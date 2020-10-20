Телеграм-канал і логотип Nexta визнано екстремістськими в Білорусі

Рішенням суду Центрального району Мінська від 20 жовтня інформаційний канал інтернет-месенджера Telegram - NEXTA-Live і логотип (цифровий водяний знак) NEXTA визнано екстремістськими матеріалами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА, про це повідомили в пресслужбі Верховного суду.

"Таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що інформаційна продукція (відеоролики, заклики і публікації як від імені самої редакції каналу, так і підписників) містить ознаки екстремістської діяльності. Йдеться про організацію та публічні заклики до здійснення масових заворушень", - йдеться в повідомленні.

"Міністерству інформації необхідно внести інформаційний канал інтернет-месенджера Telegram - NEXTA-Live (t.me/nexta_live) і логотип NEXTA в республіканський список екстремістських матеріалів, вжити заходів щодо обмеження доступу до інформаційних ресурсів, що містять аналогічні найменування, і їхнє поширення в білоруському сегменті. Рішення суду підлягає негайному виконанню", - додали в суді.

Зазначається, що суд встановив, що інформаційна продукція (відеоролики), розміщена в Telegram-каналі NEXTA-Live у період з 9 по 11 серпня 2020 року, містить ознаки екстремістської діяльності відповідно до ст.1 Закону Республіки Білорусь "Про протидію екстремізму", а саме: організація і публічні заклики до здійснення масових заворушень.

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