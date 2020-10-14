Мужчина собирался поджечь себя в Черновцах. ВИДЕО

Патрульные полицейские не дали жителю Черновцов совершить самосожжение.

Об этом сообщает в Фейсбуке Патрульная полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в прошлое воскресенье. Сообщение о том, что мужчина собирается покончить с собой, поступило на линию "102", на место сразу отправился патруль.

"Заявитель держал в руках пластиковую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью красного цвета. Благодаря слаженным и взвешенным действиям, патрульным удалось предотвратить попытку самоубийства и не дать мужчине причинить себе вред", - сказано в сообщении.

Мужчина рассказал полицейским, что хотел наложить на себя руки из-за семейных проблем.

Его госпитализировали на стационарное лечение.

Также на Цензор.НЕТ: Умер ветеран Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане