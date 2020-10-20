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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус може зберігатися на шкірі до 9 годин, - вчені

Коронавірус може зберігатися на шкірі до 9 годин, - вчені

Група дослідників Кіотського префектурального медичного університету в Японії повідомила, що, за її даними, коронавірус може зберігати активність на шкірі людини вродовж 9 годин, тобто приблизно в п'ять разів довше, ніж віруси грипу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NHK.

Доцент Хіросе Рьохей і його колеги провели дослідження, щоб визначити, як довго коронавірус може вижити на шкірі людини.

Вчені нанесли на зразки шкіри, взяті у померлих, близько 100 000 коронавірусів і таку ж кількість вірусів грипу А.

Вони виявили, що коронавірус залишався заразним приблизно 9 годин, а вірус грипу - приблизно 1 годину 50 хвилин.

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Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало 45 неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые весной РФ передала в Соединенные Штаты Америки.
Как передает Укринформ, об этом сообщает BuzzFeed.

Отмечается, что речь идет об аппаратах ИВЛ, которые в марте президент США Дональд Трамп попросил у президента России Владимира Путина вследствие ожидания роста количества тяжелобольных пациентов с коронавирусом. В ответ на этот запрос Москва отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью «Из России с любовью».

Российское оборудование было получено сотрудниками Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 1 апреля и распределено между больницами в Нью-Йорке и в Нью-Джерси. Однако эти аппараты ИВЛ так и не были использованы, поскольку сразу были обнаружены технические проблемы.

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Как отмечается, российское оборудование фактически выбросили на помойку.

«Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии с нормативами по утилизации опасных отходов», - заявил представитель FEMA.
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3120228-ssa-vybrosili-apparaty-ivl-kotorye-prislal-kreml-v-asikah-iz-rossii-s-lubovu.html
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20.10.2020 16:19 Відповісти
ЖАХ!!!
Але якщо тіло покропити водо з великим позитивним окисно-відновним потенціалом - на рівні+800 міліВольт (тобто водою, з якою перед цим здерли частину електронів), то цей вірус як і всі інші віруси і мікроорганізми загнеться за лічені секунди.
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20.10.2020 16:38 Відповісти
А как заразность определили? Злобно в микроскоп скалился?
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20.10.2020 16:53 Відповісти
дык японцы же, доцент какой-то, значит - можно верить. там и техника везде японская в основном, еще и 100 000 посчитали, значит - могут.
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20.10.2020 17:39 Відповісти
 
 