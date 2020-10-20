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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Донбассу нужны особые экономические условия - налоговые и таможенные преференции, - Зеленский

Донбассу нужны особые экономические условия - налоговые и таможенные преференции, - Зеленский

Украине нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время послания к Верховной Раде.

По словам Зеленского, на свободных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня "строят новый Донбасс - современный, безопасный и богатый".

"Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам", - объяснил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20271) экономика (3879) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+69
опять обкурился. Какой нахер "новый Донбасс - современный, безопасный и богатый"? ты про что? про какой донбас?
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20.10.2020 15:02
+60
Донбассу нужны особые экономические условия - налоговые и таможенные преференции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6458
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20.10.2020 15:03
+45
Так вот зачем этот бездарный опрос !!!
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20.10.2020 15:03
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Страница 2 из 2
это за какой Донбасс он так хлопочет?
за тот который даже дня не может пожить без выстрела? за тот где до сих пор по подвалам томятся наши избитые и униженные военнопленные? или за тот кто с рашескими паспортами? за какой???
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20.10.2020 16:34 Ответить
https://picua.org/image/VN4NDo Донбасу потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3840

А ведь на ее месте мог быть любой из наших близких! Коротка шутовская память!
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20.10.2020 16:34 Ответить
Ничего там не нужно.Посмотрите на Гостате средние зарплаты по областям.Даже после войны самые высокие зарплаты стабильно фиксируют в Донецкой области(подконтрольной Украине).
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20.10.2020 16:35 Ответить
Зезіденту доМбасу видніше, що потрібно його наріду.
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20.10.2020 16:40 Ответить
Донбасу потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3127
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20.10.2020 16:42 Ответить
Донбасу потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4539
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20.10.2020 16:43 Ответить
С чего бы это? Они нам - смерть и горе, а мы им преференции? Не наказанное преступление ведет к еще более жестокому преступлению. Кроме того, так называемая, элита Донбасса (типа Ахметова) в 14-м только гудела хорошо и ,имея возможность, в зародыше подавить зарождавшийся беспредел, не сделала ничего путного.
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20.10.2020 16:44 Ответить
Донбасу потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2833
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20.10.2020 16:47 Ответить
Це типу звернення психічнохворого президента до всіх? Типу галичани вам потрібні префероенції митні і податкові, так зробіть те, що робили Путін, Штепи, Ахмєтови, Медведчуки... і буде вам послаблення податків і митних зборів! я так розумію цей месидж з ОПУ до громадян України. РФ пограбувала, повивозила заводи і майно, а на податки громадян України вбивці наших рідних і знайомих, ці московські воші з ЛНР і ДНР, будуть жирувати? А зелена попа у пана Зеленського не злипнеться ! Тобто, коли наприклад, в Карпатах партизани з калашом зустрінуть зеленого упакованого лижника він запропонує відразу ж преференції - митні і податкові.
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20.10.2020 17:06 Ответить
Это с какого такого перепуга? Недолжно быть никаких преференций, кроме как восстанавливать лично все, что разрушено.
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20.10.2020 17:11 Ответить
На Донбасі повинні керувати не мери а майори ще років 40 після закінчення війни і ніяких прав для населення шо бігало на референдум
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20.10.2020 17:22 Ответить
Такую страну просераете,украинцы.
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20.10.2020 17:48 Ответить
Моя відповідь президенту. Якщо так вважаєш то будь ласка роби це, тільки за свої кошти, не державні, не народні, не пожертви. Ми не збираємося відбудовувати те, що знищив ворог і його слуга поліцай з Донбасу.
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20.10.2020 17:54 Ответить
Еще один Януковощ нашелся. Пашол нах. со своим даунбасом. За что им такие приференции? За то что Украину разрушили и убили 15 тыс украинцев? Даунбаси и крым и так всю жизнь имели приференции и что с етого вышло
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20.10.2020 18:01 Ответить
Кхе, кхе.....только если заработает ....Мариуполь.
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20.10.2020 18:17 Ответить
Любить Донбасс из Киева. Очень удобно!
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20.10.2020 18:39 Ответить
"Донбассу нужны особые экономические условия"-звичайно, відновлення території за рахунок країни окупанта, відновлення народовладдя щонайменше через 20 років, а поки військова адміністрація. в цьому і буде особливість
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20.10.2020 20:37 Ответить
То може і іншим областям уже пора починать кричать: «Путин, приди-и-и!» ?
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20.10.2020 20:55 Ответить
Зеленскому СИЗО первый вопрос точка
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20.10.2020 21:24 Ответить
Может Донбассу и нужны особые условия только накой х..ер он (донбасс) нужен Украине?
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20.10.2020 22:29 Ответить
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