Степанов призвал нардепов принять законопроект об увеличении штрафов за нарушение карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов призывает парламент принять законопроект об ужесточении штрафов за нарушение карантинных правил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом министр заявил во время выступления в Раде.

По словам главы Минздрава, на сегодняшний день стала проблемной ситуация, когда контактные лица должны находиться в самоизоляции, но пренебрегают этими правилами.

Степанов добавил, что речь идет о решении этого вопроса в административном порядке через систему штрафов.

"С июля месяца у вас находится законопроект, поданный Кабинетом Министров Украины под №3890, который четко регламентирует вопрос штрафов", - подчеркнул министр.

Также глава Минздрава добавил, что "это тот механизм, которым пользуются все европейские страны", и призвал народных депутатов проголосовать за данный законопроект.

Степанов также подчеркнул:"Я считаю, что у нас одна из лучших практик в Европе по адаптивному карантину".

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