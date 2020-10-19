Ученые показали, как распространяется COVID-19 при разговоре за столом. ВИДЕО

Японские исследователи рассказали, где безопаснее всего сидеть за столом и что может снизить вероятность заражения при встрече с друзьями.

Ученые из Центра вычислительных наук института RIKEN совместно с коллегами из Университета Кобе продемонстировали, каковы ваши шансы заразиться коронавирусом, если вы сидите в баре с еще тремя людьми, и один из них — носитель патогена, с помощью суперкомпьютера Fugaku — одного из самых производительных в мире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В их модели четверо людей сидят за двумя придвинутыми друг к другу столами площадью 60 кв. см. (стандартный размер столиков в кафе и ресторанах, по мнению исследователей). Моделирование показало, что на человека, сидящего рядом с тем, кто говорит, попадает примерно впятеро больше аэрозольных частиц, чем на того, кто сидит напротив, цитирует издание Naked Science.

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Шансы заражения COVID-19, если собеседник является носителем вируса, соотносятся примерно так же. При этом, когда говорящий поворачивает голову к адресату, риск передачи патогена возрастает. Самое безопасное место, по мнению ученых, находится по диагонали от вероятно зараженного: туда долетает не более четверти аэрозольных частиц, выделяемых говорящим.

Также моделирование показало, что распространение таких частиц сильно зависит от влажности в помещении. При уровне влажности менее 30% дальность распространения частиц возрастает вдвое, по сравнению с влажностью 60%. Это связано с тем, что при повышенной влажности частицы интенсивнее слипаются и быстрее оседают.

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Это исследование позволяет сделать вывод, что увлажнители воздуха в общественных местах помогают снизить вероятность заражения COVID-19. Также ученые рекомендуют устанавливать специальные защитные прозрачные экраны на столиках кафе и ресторанов, чтобы посетители могли максимально безопасно общаться друг с другом.