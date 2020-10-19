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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Ученые показали, как распространяется COVID-19 при разговоре за столом. ВИДЕО

Японские исследователи рассказали, где безопаснее всего сидеть за столом и что может снизить вероятность заражения при встрече с друзьями.

Ученые из Центра вычислительных наук института RIKEN совместно с коллегами из Университета Кобе продемонстировали, каковы ваши шансы заразиться коронавирусом, если вы сидите в баре с еще тремя людьми, и один из них — носитель патогена, с помощью суперкомпьютера Fugaku — одного из самых производительных в мире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В их модели четверо людей сидят за двумя придвинутыми друг к другу столами площадью 60 кв. см. (стандартный размер столиков в кафе и ресторанах, по мнению исследователей). Моделирование показало, что на человека, сидящего рядом с тем, кто говорит, попадает примерно впятеро больше аэрозольных частиц, чем на того, кто сидит напротив, цитирует издание Naked Science.

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Шансы заражения COVID-19, если собеседник является носителем вируса, соотносятся примерно так же. При этом, когда говорящий поворачивает голову к адресату, риск передачи патогена возрастает. Самое безопасное место, по мнению ученых, находится по диагонали от вероятно зараженного: туда долетает не более четверти аэрозольных частиц, выделяемых говорящим.

Также моделирование показало, что распространение таких частиц сильно зависит от влажности в помещении. При уровне влажности менее 30% дальность распространения частиц возрастает вдвое, по сравнению с влажностью 60%. Это связано с тем, что при повышенной влажности частицы интенсивнее слипаются и быстрее оседают.

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Это исследование позволяет сделать вывод, что увлажнители воздуха в общественных местах помогают снизить вероятность заражения COVID-19. Также ученые рекомендуют устанавливать специальные защитные прозрачные экраны на столиках кафе и ресторанов, чтобы посетители могли максимально безопасно общаться друг с другом.

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карантин (16729) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Чому у багатьох парах / родинах / колективах не захворівають інші ? Не кажучи про те, що мали б всі.
Особливо цікаво у випадках чоловік-дружина.
Отакими "дослідженнями" займаються вчені.
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19.10.2020 16:47
+7
тобто 60 кв сантиметрів?
це 6 х 10 см?????!!!!!!!
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19.10.2020 18:03
+6
Тобто за столиками в кафе та барі треба мовчки бухати. Погоджуся.)))
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19.10.2020 17:06
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Чому у багатьох парах / родинах / колективах не захворівають інші ? Не кажучи про те, що мали б всі.
Особливо цікаво у випадках чоловік-дружина.
Отакими "дослідженнями" займаються вчені.
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19.10.2020 16:47 Ответить
Бо не розмовляють.
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19.10.2020 17:21 Ответить
протестую, так много вирусоидов не вылетает при разговоре наружу
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19.10.2020 17:23 Ответить
протестую, так много вирусоидов не вылетает при разговоре наружу

В СМИ уже столько вылетело, что не знают что и делать...
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19.10.2020 21:19 Ответить
бо це тільки умовна віртуальна модель
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19.10.2020 17:24 Ответить
А без цієї "моделі" не зрозуміло і до цих пір не відомо, як відбувається поширення будь-яких вірусів, які розповсюджуються повітряно-крапельним шляхом ? І здоровий глузд не підказує
подібні речі =При этом, когда говорящий поворачивает голову к адресату, риск передачи патогена возрастает.= ??? Це ж готова Нобелівська премія !!!
Якщо це робили ідіоти для ідіотів, то нехай уточнюють.
Але отакі "дослідження" з "відкриття" ображають мій інтелектуальний рівень.
Тому й гидко від цього маскараду.
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19.10.2020 22:26 Ответить
це японці робили мульт, може для дітлахів, а може для "плоскоземельщиков" щоб було наглядно бачити як він розлітається))
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19.10.2020 23:34 Ответить
Діти в ресторан без батьків не ходять.
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20.10.2020 00:08 Ответить
тобто 60 кв сантиметрів?
це 6 х 10 см?????!!!!!!!
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19.10.2020 18:03 Ответить
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19.10.2020 18:27 Ответить
это же журналисты, могли бы и 60 кв. метров впердолить. Они же в школе не учились.
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19.10.2020 20:20 Ответить
это же журналисты, могли бы и 60 кв. метров впердолить. Они же в школе не учились.

Это дети лейтенанта Шария с Рус весны- у них Бук на 12 000 тыс км стреляет...
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19.10.2020 21:21 Ответить
Тому що не всі однаково реагують на вірус. Буває, що у родині з "важкими" хворими рідні хворіють у легкій формі, чи й безсимптомно. Шо не ясно?!
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19.10.2020 18:04 Ответить
Мені все давно зрозуміло з "відкриттями", "дослідженнями" і "рекомендаціями" про ковідку.
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19.10.2020 22:16 Ответить
Пані Ведано, Ви знайомі із статистикою, яка може підтвердити твердження, про те, що у подружніх парах уникнення зараження відбувається частіше аніж зараження?
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19.10.2020 19:52 Ответить
Пані Ведано, Ви знайомі із статистикою, яка може підтвердити твердження, про те, що у подружніх парах уникнення зараження відбувається частіше аніж зараження?

У нас на производстве из 600 пенсионеров ни кто не умер не заболел и даже не инфицировался. Так что это "пандемия" липовая.
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19.10.2020 21:24 Ответить
Це Ви спитайте у "вчених".
Я не писала про =частіше=, а про =багатьох=.
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19.10.2020 22:17 Ответить
Ви ж розумієте, що я навмисно спитав у вас в такий спосіб через те, що ви виступаєте на боці поборників карантину. Які вимагають абсолютної доказовості всього і головне відразу.
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20.10.2020 00:00 Ответить
На боці кого, пане Влад ?
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20.10.2020 00:07 Ответить
"Супротивників", мав на увазі.
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20.10.2020 00:17 Ответить
Бо Ви не дуже обізнана))) вони заражаються, але їх імунітет вбиває вірус на 1 етапі, автоматично виробляючи антитіла
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19.10.2020 20:38 Ответить
к заразам и козлам вирусня гораздо хуже цепляется, что тут непонятного...
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19.10.2020 20:47 Ответить
один бессимптомный принес - заразил. неделя на развитие, неделя туда сюда, проверять уже нечего = 1 здоровый 1 больной. иммунитет у всех разный. нужно было в самом начале вообще все запретить, разделить на зоны - там всех тестировать\лечить и уже в проверенных районах снимать карантин (но с запретом перемещения за границы). или если тестов не было - тупо всех на месяц закрыть чтобы не шастали, вообще. палаточные городки разбить и т.п. - тепло было, лето, вообще без проблем. только разве целью была борьба с вирусом? наверняка - нет. так же как целью не является построение нормальной структуры государства, экономики, соблюдение права, законов, морали и т.д. и т.п.
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19.10.2020 23:32 Ответить
Ви не можете зупинити світ.
Що значить =вообще все запретить= ?
Як Ви собі це уявляєте ?

Від цього вірус має зникнути ?
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20.10.2020 00:13 Ответить
если тестов нет, чтобы сделать нормально, значит нужно (было) действовать как во времена эпидемий. - всех изолировать, желательно по одному, и никого не выпускать \ не впускать из "зараженной" области. вирус - пропадет, так как или помрут носители, или появятся антитела у выздоровевших. потом продезинфицировать территорию и все - в данной области вируса нет, закрываем соседнюю, на очищенную никого не пускаем. итого - условно максимум месяц-два без работы на на человека в стране (если прям закрыть на замок и только подвозить еду).
хотя о чем можно говорить, если даже границу с оккупантами нормально сделать не смогли за шесть лет войны. а "Санжары" практически стали нарицательными, хотя гораздо проще (да и выгоднее) было не пустить \ закарантинить нормально в самом начале 100 000 человек, чем ждать пока будет 10 000 зараженных в день + 100 трупов. в общем, как таковой цели победить вирус или защитить Крым и Донбасс похоже не стояло (не стоит).
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20.10.2020 01:17 Ответить
Ви кажете у багатьох не заболівають але не у всіх. Я кажу - у багатьох заболівають!.
Що ви хотіли сказати про вчених не зрозуміло.
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20.10.2020 08:12 Ответить
краще не розмовляти

бо тільки запльовуємо одне одного
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19.10.2020 16:48 Ответить
Дайош замість розмов переписку в Вайбері, інтернеті!
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19.10.2020 16:52 Ответить
А чим погана сварка тут на форумі?
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19.10.2020 17:08 Ответить
ЗеДолбоДятлы, не подскажите, в ресторане "Велюр", столики какого размера? Шо, вы туде не ходите? А почему? Эпоха бедности то окончилась полтора года тому назад. Особенно у учителей. Ну вы и жлобы.
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19.10.2020 16:49 Ответить
О, я-я, старый зольдат избирательного штаба "ЕС"! Зеер гут!
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19.10.2020 17:01 Ответить
Найн, русиш полицац Борьис, я не есть избирательный штаб "ЕС". Ви есть допускайт ошибка.
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19.10.2020 17:04 Ответить
Смешной ты, старый зольдат) Даффай, даффай, жги)
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19.10.2020 19:01 Ответить
Бог подаст. А я умственно ущербным по понедельникам не подаю.
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19.10.2020 20:39 Ответить
А ты за Слугу народа ?
Возвращайся домой, они у власти, работайте бок о бок ))))
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19.10.2020 17:42 Ответить
А ты следователь?
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19.10.2020 19:04 Ответить
Он за плешивое Х..ло. Или за старого пердуна Кабаева.
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19.10.2020 20:40 Ответить
а як спрацьовує імунна система людини,створена Богом ні гу гу...
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19.10.2020 16:50 Ответить
я нічого не створював !
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19.10.2020 17:15 Ответить
А хто ж тоді створив НІЩО?...
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19.10.2020 17:20 Ответить
Капітан Немо.
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19.10.2020 17:22 Ответить
але хтось створив Тебе
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19.10.2020 20:13 Ответить
так,

і того творця також хтось створив

і так далі
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20.10.2020 10:42 Ответить
Если посчитать суммарную стоимость вот таких "исследований" на тему COVID-19, прибавить затраты на брифинги, конференции, проведенные ВОЗ, ООН, а также стоимость содержания созданных по этому случаю комиссий, комитетов, советов, то я практически уверен, сумма выйдет просто колоссальная...
Но дешевый пиар и финансовая мотивация для псевдоученых и политиканов-дармоедов, куда важнее, прагматизм и рациональное использование средств.
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19.10.2020 16:54 Ответить
чем
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19.10.2020 17:10 Ответить
Хм. А вот что происходит с показанными на видео капельками и частицами - у человека носящиего маску. Ну у которого эти частицы на маске / в подмасочном пространстве накапливаются. Куда это все попадает при следующем вдохе? И как имунная система реагирует на увеличенное кол-во частиц (которое при свободном выдохе рассеивается в воздухе)?
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19.10.2020 16:55 Ответить
Любителей масок мало интересуют эти вопросы.

Кстате а не показали что будет с маской потому, что синие капельки с ней летаю так же хорошо.
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19.10.2020 17:11 Ответить
Просто так слона (то есть маску) - не продашь...
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19.10.2020 17:13 Ответить
Ну, большая часть остается на маске. А часть попадает обратно. Думаете, если вирус пару-тройку секунд провел вне организма заболевшего, то он злее стал?
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19.10.2020 17:24 Ответить
Нет.
Я думаю, что вот эту самую "бОльшую" часть человек потом обратно вдыхает. И так - многократно за день. Что как бы не очень хорошо для его имунного барьера, потому как "перегружает" систему (и без того, недополучившую многого за время весеннего двухмесячного сидения дома). Я не о ковид, я о сотне (учитывая общее кол-во штаммов гриппа в 2000+, сотня звучит очень оптимистично, согаласен) других инфекционных заболеваний, которые никуда не делись. В результате... организм становится восприимчивым и... имеем рост - с началом очередного сезонного периода респираторных заболеваний.
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19.10.2020 17:36 Ответить
Чтоб большую часть назад вдохнуть - это надо легкие помощнее пылесоса. А частицы собственной слюны для человека абсолютно индиффирентны. Их суммарный объем призрачно мал, а у самого человека такого же добра полон рот в прямом смысле.
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19.10.2020 17:41 Ответить
Чтоб вдохнуть воздух из подмасочного пространства нужен пылесос?))
А в том воздухе...
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19.10.2020 17:43 Ответить
Дядя Петя, Вы-дурак? (с). Вы считаете, что выдохнув 3500 мл воздуха с 1000 частиц, эти частицы концентрируются, не касаясь маски и потом все летают в подмасочном пространстве, объемом около 50 мл и совершенно не попадают на маску? А потом это все человек назад вдыхает... Так маска ж тогда должна стерильной оставаться, не?
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19.10.2020 17:50 Ответить
Дядя Антип, а вы любитель понырять без акваланга иле таки дурак? Урезайте осетра, в состоянии покоя поллитра выдыхается за раз.
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20.10.2020 09:49 Ответить
Дядя Женя, при надевании правильно подогнанной маски или респиратора человек делает гораздо более глубокие вдохи и выдохи, чем в состоянии покоя. Да и носят их люди во время ходьбы, что от состояния покоя весьма далеко. Так что там точно не поллитра. Ну, пусть будет в среднем около 2000-2500. Это сильно что-то меняет?
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20.10.2020 10:38 Ответить
Китайцы уже и забыли что то такое
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19.10.2020 16:56 Ответить
Теперь понятно почему Кива здоров, потому что на галёрке
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19.10.2020 16:59 Ответить
Не.потому что онанизм укрепляет организм
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19.10.2020 21:01 Ответить
Вот, поэтому в Тае и процентность гораздо ниже. Это связано с тем, что при повышенной влажности частицы интенсивнее слипаются и быстрее оседают. И дождь лучше чем сухая погода получается
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19.10.2020 17:01 Ответить
Тобто за столиками в кафе та барі треба мовчки бухати. Погоджуся.)))
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19.10.2020 17:06 Ответить
Дійсно, а чого молоти язиком?
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19.10.2020 17:25 Ответить
60 кв см - це клаптик 10 см на 6 см? - В тексті помилка?
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19.10.2020 17:16 Ответить
То якийсь гуманітарій так талановито 0,6 кв. метра перевів. Причому, це не цензорят помилка, там на два кроки по першоджерелах така сама помилка.
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19.10.2020 17:37 Ответить
Так если перепечатываете то хоть мозги включайте.
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22.10.2020 19:41 Ответить
А може, якраз для такого стола й здійснювалося дослідження?! Підібрали дуже низькорослих людей.
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19.10.2020 18:08 Ответить
Хіба що не людей, а хоббітів.
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19.10.2020 19:06 Ответить
Домовичків
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20.10.2020 08:03 Ответить
Ще б не завадило б показати, як распрастраняєцца русскій язик.
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19.10.2020 17:18 Ответить
рузькый душок
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19.10.2020 18:20 Ответить
В Украине заболели вирусом Тимошенко, Порошенко , Семья Гройсмана- не уверен, что эти люди ходят по общественным местам или в атб! Или Трамп гуляет по Америке!!!
Что то тут не так!!!! Но что то будет точно!!!
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19.10.2020 17:37 Ответить
дык в первую очередь кажется вирус завезли гуляющие по закордонам (во время войны) депутаты, так что все так. а потом от кацапов прилетело (открытые границы с оккупантами, 6 лет) + Италия и т.п.
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19.10.2020 23:38 Ответить
Щось японці скотилися.Раніше на всій техніці було гордий напис Made in Japan,а зараз все китайське і неякісне.Аудіотехніку вінтажну з закордону привозять,яка зроблена на віка,а зараз конденсатори дуються через 2-3 роки,а то і раніше.Та й багато брендів китайцям продали.
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19.10.2020 17:55 Ответить
Саме шукаю Rybicon для Sagden )
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19.10.2020 18:18 Ответить
В моєї маски вже виробився імунітет і я її дуже ціную та одягаю вже півроку при вході в публічні місця. Регулярно мию руки, щоб її не забруднити, коли одягаю.
Священники теж дуже поважають своє кадило. Воно надзвичайно помічне, особливо мертвим.
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19.10.2020 18:50 Ответить
Мертві ВРАЗ виліковуються від корони!!! У них, понімаєте, енергетика правильна, і чакри чуствітєльні!
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19.10.2020 20:00 Ответить
И всё это им рассказал невпупенный офуительный суперкомпутер??? Та это уровень "тетриса"!
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19.10.2020 19:53 Ответить
іноді краще мовчати
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19.10.2020 21:04 Ответить
Ученые показали, как распространяется COVID-19 при разговоре за столом. ВИДЕО

Как по мне СOVID-19 в сотни раз быстрее распространяется в СМИ...
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19.10.2020 21:16 Ответить
Цензор не позорься - столик 60 кв см это 10 см х 6 см. Игрушечный что ли?
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19.10.2020 21:47 Ответить
То якийсь гуманітарій так талановито 0,6 кв. метра перевів в кв. сантиметри. Причому, це не цензорят помилка, там на два кроки по першоджерелах така сама помилка.
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20.10.2020 10:49 Ответить
для микровируса - свой микро стол с микро людьми))))
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20.10.2020 12:46 Ответить
Щоб над столом душ працював
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20.10.2020 09:39 Ответить
Вчені показали, як поширюється COVID-19 під час розмови за столом - Цензор.НЕТ 2907
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20.10.2020 10:34 Ответить
 
 