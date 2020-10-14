Мужчина собирался поджечь себя в Черновцах. ВИДЕО
Патрульные полицейские не дали жителю Черновцов совершить самосожжение.
Об этом сообщает в Фейсбуке Патрульная полиция области, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в прошлое воскресенье. Сообщение о том, что мужчина собирается покончить с собой, поступило на линию "102", на место сразу отправился патруль.
"Заявитель держал в руках пластиковую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью красного цвета. Благодаря слаженным и взвешенным действиям, патрульным удалось предотвратить попытку самоубийства и не дать мужчине причинить себе вред", - сказано в сообщении.
Мужчина рассказал полицейским, что хотел наложить на себя руки из-за семейных проблем.
Его госпитализировали на стационарное лечение.
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У пироманов осеннее обострение?
Не, ну если есть желание что-то поджечь - поджигай врага.
Себя то зачем?