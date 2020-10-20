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Донбасу потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції, - Зеленський

Донбасу потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції, - Зеленський

Україні потрібна Стратегія розвитку економіки Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час послання до Верховної Ради.

За словами Зеленського, на вільних територіях Донецької та Луганської областей сьогодні "будують новий Донбас - сучасний, безпечний і багатий".

"Але щоб зробити таким регіон, який найбільше постраждав від російської агресії, потрібні особливі економічні умови. Нам потрібна Стратегія розвитку економіки Донецької і Луганської областей, що охоплює податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами", - пояснив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23732) економіка (928) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+69
опять обкурился. Какой нахер "новый Донбасс - современный, безопасный и богатый"? ты про что? про какой донбас?
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20.10.2020 15:02
+60
Донбассу нужны особые экономические условия - налоговые и таможенные преференции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6458
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20.10.2020 15:03
+45
Так вот зачем этот бездарный опрос !!!
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20.10.2020 15:03
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это за какой Донбасс он так хлопочет?
за тот который даже дня не может пожить без выстрела? за тот где до сих пор по подвалам томятся наши избитые и униженные военнопленные? или за тот кто с рашескими паспортами? за какой???
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20.10.2020 16:34 Відповісти
https://picua.org/image/VN4NDo Донбасу потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3840

А ведь на ее месте мог быть любой из наших близких! Коротка шутовская память!
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20.10.2020 16:34 Відповісти
Ничего там не нужно.Посмотрите на Гостате средние зарплаты по областям.Даже после войны самые высокие зарплаты стабильно фиксируют в Донецкой области(подконтрольной Украине).
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20.10.2020 16:35 Відповісти
Зезіденту доМбасу видніше, що потрібно його наріду.
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20.10.2020 16:40 Відповісти
Донбасу потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3127
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20.10.2020 16:42 Відповісти
Донбасу потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4539
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20.10.2020 16:43 Відповісти
С чего бы это? Они нам - смерть и горе, а мы им преференции? Не наказанное преступление ведет к еще более жестокому преступлению. Кроме того, так называемая, элита Донбасса (типа Ахметова) в 14-м только гудела хорошо и ,имея возможность, в зародыше подавить зарождавшийся беспредел, не сделала ничего путного.
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20.10.2020 16:44 Відповісти
Донбасу потрібні особливі економічні умови - податкові та митні преференції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2833
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20.10.2020 16:47 Відповісти
Це типу звернення психічнохворого президента до всіх? Типу галичани вам потрібні префероенції митні і податкові, так зробіть те, що робили Путін, Штепи, Ахмєтови, Медведчуки... і буде вам послаблення податків і митних зборів! я так розумію цей месидж з ОПУ до громадян України. РФ пограбувала, повивозила заводи і майно, а на податки громадян України вбивці наших рідних і знайомих, ці московські воші з ЛНР і ДНР, будуть жирувати? А зелена попа у пана Зеленського не злипнеться ! Тобто, коли наприклад, в Карпатах партизани з калашом зустрінуть зеленого упакованого лижника він запропонує відразу ж преференції - митні і податкові.
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20.10.2020 17:06 Відповісти
Это с какого такого перепуга? Недолжно быть никаких преференций, кроме как восстанавливать лично все, что разрушено.
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20.10.2020 17:11 Відповісти
На Донбасі повинні керувати не мери а майори ще років 40 після закінчення війни і ніяких прав для населення шо бігало на референдум
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20.10.2020 17:22 Відповісти
Такую страну просераете,украинцы.
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20.10.2020 17:48 Відповісти
Моя відповідь президенту. Якщо так вважаєш то будь ласка роби це, тільки за свої кошти, не державні, не народні, не пожертви. Ми не збираємося відбудовувати те, що знищив ворог і його слуга поліцай з Донбасу.
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20.10.2020 17:54 Відповісти
Еще один Януковощ нашелся. Пашол нах. со своим даунбасом. За что им такие приференции? За то что Украину разрушили и убили 15 тыс украинцев? Даунбаси и крым и так всю жизнь имели приференции и что с етого вышло
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20.10.2020 18:01 Відповісти
Кхе, кхе.....только если заработает ....Мариуполь.
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20.10.2020 18:17 Відповісти
Любить Донбасс из Киева. Очень удобно!
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20.10.2020 18:39 Відповісти
"Донбассу нужны особые экономические условия"-звичайно, відновлення території за рахунок країни окупанта, відновлення народовладдя щонайменше через 20 років, а поки військова адміністрація. в цьому і буде особливість
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20.10.2020 20:37 Відповісти
То може і іншим областям уже пора починать кричать: «Путин, приди-и-и!» ?
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20.10.2020 20:55 Відповісти
Зеленскому СИЗО первый вопрос точка
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20.10.2020 21:24 Відповісти
Может Донбассу и нужны особые условия только накой х..ер он (донбасс) нужен Украине?
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20.10.2020 22:29 Відповісти
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