Вчені показали, як поширюється COVID-19 під час розмови за столом. ВIДЕО
Японські дослідники розповіли, де найбезпечніше сидіти за столом і що може знизити ймовірність зараження під час зустрічей з друзями.
Вчені з Центру обчислювальних наук інституту RIKEN спільно з колегами з Університету Кобе продемонстрували - які ваші шанси заразитися коронавірусом, якщо ви сидите в барі з іще трьома людьми, і один з них є носієм патогену - за допомогою суперкомп'ютера Fugaku - одного з найбільш продуктивних у світі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
В їхній моделі четверо людей сидять за двома присунутими один до одного столами площею 60 кв. см. (стандартний розмір столиків в кафе і ресторанах, на думку дослідників). Моделювання показало, що на чоловіка, що сидів поруч з тим, хто говорить, потрапляє приблизно уп'ятеро більше аерозольних часток, ніж на того, хто сидить навпроти, цитує видання Naked Science.
Шанси зараження Covid-19, якщо співрозмовник є носієм вірусу, співвідносяться приблизно так само. При цьому, коли той, хто говорить, повертає голову до адресата, ризик передачі патогену зростає. Найбезпечніше місце, на думку вчених, знаходиться по діагоналі від ймовірно зараженого: туди долітає не більше чверті аерозольних часток, що виділяються мовцем.
Також моделювання показало, що поширення таких частинок сильно залежить від вологості в приміщенні. При рівні вологості менше 30% дальність поширення частинок зростає вдвічі, порівняно з вологістю 60%. Це пов'язано з тим, що при підвищеній вологості частки інтенсивніше злипаються і швидше осідають.
Це дослідження дозволяє зробити висновок, що зволожувачі повітря у громадських місцях допомагають знизити ймовірність зараження Covid-19. Також вчені рекомендують встановлювати спеціальні захисні прозорі екрани на столиках кафе і ресторанів, щоб відвідувачі могли максимально безпечно спілкуватися одне з одним.
Будь ласка, зачекайте...
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Особливо цікаво у випадках чоловік-дружина.
Отакими "дослідженнями" займаються вчені.
В СМИ уже столько вылетело, что не знают что и делать...
подібні речі =При этом, когда говорящий поворачивает голову к адресату, риск передачи патогена возрастает.= ??? Це ж готова Нобелівська премія !!!
Якщо це робили ідіоти для ідіотів, то нехай уточнюють.
Але отакі "дослідження" з "відкриття" ображають мій інтелектуальний рівень.
Тому й гидко від цього маскараду.
це 6 х 10 см?????!!!!!!!
Это дети лейтенанта Шария с Рус весны- у них Бук на 12 000 тыс км стреляет...
У нас на производстве из 600 пенсионеров ни кто не умер не заболел и даже не инфицировался. Так что это "пандемия" липовая.
Я не писала про =частіше=, а про =багатьох=.
Що значить =вообще все запретить= ?
Як Ви собі це уявляєте ?
Від цього вірус має зникнути ?
хотя о чем можно говорить, если даже границу с оккупантами нормально сделать не смогли за шесть лет войны. а "Санжары" практически стали нарицательными, хотя гораздо проще (да и выгоднее) было не пустить \ закарантинить нормально в самом начале 100 000 человек, чем ждать пока будет 10 000 зараженных в день + 100 трупов. в общем, как таковой цели победить вирус или защитить Крым и Донбасс похоже не стояло (не стоит).
Що ви хотіли сказати про вчених не зрозуміло.
бо тільки запльовуємо одне одного
Возвращайся домой, они у власти, работайте бок о бок ))))
і того творця також хтось створив
і так далі
Но дешевый пиар и финансовая мотивация для псевдоученых и политиканов-дармоедов, куда важнее, прагматизм и рациональное использование средств.
Кстате а не показали что будет с маской потому, что синие капельки с ней летаю так же хорошо.
Я думаю, что вот эту самую "бОльшую" часть человек потом обратно вдыхает. И так - многократно за день. Что как бы не очень хорошо для его имунного барьера, потому как "перегружает" систему (и без того, недополучившую многого за время весеннего двухмесячного сидения дома). Я не о ковид, я о сотне (учитывая общее кол-во штаммов гриппа в 2000+, сотня звучит очень оптимистично, согаласен) других инфекционных заболеваний, которые никуда не делись. В результате... организм становится восприимчивым и... имеем рост - с началом очередного сезонного периода респираторных заболеваний.
А в том воздухе...
Что то тут не так!!!! Но что то будет точно!!!
Священники теж дуже поважають своє кадило. Воно надзвичайно помічне, особливо мертвим.
Как по мне СOVID-19 в сотни раз быстрее распространяется в СМИ...