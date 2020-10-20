Донбассу нужны особые экономические условия - налоговые и таможенные преференции, - Зеленский

Украине нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время послания к Верховной Раде.

По словам Зеленского, на свободных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня "строят новый Донбасс - современный, безопасный и богатый".

"Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам", - объяснил президент.

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