Пьяный водитель устроил ДТП на Прикарпатье со смертельным исходом

Авария с погибшим и травмированным произошла в Снятинском районе Ивано-Франковской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

"19 октября около часа ночи произошло ДТП в пгт Заболотов, что на Снятинщине. Полицейскими установлено, что 33-летний житель района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, на повороте дороги не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ", - рассказали в полиции.

В результате аварии 21-летний пассажир ЗАЗ от полученных травм погиб на месте происшествия, а 18-летнего водителя, жителя района, доставили в медучреждение.

Водителя Volkswagen Passat освидетельствовали в медицинском учреждении на состояние опьянения, как результат - 1,77 промилле.

С места аварии изъяты два автомобиля. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Виновнику инкриминируют нарушение законодательства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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