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В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы Минэкономразвития Петрашко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы Минэкономразвития Петрашко

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Как передает Цензор.НЕТ, проект постановления опубликован на сайте ВР. 

В пояснительной записке к проекту постановления, которая размещена на парламентском сайте, депутаты указывают на ухудшение основных экономических показателей во время работы министра, а именно на углубление спада промпроизводства и низкие темпы создания рабочих мест.

Авторы документа также указывают на бездеятельность министра в отношении сельхозпроизводителей, которые пострадали из-за неблагоприятных климатических условий.

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