Ученые показали, как распространяется COVID-19 при разговоре за столом. ВИДЕО
Японские исследователи рассказали, где безопаснее всего сидеть за столом и что может снизить вероятность заражения при встрече с друзьями.
Ученые из Центра вычислительных наук института RIKEN совместно с коллегами из Университета Кобе продемонстировали, каковы ваши шансы заразиться коронавирусом, если вы сидите в баре с еще тремя людьми, и один из них — носитель патогена, с помощью суперкомпьютера Fugaku — одного из самых производительных в мире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В их модели четверо людей сидят за двумя придвинутыми друг к другу столами площадью 60 кв. см. (стандартный размер столиков в кафе и ресторанах, по мнению исследователей). Моделирование показало, что на человека, сидящего рядом с тем, кто говорит, попадает примерно впятеро больше аэрозольных частиц, чем на того, кто сидит напротив, цитирует издание Naked Science.
Шансы заражения COVID-19, если собеседник является носителем вируса, соотносятся примерно так же. При этом, когда говорящий поворачивает голову к адресату, риск передачи патогена возрастает. Самое безопасное место, по мнению ученых, находится по диагонали от вероятно зараженного: туда долетает не более четверти аэрозольных частиц, выделяемых говорящим.
Также моделирование показало, что распространение таких частиц сильно зависит от влажности в помещении. При уровне влажности менее 30% дальность распространения частиц возрастает вдвое, по сравнению с влажностью 60%. Это связано с тем, что при повышенной влажности частицы интенсивнее слипаются и быстрее оседают.
Это исследование позволяет сделать вывод, что увлажнители воздуха в общественных местах помогают снизить вероятность заражения COVID-19. Также ученые рекомендуют устанавливать специальные защитные прозрачные экраны на столиках кафе и ресторанов, чтобы посетители могли максимально безопасно общаться друг с другом.
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Особливо цікаво у випадках чоловік-дружина.
Отакими "дослідженнями" займаються вчені.
В СМИ уже столько вылетело, что не знают что и делать...
подібні речі =При этом, когда говорящий поворачивает голову к адресату, риск передачи патогена возрастает.= ??? Це ж готова Нобелівська премія !!!
Якщо це робили ідіоти для ідіотів, то нехай уточнюють.
Але отакі "дослідження" з "відкриття" ображають мій інтелектуальний рівень.
Тому й гидко від цього маскараду.
це 6 х 10 см?????!!!!!!!
Это дети лейтенанта Шария с Рус весны- у них Бук на 12 000 тыс км стреляет...
У нас на производстве из 600 пенсионеров ни кто не умер не заболел и даже не инфицировался. Так что это "пандемия" липовая.
Я не писала про =частіше=, а про =багатьох=.
Що значить =вообще все запретить= ?
Як Ви собі це уявляєте ?
Від цього вірус має зникнути ?
хотя о чем можно говорить, если даже границу с оккупантами нормально сделать не смогли за шесть лет войны. а "Санжары" практически стали нарицательными, хотя гораздо проще (да и выгоднее) было не пустить \ закарантинить нормально в самом начале 100 000 человек, чем ждать пока будет 10 000 зараженных в день + 100 трупов. в общем, как таковой цели победить вирус или защитить Крым и Донбасс похоже не стояло (не стоит).
Що ви хотіли сказати про вчених не зрозуміло.
бо тільки запльовуємо одне одного
Возвращайся домой, они у власти, работайте бок о бок ))))
і того творця також хтось створив
і так далі
Но дешевый пиар и финансовая мотивация для псевдоученых и политиканов-дармоедов, куда важнее, прагматизм и рациональное использование средств.
Кстате а не показали что будет с маской потому, что синие капельки с ней летаю так же хорошо.
Я думаю, что вот эту самую "бОльшую" часть человек потом обратно вдыхает. И так - многократно за день. Что как бы не очень хорошо для его имунного барьера, потому как "перегружает" систему (и без того, недополучившую многого за время весеннего двухмесячного сидения дома). Я не о ковид, я о сотне (учитывая общее кол-во штаммов гриппа в 2000+, сотня звучит очень оптимистично, согаласен) других инфекционных заболеваний, которые никуда не делись. В результате... организм становится восприимчивым и... имеем рост - с началом очередного сезонного периода респираторных заболеваний.
А в том воздухе...
Что то тут не так!!!! Но что то будет точно!!!
Священники теж дуже поважають своє кадило. Воно надзвичайно помічне, особливо мертвим.
Как по мне СOVID-19 в сотни раз быстрее распространяется в СМИ...