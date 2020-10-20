Телеграм-канал и логотип Nexta признаны экстремистскими в Беларуси

Решением суда Центрального района Минска от 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram - NEXTA-Live и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA признаны экстремистскими материалами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Такое решение принято в связи с содержанием информационной продукции (видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности. Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

"Министерству информации необходимо включить информационный канал интернет-мессенджера Telegram - NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте. Решение суда подлежит немедленному исполнению", - добавили в суде.

Отмечается, что суд установил, что информационная продукция (видеоролики), размещенная в Telegram-канале NEXTA-Live в период с 9 по 11 августа 2020 года, содержит признаки экстремистской деятельности в соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму", а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков.

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