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Телеграм-канал и логотип Nexta признаны экстремистскими в Беларуси

Телеграм-канал и логотип Nexta признаны экстремистскими в Беларуси

Решением суда Центрального района Минска от 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram - NEXTA-Live и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA признаны экстремистскими материалами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Такое решение принято в связи с содержанием информационной продукции (видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности. Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

"Министерству информации необходимо включить информационный канал интернет-мессенджера Telegram - NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте. Решение суда подлежит немедленному исполнению", - добавили в суде.

Отмечается, что суд установил, что информационная продукция (видеоролики), размещенная в Telegram-канале NEXTA-Live в период с 9 по 11 августа 2020 года, содержит признаки экстремистской деятельности в соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму", а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков.

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Автор: 

Беларусь (7888) суд (25086)


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Топ комментарии
+6
Телеграм-канал и логотип Nexta признаны экстремистскими в Беларуси - Цензор.НЕТ 1737
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20.10.2020 15:28
+4
У них телеграмм-канал, у нас книга про Стуса. Чем их правосудие и кацапское отличается от нашего?
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20.10.2020 15:25
+3
Лукашенко - преступник и служить ему мерзко!!! Жизнь одна- и когда снова неизвестно и тратить ее на служению жуликам глупо!!! Что путин , что лукашенко и прочие - идите вы в ж...пу!
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20.10.2020 15:31
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Дебилы *** (с)
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20.10.2020 15:22 Ответить
У них телеграмм-канал, у нас книга про Стуса. Чем их правосудие и кацапское отличается от нашего?
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20.10.2020 15:25 Ответить
сегодня дофига событий, а вечером футбол... хороший день)
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20.10.2020 15:27 Ответить
Телеграм-канал и логотип Nexta признаны экстремистскими в Беларуси - Цензор.НЕТ 1737
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20.10.2020 15:28 Ответить
Лукашенко - преступник и служить ему мерзко!!! Жизнь одна- и когда снова неизвестно и тратить ее на служению жуликам глупо!!! Что путин , что лукашенко и прочие - идите вы в ж...пу!
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20.10.2020 15:31 Ответить
На нашу территориальную целостность посягают(из Польши).
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20.10.2020 15:32 Ответить
Это у тебя во сне или в бреду посягают??? Или в бредовом сне??
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20.10.2020 15:53 Ответить
Тихановская с путиным уже поделили Беларусь.
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20.10.2020 15:58 Ответить
А мона вопрос - а нахрена вы польше усрались? у вас нефть, газ, уран, чернозем, картошка? а, не... картошка - плохой пример....
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20.10.2020 16:09 Ответить
Трудовые резервы(клубнику собирать).
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20.10.2020 16:19 Ответить
а нахрена польше 9,5 млн собирателей клубники? в польше столько ягод не вырастает?
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20.10.2020 16:33 Ответить
та ви ж сожрете її всю ще в полі, а не збирати будете
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20.10.2020 21:56 Ответить
Вы ее просрали гораздо раньше ту беларусь...еще тогда когда отказались от исторических герба и флага и вернули совковые..
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20.10.2020 16:57 Ответить
а посягаютьз Польщи, ти мабуть якусь бубльбашівку бухаєш.
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20.10.2020 21:56 Ответить
С Украины тоже "посягают". Посмотри карту УНР...
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20.10.2020 16:14 Ответить
Не в Беларуси, а в хунте
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20.10.2020 15:41 Ответить
белорусский олух = ***** - одно и тоже. только с другой стороны и ***** на й длиннее да без усиков "а-ля я адольф" ))
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20.10.2020 15:44 Ответить
Телеграм-канал и логотип Nexta признаны экстремистскими в Беларуси - Цензор.НЕТ 3157
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20.10.2020 15:45 Ответить
З віком, маразм тільки крепне!
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20.10.2020 16:11 Ответить
угу, вот смотрю на лого ... точно! верю! со свастики содрали! p.s. дбл, блдь (с) говорящий, курящий мерин
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20.10.2020 16:13 Ответить
акт імпотенції.
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20.10.2020 16:29 Ответить
Редактор сдрыснул в Россию и будет в лахте старшим смены, а они только запретили.
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20.10.2020 16:33 Ответить
 
 