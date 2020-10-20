У Раді зареєстровано постанову про звільнення глави Мінекономрозвитку Петрашка

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення глави Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка.

Як передає Цензор.НЕТ, проєкт постанови опубліковано на сайті ВР.

У пояснювальній записці до проєкту постанови, яка розміщена на парламентському сайті, депутати вказують на погіршення основних економічних показників під час роботи міністра, а саме на поглиблення спаду промвиробництва і низькі темпи створення робочих місць.

Автори документа також вказують на бездіяльність міністра щодо сільгоспвиробників, які постраждали через несприятливі кліматичні умови.

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