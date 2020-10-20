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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус может сохраняться на коже до 9 часов, - ученые

Коронавирус может сохраняться на коже до 9 часов, - ученые

Группа исследователей Киотского префектурального медицинского университета в Японии сообщила, что, по ее данным, коронавирус может сохранять активность на коже человека в течение 9 часов, то есть приблизительно в пять раз дольше, чем вирусы гриппа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NHK.

Доцент Хиросэ Рёхэй и его коллеги провели исследование, чтобы определить, как долго коронавирус может выжить на коже человека.

Ученые нанесли на образцы кожи, взятые у умерших, около 100.000 коронавирусов и такое же число вирусов гриппа А.

Они обнаружили, что коронавирус оставался заразным примерно 9 часов, а вирус гриппа - примерно 1 час 50 минут.

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Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало 45 неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые весной РФ передала в Соединенные Штаты Америки.
Как передает Укринформ, об этом сообщает BuzzFeed.

Отмечается, что речь идет об аппаратах ИВЛ, которые в марте президент США Дональд Трамп попросил у президента России Владимира Путина вследствие ожидания роста количества тяжелобольных пациентов с коронавирусом. В ответ на этот запрос Москва отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью «Из России с любовью».

Российское оборудование было получено сотрудниками Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 1 апреля и распределено между больницами в Нью-Йорке и в Нью-Джерси. Однако эти аппараты ИВЛ так и не были использованы, поскольку сразу были обнаружены технические проблемы.

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Как отмечается, российское оборудование фактически выбросили на помойку.

«Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии с нормативами по утилизации опасных отходов», - заявил представитель FEMA.
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3120228-ssa-vybrosili-apparaty-ivl-kotorye-prislal-kreml-v-asikah-iz-rossii-s-lubovu.html
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20.10.2020 16:19 Ответить
ЖАХ!!!
Але якщо тіло покропити водо з великим позитивним окисно-відновним потенціалом - на рівні+800 міліВольт (тобто водою, з якою перед цим здерли частину електронів), то цей вірус як і всі інші віруси і мікроорганізми загнеться за лічені секунди.
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20.10.2020 16:38 Ответить
А как заразность определили? Злобно в микроскоп скалился?
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20.10.2020 16:53 Ответить
дык японцы же, доцент какой-то, значит - можно верить. там и техника везде японская в основном, еще и 100 000 посчитали, значит - могут.
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20.10.2020 17:39 Ответить
 
 