По ларькам и парикмахерским шляются упитаные дяди и обилечивают предпринимателей от ковида.На этом вся бопьба кончается.
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20.10.2020 14:54 Ответить
Кроме штрафов украинское правительство может что то предложить? МВД требует увеличить штрафы, минфин - штрафы, минздрав и тот штрафы. И все стараются подвести к европейским штрафам. Когда вы, ***, предложите какие то решения по соцпомощи как в Европе не говоря уже о зарплатах.
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20.10.2020 14:59 Ответить
Наказать всегда легче чем помочь ....
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20.10.2020 15:00 Ответить
Аааааа.... Вот оно шо Степаныч!
Теперь понятно как зелень бюджет пополнять собирается!
Вместе с увеличением штрафов, надо дописать, что ношение не сертифицированной маски = отсутствию маски!!!!
И греби бабло лопатой!!!!
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20.10.2020 16:02 Ответить
Степанов закликав нардепів ухвалити законопроєкт про збільшення штрафів за порушення карантину - Цензор.НЕТ 6690
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20.10.2020 19:37 Ответить
 
 