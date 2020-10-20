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Донбасу потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції, - Зеленський
Україні потрібна Стратегія розвитку економіки Донецької та Луганської областей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час послання до Верховної Ради.
За словами Зеленського, на вільних територіях Донецької та Луганської областей сьогодні "будують новий Донбас - сучасний, безпечний і багатий".
"Але щоб зробити таким регіон, який найбільше постраждав від російської агресії, потрібні особливі економічні умови. Нам потрібна Стратегія розвитку економіки Донецької і Луганської областей, що охоплює податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами", - пояснив президент.
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за тот который даже дня не может пожить без выстрела? за тот где до сих пор по подвалам томятся наши избитые и униженные военнопленные? или за тот кто с рашескими паспортами? за какой???
А ведь на ее месте мог быть любой из наших близких! Коротка шутовская память!