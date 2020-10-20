Коронавирус может сохраняться на коже до 9 часов, - ученые

Группа исследователей Киотского префектурального медицинского университета в Японии сообщила, что, по ее данным, коронавирус может сохранять активность на коже человека в течение 9 часов, то есть приблизительно в пять раз дольше, чем вирусы гриппа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NHK.

Доцент Хиросэ Рёхэй и его коллеги провели исследование, чтобы определить, как долго коронавирус может выжить на коже человека.

Ученые нанесли на образцы кожи, взятые у умерших, около 100.000 коронавирусов и такое же число вирусов гриппа А.

Они обнаружили, что коронавирус оставался заразным примерно 9 часов, а вирус гриппа - примерно 1 час 50 минут.

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