Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19, - ОП
Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Разработчики представили Главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.
На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех участвующих ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использование в случае успешного прохождения всех фаз.
Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.
Зеленский отметил историчность этой встречи и разработки: "Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию".
Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз. О деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации.
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Много много раз .. ! 😂
https://telegra.ph/file/989******************.jpg "Новая украинская вакцина под выборы
Газ, вакцина, опросы... Когда во главе офиса стоит вороватый продюсер, решающий за бабло 100500 все одновременно, то получается полный хаос, проебы и падение рейтинга с подставами Зе-президента. Но обо всем по порядку.
Есть такой себе гражданин США Андрей Фаворов, бывший менеджер ДТЭК Ахметова, смотрящий за газом от Януковича и автор схемы реверса русского газа с запахом свободы и демократии, как говорит «племенной чекист» Деркач и прилепленными 50-ю евро для Байдена.
Этот тот Фаворов, благодаря которому после встречи Данилюка, аферистов Фурмана и Парнаса, а также министра энергетики США Рика Пэрри, последний был вынужден уйти в отставку и была сорвана альтернатива в виде сжиженного американского газа при участии польской компании."
https://t.me/shadow_anonymous_insights/1232
А, местных князьков, которые на местном уровне буду ПРОДОЛЖАТЬ дерибанить МЕСТНЫЕ бюджеты на закупках товаров и услуг у "правильных" поставщиков.
Блин, зрада получилась такая себе.
Не зря Беня, Ахмет и прочие Пальчевские вваливают столько бабла в своих буратин-кандидатов на местных выборах.
...
Главный санитарный врач Украины рассказал, что президент страны попросил его донести до специалистов информацию о выплате 1 млн долларов за вакцину или лекарство от SARS-CoV-2.
Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больныхИсточник: https://censor.net/ru/n3225896
, доктор медицинских наук Михаил Фаворов
закатал штанину и нафигачил вакцину на коленке!
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Реальность такова:
1. "...рассказал, что президент страны попросил его донести до специалистов информацию о выплате [в будущем] 1 млн долларов за вакцину или лекарство..."
2. "...отметил, что нынешняя разработка [в будущем] позволяет предположить, что..."
ОНАЛЬД ТРАМП СТАНЦЕВАЛ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ
доктор медицинских наук Михаил Фаворов УКРАИНА
;Спутнік;, нє?
А по суті - є одна проблема. Якщо випробування показали, що відбувається інактивація вірусу в культурі клітин, то це не вакцина, а ліки. Вакцину ніяк випробувати на культурі клітин, тому що вона не має імунітету. Можна тільки на цілому організмі. Тому є варіанти: або журналісти невірно виклали зміст, або професор Фаворов говорив не про вакцину, або він якийсь особливий "експерт". Також активність на культурі тканин демонстрували декілька речовин (той же самий хлорохін, наприклад), але клінічні випробування довели відсутність лікувального ефекту. Тому доповідати Президенту такі результати доволі рано.
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии. Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов.
tZE inform
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В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому (...)* разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве (...)Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии.Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог".
Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. (..)