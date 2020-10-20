Донбассу нужны особые экономические условия - налоговые и таможенные преференции, - Зеленский
Украине нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время послания к Верховной Раде.
По словам Зеленского, на свободных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня "строят новый Донбасс - современный, безопасный и богатый".
"Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам", - объяснил президент.
Топ комментарии
+69 Стрелок
показать весь комментарий20.10.2020 15:02
+60 Підлога Маккартні
показать весь комментарий20.10.2020 15:03
+45 Вадим Гаврильчик
показать весь комментарий20.10.2020 15:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за тот который даже дня не может пожить без выстрела? за тот где до сих пор по подвалам томятся наши избитые и униженные военнопленные? или за тот кто с рашескими паспортами? за какой???
А ведь на ее месте мог быть любой из наших близких! Коротка шутовская память!