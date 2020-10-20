Больной COVID-19 покончил с собой, выпрыгнув из окна киевской больницы

Врачи говорят, что 68-летний мужчина шел на поправку, и поступок связан с его семейными обстоятельствами, а не состоянием здоровья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "24 канал".

Трагедия произошла в больнице №8, которую перепрофилировали для больных коронавирусом.

Информацию о самоубийстве подтвердили в полиции Оболонского района. По данным правоохранителей, погибшему было 68 лет. Он выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи допросили еще одного пациента, который находился в палате в момент самоубийца.

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Замдиректора больницы Богдан Легинь сообщил телеканалу "Киев", что мужчина болел коронавирусом и пневмонией, но уже шел на поправку. Легинь утверждает, что пациент покончил с собой не из-за болезни, а в связи с семейными обстоятельствами.