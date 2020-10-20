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В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы Минэкономразвития Петрашко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
Как передает Цензор.НЕТ, проект постановления опубликован на сайте ВР.
В пояснительной записке к проекту постановления, которая размещена на парламентском сайте, депутаты указывают на ухудшение основных экономических показателей во время работы министра, а именно на углубление спада промпроизводства и низкие темпы создания рабочих мест.
Авторы документа также указывают на бездеятельность министра в отношении сельхозпроизводителей, которые пострадали из-за неблагоприятных климатических условий.
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