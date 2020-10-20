Германия активно работает над проведением встречи "нормандской четверки",- посол Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен подтвердила, что продолжается активная работа над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) в Берлине стала возможной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент (Украины Владимир Зеленский. - Ред.) правильно сказал: мы все работаем над этим. Прогресс очень медленный, но это длительный процесс. Я думаю, что украинская сторона намного активнее принимает участие в Трехсторонней контактной группе, имеет много идей, как можно преодолеть такие блокады. Мои коллеги в Берлине пытаются их поддерживать. Не помогает то, что участники ТКГ сейчас только в онлайн-режиме встречаются. В таких переговорах наибольший прогресс делается "в коридорах". Из-за пандемии сейчас это действительно, очень сложно, но мы все интенсивно над этим работаем", - отметил посол.

Фельдгузен подчеркнула, что Германия будет и дальше работать в Минском, Нормандском формате, чтобы война на Востоке Украины закончилась.

По словам посла, она понимает, почему идут разговоры о расширении "нормандского формата".

"Разговоры о расширении формата всегда были, и я понимаю Украину, которая хочет сделать круг (переговорщиков. - Ред.) как можно шире. Касаемо этого вопроса (из опроса, инициированного президентом Зеленским 25 октября. - Ред.), я немного боюсь, что очень много украинцев даже не знают, что такое Будапештский меморандум. Возможно, они все сейчас в "Википедии" посмотрят, чтобы понимать это. Мы будем просто дальше работать в Минском, Нормандском формате, чтобы, я действительно очень на это надеюсь, закончить эту войну на Востоке", - подытожила посол.

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