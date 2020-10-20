Німеччина активно працює над проведенням зустрічі "нормандської четвірки", - посол Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен підтвердила, що триває активна робота над тим, щоб зустріч лідерів у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція та Росія) в Берліні стала можливою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент (України Володимир Зеленський - Ред.) правильно сказав: ми всі працюємо над цим. Прогрес дуже повільний, але це тривалий процес. Я думаю, що українська сторона набагато активніше бере участь у Тристоронній контактній групі, має багато ідей, як можна подолати такі блокади. Мої колеги в Берліні намагаються їх підтримувати. Не допомагає те, що учасники ТКГ наразі тільки в онлайн-режимі зустрічаються. У таких переговорах найбільший прогрес робиться "в коридорах". Через пандемію нині це справді дуже складно, але ми всі інтенсивно над цим працюємо", - зазначила пані посол.

Фельдгузен наголосила, що Німеччина й надалі працюватиме в мінському, нормандському форматах, щоб війна на Сході України завершилася.

За словами посла, вона розуміє, чому йдуть розмови про розширення "нормандського формату".

"Розмови про розширення формату завжди були, і я розумію Україну, яка хоче зробити коло (переговірників - ІФ) якомога ширшим. Що стосується цього питання (щодо опитування, ініційованого президентом Зеленським 25 жовтня, - ІФ), я трохи боюся, що дуже багато українців навіть не знають, що таке Будапештський меморандум. Можливо, вони всі у "Вікіпедії" подивляться, щоб розуміти це. Ми просто надалі працюватимемо в мінському, нормандському форматах, щоб, я справді дуже на це сподіваюся, завершити цю війну на Сході", - підсумувала пані посол.

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