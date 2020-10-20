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Новини Революція в Білорусі
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Телеграм-канал і логотип Nexta визнано екстремістськими в Білорусі

Телеграм-канал і логотип Nexta визнано екстремістськими в Білорусі

Рішенням суду Центрального району Мінська від 20 жовтня інформаційний канал інтернет-месенджера Telegram - NEXTA-Live і логотип (цифровий водяний знак) NEXTA визнано екстремістськими матеріалами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА, про це повідомили в пресслужбі Верховного суду.

"Таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що інформаційна продукція (відеоролики, заклики і публікації як від імені самої редакції каналу, так і підписників) містить ознаки екстремістської діяльності. Йдеться про організацію та публічні заклики до здійснення масових заворушень", - йдеться в повідомленні.

"Міністерству інформації необхідно внести інформаційний канал інтернет-месенджера Telegram - NEXTA-Live (t.me/nexta_live) і логотип NEXTA в республіканський список екстремістських матеріалів, вжити заходів щодо обмеження доступу до інформаційних ресурсів, що містять аналогічні найменування, і їхнє поширення в білоруському сегменті. Рішення суду підлягає негайному виконанню", - додали в суді.

Зазначається, що суд встановив, що інформаційна продукція (відеоролики), розміщена в Telegram-каналі NEXTA-Live у період з 9 по 11 серпня 2020 року, містить ознаки екстремістської діяльності відповідно до ст.1 Закону Республіки Білорусь "Про протидію екстремізму", а саме: організація і публічні заклики до здійснення масових заворушень.

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Автор: 

Білорусь (7926) суд (11665)


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Топ коментарі
+6
Телеграм-канал и логотип Nexta признаны экстремистскими в Беларуси - Цензор.НЕТ 1737
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20.10.2020 15:28
+4
У них телеграмм-канал, у нас книга про Стуса. Чем их правосудие и кацапское отличается от нашего?
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20.10.2020 15:25
+3
Лукашенко - преступник и служить ему мерзко!!! Жизнь одна- и когда снова неизвестно и тратить ее на служению жуликам глупо!!! Что путин , что лукашенко и прочие - идите вы в ж...пу!
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20.10.2020 15:31
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20.10.2020 15:22 Відповісти
У них телеграмм-канал, у нас книга про Стуса. Чем их правосудие и кацапское отличается от нашего?
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20.10.2020 15:25 Відповісти
сегодня дофига событий, а вечером футбол... хороший день)
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20.10.2020 15:27 Відповісти
Телеграм-канал и логотип Nexta признаны экстремистскими в Беларуси - Цензор.НЕТ 1737
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20.10.2020 15:28 Відповісти
Лукашенко - преступник и служить ему мерзко!!! Жизнь одна- и когда снова неизвестно и тратить ее на служению жуликам глупо!!! Что путин , что лукашенко и прочие - идите вы в ж...пу!
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20.10.2020 15:31 Відповісти
На нашу территориальную целостность посягают(из Польши).
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20.10.2020 15:32 Відповісти
Это у тебя во сне или в бреду посягают??? Или в бредовом сне??
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20.10.2020 15:53 Відповісти
Тихановская с путиным уже поделили Беларусь.
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20.10.2020 15:58 Відповісти
А мона вопрос - а нахрена вы польше усрались? у вас нефть, газ, уран, чернозем, картошка? а, не... картошка - плохой пример....
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20.10.2020 16:09 Відповісти
Трудовые резервы(клубнику собирать).
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20.10.2020 16:19 Відповісти
а нахрена польше 9,5 млн собирателей клубники? в польше столько ягод не вырастает?
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20.10.2020 16:33 Відповісти
та ви ж сожрете її всю ще в полі, а не збирати будете
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20.10.2020 21:56 Відповісти
Вы ее просрали гораздо раньше ту беларусь...еще тогда когда отказались от исторических герба и флага и вернули совковые..
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20.10.2020 16:57 Відповісти
а посягаютьз Польщи, ти мабуть якусь бубльбашівку бухаєш.
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20.10.2020 21:56 Відповісти
С Украины тоже "посягают". Посмотри карту УНР...
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20.10.2020 16:14 Відповісти
Не в Беларуси, а в хунте
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20.10.2020 15:41 Відповісти
белорусский олух = ***** - одно и тоже. только с другой стороны и ***** на й длиннее да без усиков "а-ля я адольф" ))
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20.10.2020 15:44 Відповісти
Телеграм-канал и логотип Nexta признаны экстремистскими в Беларуси - Цензор.НЕТ 3157
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20.10.2020 15:45 Відповісти
З віком, маразм тільки крепне!
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20.10.2020 16:11 Відповісти
угу, вот смотрю на лого ... точно! верю! со свастики содрали! p.s. дбл, блдь (с) говорящий, курящий мерин
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20.10.2020 16:13 Відповісти
акт імпотенції.
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20.10.2020 16:29 Відповісти
Редактор сдрыснул в Россию и будет в лахте старшим смены, а они только запретили.
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20.10.2020 16:33 Відповісти
 
 