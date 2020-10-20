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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19, - ОП

Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19, - ОП

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Разработчики представили Главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.

На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех участвующих ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использование в случае успешного прохождения всех фаз.

Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Зеленский отметил историчность этой встречи и разработки: "Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию".

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз. О деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации.

Также читайте: Медики рассказали, как ухаживать за больным COVID-19 в домашних условиях. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20271) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Под таким прикрытием зеле кокс поставляют)))
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20.10.2020 17:10
+7
І шо воно в цьому розуміє...?
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20.10.2020 17:12
+4
Ну шо, герой. Испытай, а мы поглядим. Будет интересно.
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20.10.2020 17:07
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Ну шо, герой. Испытай, а мы поглядим. Будет интересно.
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20.10.2020 17:07 Ответить
Полная ОПа ЗЕлика ! 😂
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20.10.2020 17:28 Ответить
Результата долго ждать придется.
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20.10.2020 19:01 Ответить
оригинальна вакцина сподіваюсь із вітчизняних лопухів !
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20.10.2020 19:12 Ответить
Под таким прикрытием зеле кокс поставляют)))
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20.10.2020 17:10 Ответить
накололи болезного после трудного выступления в Раде
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20.10.2020 19:14 Ответить
І шо воно в цьому розуміє...?
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20.10.2020 17:12 Ответить
Он в этом разбирается как заяц в апельсинах...посмотрел как баран на новые ворота и на этом все закончилось...
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20.10.2020 17:14 Ответить
А ти що там РОЗУМІЄШЬ?!
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20.10.2020 17:35 Ответить
Ти навіть українського правопису не знаєш,плутаєш його з кацапським.
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20.10.2020 18:14 Ответить
Не менше ніж в грі на роялі.
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20.10.2020 18:53 Ответить
Уколите его))))
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20.10.2020 17:15 Ответить
В голову....
Много много раз .. ! 😂
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20.10.2020 17:29 Ответить
Если уколоть правильным ножом, то хватит и одного.
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20.10.2020 18:17 Ответить
Цианидом калия?)))
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20.10.2020 17:33 Ответить
О! Анонимный канал писал правду 5 дней назад про пиар Зели перед выборами с "вакциной".

https://telegra.ph/file/989******************.jpg ​​ "Новая украинская вакцина под выборы

Газ, вакцина, опросы... Когда во главе офиса стоит вороватый продюсер, решающий за бабло 100500 все одновременно, то получается полный хаос, проебы и падение рейтинга с подставами Зе-президента. Но обо всем по порядку.

Есть такой себе гражданин США Андрей Фаворов, бывший менеджер ДТЭК Ахметова, смотрящий за газом от Януковича и автор схемы реверса русского газа с запахом свободы и демократии, как говорит «племенной чекист» Деркач и прилепленными 50-ю евро для Байдена.

Этот тот Фаворов, благодаря которому после встречи Данилюка, аферистов Фурмана и Парнаса, а также министра энергетики США Рика Пэрри, последний был вынужден уйти в отставку и была сорвана альтернатива в виде сжиженного американского газа при участии польской компании."
https://t.me/shadow_anonymous_insights/1232
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20.10.2020 17:15 Ответить
Выборы ЧЕГО? Президента?! Верховной зРады?
А, местных князьков, которые на местном уровне буду ПРОДОЛЖАТЬ дерибанить МЕСТНЫЕ бюджеты на закупках товаров и услуг у "правильных" поставщиков.
Блин, зрада получилась такая себе.
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20.10.2020 17:40 Ответить
Да нет. При децентрализации и передаче земли сельхозназначения местным властям цена кресел мэров и депутатов местных советов значительно возрастает.
Не зря Беня, Ахмет и прочие Пальчевские вваливают столько бабла в своих буратин-кандидатов на местных выборах.
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20.10.2020 17:46 Ответить
Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 7803

...
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20.10.2020 17:29 Ответить
Полная ОПа ЗЕлика ! 😂
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20.10.2020 17:30 Ответить
Зеліка-вєліка.
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20.10.2020 17:44 Ответить
Зеленский обещает 1 млн долларов за вакцину от коронавируса
Главный санитарный врач Украины рассказал, что президент страны попросил его донести до специалистов информацию о выплате 1 млн долларов за вакцину или лекарство от SARS-CoV-2.
Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больныхИсточник: https://censor.net/ru/n3225896

, доктор медицинских наук Михаил Фаворов Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 8348
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20.10.2020 18:04 Ответить
Молодец доктор медицинских наук Михаил Фаворов !!!!!!

закатал штанину и нафигачил вакцину на коленке!

.
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20.10.2020 19:17 Ответить
А Вам не кажется, что Вы витаете в облаках?
Реальность такова:
1. "...рассказал, что президент страны попросил его донести до специалистов информацию о выплате [в будущем] 1 млн долларов за вакцину или лекарство..."

2. "...отметил, что нынешняя разработка [в будущем] позволяет предположить, что..."
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20.10.2020 20:10 Ответить
https://youtu.be/3W-EhghyUx0

ОНАЛЬД ТРАМП СТАНЦЕВАЛ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

доктор медицинских наук Михаил Фаворов УКРАИНА
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21.10.2020 16:45 Ответить
И шо это ЗЕленое чучело смогло понять?
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20.10.2020 18:16 Ответить
ОНО не понимало, оно нюхало... кокс
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20.10.2020 19:18 Ответить
Михаил Олегович Фаворов -русский, росиянин, профессор, доктор медицинских наук, заместитель генерального директора по науке Международного института вакцин при ООН.

;Спутнік;, нє?
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20.10.2020 18:59 Ответить
Він самий. Регулярний гість Звезда, RT, RTVI ті інших відомих гібридних ресурсів.
А по суті - є одна проблема. Якщо випробування показали, що відбувається інактивація вірусу в культурі клітин, то це не вакцина, а ліки. Вакцину ніяк випробувати на культурі клітин, тому що вона не має імунітету. Можна тільки на цілому організмі. Тому є варіанти: або журналісти невірно виклали зміст, або професор Фаворов говорив не про вакцину, або він якийсь особливий "експерт". Також активність на культурі тканин демонстрували декілька речовин (той же самий хлорохін, наприклад), але клінічні випробування довели відсутність лікувального ефекту. Тому доповідати Президенту такі результати доволі рано.
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20.10.2020 20:32 Ответить
Очередной "испанский инструктор" зелоха разводит)))
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии. Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов.
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20.10.2020 23:08 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1318573525763002368 5 ч
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому (...)* разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве (...)Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии.Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог".
Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. (..)
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20.10.2020 23:25 Ответить
 
 