Коронавірус може зберігатися на шкірі до 9 годин, - вчені

Група дослідників Кіотського префектурального медичного університету в Японії повідомила, що, за її даними, коронавірус може зберігати активність на шкірі людини вродовж 9 годин, тобто приблизно в п'ять разів довше, ніж віруси грипу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NHK.

Доцент Хіросе Рьохей і його колеги провели дослідження, щоб визначити, як довго коронавірус може вижити на шкірі людини.

Вчені нанесли на зразки шкіри, взяті у померлих, близько 100 000 коронавірусів і таку ж кількість вірусів грипу А.

Вони виявили, що коронавірус залишався заразним приблизно 9 годин, а вірус грипу - приблизно 1 годину 50 хвилин.

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