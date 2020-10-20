Медики рассказали, как ухаживать за больным COVID-19 в домашних условиях. ИНФОГРАФИКА

Центр общественного здоровья обнародовал правила ухода за больным коронавирусом пациентом в домашних условиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦОС сообщил в Facebook.

"Людям с легкими проявлениями заболевания врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции. В этом случае необходимо соблюдать следующие правила", - говорится в сообщении.

Нужно разместить пациента в хорошо проветриваемом помещении. Желательно, чтобы за ним ухаживала один человек, который не относится к лицам с риском появления осложнений. Посещение пациента запрещено.

Члены домохозяйства должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее 1 м от пациента. Исключение - кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта.

Стоит ограничить движение пациента в места общего пользования. Человек, который ухаживает, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом. Нужно мыть руки после каких-либо контактов с ним или его ближайшим окружением. После мытья рук с мылом вытирать их необходимо одноразовыми бумажными полотенцами.

Отмечается, что нужно прикрывать рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае их отсутствия чихать и кашлять в сгиб локтя.

Рекомендуется использовать одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборки помещения. До и после снятия медицинских перчаток следует мыть руки. Перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом складывать в отдельном контейнере (полиэтиленовом пакете) в том же помещении, где находится больной, до их утилизации.

В ЦОЗ сообщили, что также нужно избегать обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем и т.п. Посуду после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не надо. Необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет бытовым моюще-дезинфицирующим средством. Стирать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температура 60-90 ° C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено встряхивать, но можно собирать в общий мешок.

Отмечается, что люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований. Если у члена домохозяйства возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ним следует обращаться как с подозрительным на инфицирование SARS-CoV-2.

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