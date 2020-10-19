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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина против гриппа повышает иммунитет и облегчает течение COVID-19, - нидерландские медики

Вакцина против гриппа повышает иммунитет и облегчает течение COVID-19, - нидерландские медики

Ученые пишут о возможной перекрестной защите, которую дает при COVID-19 антигриппозная вакцина, но подчеркивают: механизм такого эффекта неизвестен.

Четырехвалентная (от четырех штаммов вируса) вакцина против гриппа может стимулировать долгосрочное усиление врожденного иммунитета, что, вероятно, даст некую степень защиты от COVID-19. К такому выводу пришли нидерландские медики, их статья доступна в medRxiv, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Они полагают, что такая вакцина против гриппа, которую используют в их стране в этом эпидсезоне, повышает сопротивляемость иммунитета и облегчает течение ковида. Это проверяли на культурах иммунных клеток человека в пробирке.

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Вакцинация против гриппа улучшала цитокиновые ответы иммунитета на SARS-CoV-2, отметили исследователи. Уже давно известно, что ковид приводит к так называемому цитокиновому шторму в организме: при нем наблюдается гипериммунная реакция, т.е. организм перебарщивает с ответом, что приводит к поражениям легких и других органов.

Авторы также обнаружили, что SARS-CoV-2 был менее распространен среди сотрудников нидерландских больниц, которые были привиты от гриппа в сезоне-2019/2020.

Китайские ученые заражали клетки в пробирке и мышей одновременно вирусом гриппа и коронавирусом. Выяснилось, что предварительная гриппозная инфекция приводит к повышению в клетках уровня белков ACE2, которые SARS-CoV-2 затем использует для заражения. У мышей, зараженных гриппом и "короной", наблюдалась повышенная вирусная нагрузка SARS-CoV-2 и более серьезное повреждение легких.

Авторы считают, что вирус гриппа обостряет инфицирование SARS-CoV-2, и антигриппозная профилактика "имеет большое значение во время пандемии COVID-19".

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Британские ученые выяснили на мышах, что последовательное заражение вирусом гриппа, а затем коронавирусом значительно ухудшает жизненные показатели и может привести к воспалению тканей головного мозга.

Автор: 

грипп (573) карантин (16729) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
"повышает сопротивляемость иммунитета".... Тафтология. Иммунитет и есть по сути сопротивляемость. Правильно было написать сопротивляемость организма или повышение иммунитета. Знатоки...
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19.10.2020 12:40
+1
"Это проверяли на культурах иммунных клеток человека в пробирке." ---

но человек это не культура клеток в пробирке, устройство организма немного посложнее будет.
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19.10.2020 12:35
+1
У вирусологов такая схема - сначала придумают вакцину, потом запустят вирус
КТО ПЕРВЫМ продаёт вакцину- тот и виновник пандемии
Так что Новосибирский институт пора линчевать , раша продала уже 50 млн вакцин Бразилии
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19.10.2020 12:46
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Кожного дня вчоні видають щось інше.
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19.10.2020 12:35 Ответить
"Это проверяли на культурах иммунных клеток человека в пробирке." ---

но человек это не культура клеток в пробирке, устройство организма немного посложнее будет.
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19.10.2020 12:35 Ответить
А им пофигу. Деньги уплочены. Примется закон, покажут пару репортаже чтоб жути нагнать...
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19.10.2020 12:37 Ответить
По моему, это всё - враньё!
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19.10.2020 12:40 Ответить
"повышает сопротивляемость иммунитета".... Тафтология. Иммунитет и есть по сути сопротивляемость. Правильно было написать сопротивляемость организма или повышение иммунитета. Знатоки...
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19.10.2020 12:40 Ответить
С языка сняли, однако здесь я и не такое читал
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19.10.2020 12:43 Ответить
Какое то противоречивое высказывание в заголовке, показалось:
Вакцина против гриппа повышает сопротивляемость иммунитета и облегчает течение COVID-19, - нидерландские медики,
а не просто повышает иммунитет!
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19.10.2020 12:42 Ответить
Вакцина против гриппа повышает сопротивляемость иммунитета

Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом. (с)
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19.10.2020 12:47 Ответить
У вирусологов такая схема - сначала придумают вакцину, потом запустят вирус
КТО ПЕРВЫМ продаёт вакцину- тот и виновник пандемии
Так что Новосибирский институт пора линчевать , раша продала уже 50 млн вакцин Бразилии
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19.10.2020 12:46 Ответить
ІМУНІТЕТ підвищує стійкість від усіх хвороботворчих вірусів, грибків та бактерій ! А у кого його не має по тій чи іншій причині той має надіятися на "вакцини". А взагалі цю пандемію запустили не для того, щоб раби вимерли, а для того щоб загнати їх у стойло, а то вже занад то вони вже "розгулялися".
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19.10.2020 13:08 Ответить
Я бы их не слушал. В НЛ медицина хуже чем в Украине.
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19.10.2020 13:15 Ответить
В НЛ ,это где?
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19.10.2020 15:48 Ответить
Нидерланды.
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19.10.2020 15:50 Ответить
 
 