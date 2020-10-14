РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10053 посетителя онлайн
Новости Видео
3 341 7

Мужчина собирался поджечь себя в Черновцах. ВИДЕО

Патрульные полицейские не дали жителю Черновцов совершить самосожжение.

Об этом сообщает в Фейсбуке Патрульная полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в прошлое воскресенье. Сообщение о том, что мужчина собирается покончить с собой, поступило на линию "102", на место сразу отправился патруль.

"Заявитель держал в руках пластиковую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью красного цвета. Благодаря слаженным и взвешенным действиям, патрульным удалось предотвратить попытку самоубийства и не дать мужчине причинить себе вред", - сказано в сообщении.

Мужчина рассказал полицейским, что хотел наложить на себя руки из-за семейных проблем.

Его госпитализировали на стационарное лечение.

Также на Цензор.НЕТ: Умер ветеран Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане

Автор: 

самосожжение (70) самоубийство (999) Черновцы (676) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поспешил на тот свет, но рано еще, не все прошел
показать весь комментарий
14.10.2020 23:43 Ответить
У нас стільки достойних "слуг народу", суддів, мєнтів, олігархів..., а ви так спішите на Той Світ. Отямтеся і зробіть правильний вибір!
показать весь комментарий
14.10.2020 23:54 Ответить
Госпаде!
У пироманов осеннее обострение?
Не, ну если есть желание что-то поджечь - поджигай врага.
Себя то зачем?
показать весь комментарий
15.10.2020 00:03 Ответить
Жизнь дана только раз, вдумайтесь хорошенько и не делайте глупости, пожалуйста.
показать весь комментарий
15.10.2020 00:10 Ответить
Хлопці, краще вату паліть.
показать весь комментарий
15.10.2020 02:37 Ответить
Оскара актору!
показать весь комментарий
15.10.2020 06:25 Ответить
Это подражатель - спецом дожидался полиции и даже не облил себя. О самоподжеге оно даже и не думало. А думало прохайпиться нахаляву. Ну теперь его в психушке похайпят препаратами стремными в очко.
показать весь комментарий
15.10.2020 07:44 Ответить
 
 