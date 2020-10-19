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Вчені показали, як поширюється COVID-19 під час розмови за столом. ВIДЕО

Японські дослідники розповіли, де найбезпечніше сидіти за столом і що може знизити ймовірність зараження під час зустрічей з друзями.

Вчені з Центру обчислювальних наук інституту RIKEN спільно з колегами з Університету Кобе продемонстрували - які ваші шанси заразитися коронавірусом, якщо ви сидите в барі з іще трьома людьми, і один з них є носієм патогену - за допомогою суперкомп'ютера Fugaku - одного з найбільш продуктивних у світі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В їхній моделі четверо людей сидять за двома присунутими один до одного столами площею 60 кв. см. (стандартний розмір столиків в кафе і ресторанах, на думку дослідників). Моделювання показало, що на чоловіка, що сидів поруч з тим, хто говорить, потрапляє приблизно уп'ятеро більше аерозольних часток, ніж на того, хто сидить навпроти, цитує видання Naked Science.

Шанси зараження Covid-19, якщо співрозмовник є носієм вірусу, співвідносяться приблизно так само. При цьому, коли той, хто говорить, повертає голову до адресата, ризик передачі патогену зростає. Найбезпечніше місце, на думку вчених, знаходиться по діагоналі від ймовірно зараженого: туди долітає не більше чверті аерозольних часток, що виділяються мовцем.

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Також моделювання показало, що поширення таких частинок сильно залежить від вологості в приміщенні. При рівні вологості менше 30% дальність поширення частинок зростає вдвічі, порівняно з вологістю 60%. Це пов'язано з тим, що при підвищеній вологості частки інтенсивніше злипаються і швидше осідають.

Це дослідження дозволяє зробити висновок, що зволожувачі повітря у громадських місцях допомагають знизити ймовірність зараження Covid-19. Також вчені рекомендують встановлювати спеціальні захисні прозорі екрани на столиках кафе і ресторанів, щоб відвідувачі могли максимально безпечно спілкуватися одне з одним.

Автор: 

карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Чому у багатьох парах / родинах / колективах не захворівають інші ? Не кажучи про те, що мали б всі.
Особливо цікаво у випадках чоловік-дружина.
Отакими "дослідженнями" займаються вчені.
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19.10.2020 16:47
+7
тобто 60 кв сантиметрів?
це 6 х 10 см?????!!!!!!!
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19.10.2020 18:03
+6
Тобто за столиками в кафе та барі треба мовчки бухати. Погоджуся.)))
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19.10.2020 17:06
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Чому у багатьох парах / родинах / колективах не захворівають інші ? Не кажучи про те, що мали б всі.
Особливо цікаво у випадках чоловік-дружина.
Отакими "дослідженнями" займаються вчені.
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19.10.2020 16:47 Відповісти
Бо не розмовляють.
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19.10.2020 17:21 Відповісти
протестую, так много вирусоидов не вылетает при разговоре наружу
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19.10.2020 17:23 Відповісти
протестую, так много вирусоидов не вылетает при разговоре наружу

В СМИ уже столько вылетело, что не знают что и делать...
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19.10.2020 21:19 Відповісти
бо це тільки умовна віртуальна модель
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19.10.2020 17:24 Відповісти
А без цієї "моделі" не зрозуміло і до цих пір не відомо, як відбувається поширення будь-яких вірусів, які розповсюджуються повітряно-крапельним шляхом ? І здоровий глузд не підказує
подібні речі =При этом, когда говорящий поворачивает голову к адресату, риск передачи патогена возрастает.= ??? Це ж готова Нобелівська премія !!!
Якщо це робили ідіоти для ідіотів, то нехай уточнюють.
Але отакі "дослідження" з "відкриття" ображають мій інтелектуальний рівень.
Тому й гидко від цього маскараду.
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19.10.2020 22:26 Відповісти
це японці робили мульт, може для дітлахів, а може для "плоскоземельщиков" щоб було наглядно бачити як він розлітається))
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19.10.2020 23:34 Відповісти
Діти в ресторан без батьків не ходять.
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20.10.2020 00:08 Відповісти
тобто 60 кв сантиметрів?
це 6 х 10 см?????!!!!!!!
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19.10.2020 18:03 Відповісти
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19.10.2020 18:27 Відповісти
это же журналисты, могли бы и 60 кв. метров впердолить. Они же в школе не учились.
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19.10.2020 20:20 Відповісти
это же журналисты, могли бы и 60 кв. метров впердолить. Они же в школе не учились.

Это дети лейтенанта Шария с Рус весны- у них Бук на 12 000 тыс км стреляет...
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19.10.2020 21:21 Відповісти
Тому що не всі однаково реагують на вірус. Буває, що у родині з "важкими" хворими рідні хворіють у легкій формі, чи й безсимптомно. Шо не ясно?!
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19.10.2020 18:04 Відповісти
Мені все давно зрозуміло з "відкриттями", "дослідженнями" і "рекомендаціями" про ковідку.
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19.10.2020 22:16 Відповісти
Пані Ведано, Ви знайомі із статистикою, яка може підтвердити твердження, про те, що у подружніх парах уникнення зараження відбувається частіше аніж зараження?
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19.10.2020 19:52 Відповісти
Пані Ведано, Ви знайомі із статистикою, яка може підтвердити твердження, про те, що у подружніх парах уникнення зараження відбувається частіше аніж зараження?

У нас на производстве из 600 пенсионеров ни кто не умер не заболел и даже не инфицировался. Так что это "пандемия" липовая.
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19.10.2020 21:24 Відповісти
Це Ви спитайте у "вчених".
Я не писала про =частіше=, а про =багатьох=.
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19.10.2020 22:17 Відповісти
Ви ж розумієте, що я навмисно спитав у вас в такий спосіб через те, що ви виступаєте на боці поборників карантину. Які вимагають абсолютної доказовості всього і головне відразу.
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20.10.2020 00:00 Відповісти
На боці кого, пане Влад ?
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20.10.2020 00:07 Відповісти
"Супротивників", мав на увазі.
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20.10.2020 00:17 Відповісти
Бо Ви не дуже обізнана))) вони заражаються, але їх імунітет вбиває вірус на 1 етапі, автоматично виробляючи антитіла
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19.10.2020 20:38 Відповісти
к заразам и козлам вирусня гораздо хуже цепляется, что тут непонятного...
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19.10.2020 20:47 Відповісти
один бессимптомный принес - заразил. неделя на развитие, неделя туда сюда, проверять уже нечего = 1 здоровый 1 больной. иммунитет у всех разный. нужно было в самом начале вообще все запретить, разделить на зоны - там всех тестировать\лечить и уже в проверенных районах снимать карантин (но с запретом перемещения за границы). или если тестов не было - тупо всех на месяц закрыть чтобы не шастали, вообще. палаточные городки разбить и т.п. - тепло было, лето, вообще без проблем. только разве целью была борьба с вирусом? наверняка - нет. так же как целью не является построение нормальной структуры государства, экономики, соблюдение права, законов, морали и т.д. и т.п.
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19.10.2020 23:32 Відповісти
Ви не можете зупинити світ.
Що значить =вообще все запретить= ?
Як Ви собі це уявляєте ?

Від цього вірус має зникнути ?
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20.10.2020 00:13 Відповісти
если тестов нет, чтобы сделать нормально, значит нужно (было) действовать как во времена эпидемий. - всех изолировать, желательно по одному, и никого не выпускать \ не впускать из "зараженной" области. вирус - пропадет, так как или помрут носители, или появятся антитела у выздоровевших. потом продезинфицировать территорию и все - в данной области вируса нет, закрываем соседнюю, на очищенную никого не пускаем. итого - условно максимум месяц-два без работы на на человека в стране (если прям закрыть на замок и только подвозить еду).
хотя о чем можно говорить, если даже границу с оккупантами нормально сделать не смогли за шесть лет войны. а "Санжары" практически стали нарицательными, хотя гораздо проще (да и выгоднее) было не пустить \ закарантинить нормально в самом начале 100 000 человек, чем ждать пока будет 10 000 зараженных в день + 100 трупов. в общем, как таковой цели победить вирус или защитить Крым и Донбасс похоже не стояло (не стоит).
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20.10.2020 01:17 Відповісти
Ви кажете у багатьох не заболівають але не у всіх. Я кажу - у багатьох заболівають!.
Що ви хотіли сказати про вчених не зрозуміло.
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20.10.2020 08:12 Відповісти
краще не розмовляти

бо тільки запльовуємо одне одного
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19.10.2020 16:48 Відповісти
Дайош замість розмов переписку в Вайбері, інтернеті!
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19.10.2020 16:52 Відповісти
А чим погана сварка тут на форумі?
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19.10.2020 17:08 Відповісти
ЗеДолбоДятлы, не подскажите, в ресторане "Велюр", столики какого размера? Шо, вы туде не ходите? А почему? Эпоха бедности то окончилась полтора года тому назад. Особенно у учителей. Ну вы и жлобы.
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19.10.2020 16:49 Відповісти
О, я-я, старый зольдат избирательного штаба "ЕС"! Зеер гут!
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19.10.2020 17:01 Відповісти
Найн, русиш полицац Борьис, я не есть избирательный штаб "ЕС". Ви есть допускайт ошибка.
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19.10.2020 17:04 Відповісти
Смешной ты, старый зольдат) Даффай, даффай, жги)
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19.10.2020 19:01 Відповісти
Бог подаст. А я умственно ущербным по понедельникам не подаю.
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19.10.2020 20:39 Відповісти
А ты за Слугу народа ?
Возвращайся домой, они у власти, работайте бок о бок ))))
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19.10.2020 17:42 Відповісти
А ты следователь?
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19.10.2020 19:04 Відповісти
Он за плешивое Х..ло. Или за старого пердуна Кабаева.
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19.10.2020 20:40 Відповісти
а як спрацьовує імунна система людини,створена Богом ні гу гу...
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19.10.2020 16:50 Відповісти
я нічого не створював !
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19.10.2020 17:15 Відповісти
А хто ж тоді створив НІЩО?...
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19.10.2020 17:20 Відповісти
Капітан Немо.
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19.10.2020 17:22 Відповісти
але хтось створив Тебе
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19.10.2020 20:13 Відповісти
так,

і того творця також хтось створив

і так далі
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20.10.2020 10:42 Відповісти
Если посчитать суммарную стоимость вот таких "исследований" на тему COVID-19, прибавить затраты на брифинги, конференции, проведенные ВОЗ, ООН, а также стоимость содержания созданных по этому случаю комиссий, комитетов, советов, то я практически уверен, сумма выйдет просто колоссальная...
Но дешевый пиар и финансовая мотивация для псевдоученых и политиканов-дармоедов, куда важнее, прагматизм и рациональное использование средств.
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19.10.2020 16:54 Відповісти
чем
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19.10.2020 17:10 Відповісти
Хм. А вот что происходит с показанными на видео капельками и частицами - у человека носящиего маску. Ну у которого эти частицы на маске / в подмасочном пространстве накапливаются. Куда это все попадает при следующем вдохе? И как имунная система реагирует на увеличенное кол-во частиц (которое при свободном выдохе рассеивается в воздухе)?
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19.10.2020 16:55 Відповісти
Любителей масок мало интересуют эти вопросы.

Кстате а не показали что будет с маской потому, что синие капельки с ней летаю так же хорошо.
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19.10.2020 17:11 Відповісти
Просто так слона (то есть маску) - не продашь...
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19.10.2020 17:13 Відповісти
Ну, большая часть остается на маске. А часть попадает обратно. Думаете, если вирус пару-тройку секунд провел вне организма заболевшего, то он злее стал?
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19.10.2020 17:24 Відповісти
Нет.
Я думаю, что вот эту самую "бОльшую" часть человек потом обратно вдыхает. И так - многократно за день. Что как бы не очень хорошо для его имунного барьера, потому как "перегружает" систему (и без того, недополучившую многого за время весеннего двухмесячного сидения дома). Я не о ковид, я о сотне (учитывая общее кол-во штаммов гриппа в 2000+, сотня звучит очень оптимистично, согаласен) других инфекционных заболеваний, которые никуда не делись. В результате... организм становится восприимчивым и... имеем рост - с началом очередного сезонного периода респираторных заболеваний.
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19.10.2020 17:36 Відповісти
Чтоб большую часть назад вдохнуть - это надо легкие помощнее пылесоса. А частицы собственной слюны для человека абсолютно индиффирентны. Их суммарный объем призрачно мал, а у самого человека такого же добра полон рот в прямом смысле.
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19.10.2020 17:41 Відповісти
Чтоб вдохнуть воздух из подмасочного пространства нужен пылесос?))
А в том воздухе...
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19.10.2020 17:43 Відповісти
Дядя Петя, Вы-дурак? (с). Вы считаете, что выдохнув 3500 мл воздуха с 1000 частиц, эти частицы концентрируются, не касаясь маски и потом все летают в подмасочном пространстве, объемом около 50 мл и совершенно не попадают на маску? А потом это все человек назад вдыхает... Так маска ж тогда должна стерильной оставаться, не?
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19.10.2020 17:50 Відповісти
Дядя Антип, а вы любитель понырять без акваланга иле таки дурак? Урезайте осетра, в состоянии покоя поллитра выдыхается за раз.
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20.10.2020 09:49 Відповісти
Дядя Женя, при надевании правильно подогнанной маски или респиратора человек делает гораздо более глубокие вдохи и выдохи, чем в состоянии покоя. Да и носят их люди во время ходьбы, что от состояния покоя весьма далеко. Так что там точно не поллитра. Ну, пусть будет в среднем около 2000-2500. Это сильно что-то меняет?
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20.10.2020 10:38 Відповісти
Китайцы уже и забыли что то такое
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19.10.2020 16:56 Відповісти
Теперь понятно почему Кива здоров, потому что на галёрке
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19.10.2020 16:59 Відповісти
Не.потому что онанизм укрепляет организм
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19.10.2020 21:01 Відповісти
Вот, поэтому в Тае и процентность гораздо ниже. Это связано с тем, что при повышенной влажности частицы интенсивнее слипаются и быстрее оседают. И дождь лучше чем сухая погода получается
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19.10.2020 17:01 Відповісти
Тобто за столиками в кафе та барі треба мовчки бухати. Погоджуся.)))
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19.10.2020 17:06 Відповісти
Дійсно, а чого молоти язиком?
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19.10.2020 17:25 Відповісти
60 кв см - це клаптик 10 см на 6 см? - В тексті помилка?
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19.10.2020 17:16 Відповісти
То якийсь гуманітарій так талановито 0,6 кв. метра перевів. Причому, це не цензорят помилка, там на два кроки по першоджерелах така сама помилка.
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19.10.2020 17:37 Відповісти
Так если перепечатываете то хоть мозги включайте.
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22.10.2020 19:41 Відповісти
А може, якраз для такого стола й здійснювалося дослідження?! Підібрали дуже низькорослих людей.
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19.10.2020 18:08 Відповісти
Хіба що не людей, а хоббітів.
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19.10.2020 19:06 Відповісти
Домовичків
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20.10.2020 08:03 Відповісти
Ще б не завадило б показати, як распрастраняєцца русскій язик.
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19.10.2020 17:18 Відповісти
рузькый душок
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19.10.2020 18:20 Відповісти
В Украине заболели вирусом Тимошенко, Порошенко , Семья Гройсмана- не уверен, что эти люди ходят по общественным местам или в атб! Или Трамп гуляет по Америке!!!
Что то тут не так!!!! Но что то будет точно!!!
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19.10.2020 17:37 Відповісти
дык в первую очередь кажется вирус завезли гуляющие по закордонам (во время войны) депутаты, так что все так. а потом от кацапов прилетело (открытые границы с оккупантами, 6 лет) + Италия и т.п.
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19.10.2020 23:38 Відповісти
Щось японці скотилися.Раніше на всій техніці було гордий напис Made in Japan,а зараз все китайське і неякісне.Аудіотехніку вінтажну з закордону привозять,яка зроблена на віка,а зараз конденсатори дуються через 2-3 роки,а то і раніше.Та й багато брендів китайцям продали.
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19.10.2020 17:55 Відповісти
Саме шукаю Rybicon для Sagden )
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19.10.2020 18:18 Відповісти
В моєї маски вже виробився імунітет і я її дуже ціную та одягаю вже півроку при вході в публічні місця. Регулярно мию руки, щоб її не забруднити, коли одягаю.
Священники теж дуже поважають своє кадило. Воно надзвичайно помічне, особливо мертвим.
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19.10.2020 18:50 Відповісти
Мертві ВРАЗ виліковуються від корони!!! У них, понімаєте, енергетика правильна, і чакри чуствітєльні!
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19.10.2020 20:00 Відповісти
И всё это им рассказал невпупенный офуительный суперкомпутер??? Та это уровень "тетриса"!
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19.10.2020 19:53 Відповісти
іноді краще мовчати
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19.10.2020 21:04 Відповісти
Ученые показали, как распространяется COVID-19 при разговоре за столом. ВИДЕО

Как по мне СOVID-19 в сотни раз быстрее распространяется в СМИ...
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19.10.2020 21:16 Відповісти
Цензор не позорься - столик 60 кв см это 10 см х 6 см. Игрушечный что ли?
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19.10.2020 21:47 Відповісти
То якийсь гуманітарій так талановито 0,6 кв. метра перевів в кв. сантиметри. Причому, це не цензорят помилка, там на два кроки по першоджерелах така сама помилка.
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20.10.2020 10:49 Відповісти
для микровируса - свой микро стол с микро людьми))))
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20.10.2020 12:46 Відповісти
Щоб над столом душ працював
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20.10.2020 09:39 Відповісти
Вчені показали, як поширюється COVID-19 під час розмови за столом - Цензор.НЕТ 2907
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20.10.2020 10:34 Відповісти
 
 