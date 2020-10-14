УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10695 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 341 7

Чоловік збирався підпалити себе в Чернівцях. ВIДЕО

Патрульні поліцейські не дали жителю Чернівців вчинити самоспалення.

Про це повідомляє в фейсбуці Патрульна поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався минулої неділі. Повідомлення про те, що чоловік збирається накласти на себе руки, надійшло на лінію "102", на місце відразу відправився патруль.

"Заявник тримав в руках пластикову каністру з легкозаймистою рідиною червоного кольору. Завдяки злагодженим та виваженим діям, патрульним вдалося запобігти спробі самогубства і не дати чоловікові заподіяти собі шкоду", - сказано в повідомленні.

Чоловік розповів поліцейським, що хотів накласти на себе руки через сімейні проблеми.

Його госпіталізували на стаціонарне лікування.

Читайте: Помер ветеран Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані

Автор: 

самоспалення (37) самогубство (633) Чернівці (561) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поспешил на тот свет, но рано еще, не все прошел
показати весь коментар
14.10.2020 23:43 Відповісти
У нас стільки достойних "слуг народу", суддів, мєнтів, олігархів..., а ви так спішите на Той Світ. Отямтеся і зробіть правильний вибір!
показати весь коментар
14.10.2020 23:54 Відповісти
Госпаде!
У пироманов осеннее обострение?
Не, ну если есть желание что-то поджечь - поджигай врага.
Себя то зачем?
показати весь коментар
15.10.2020 00:03 Відповісти
Жизнь дана только раз, вдумайтесь хорошенько и не делайте глупости, пожалуйста.
показати весь коментар
15.10.2020 00:10 Відповісти
Хлопці, краще вату паліть.
показати весь коментар
15.10.2020 02:37 Відповісти
Оскара актору!
показати весь коментар
15.10.2020 06:25 Відповісти
Это подражатель - спецом дожидался полиции и даже не облил себя. О самоподжеге оно даже и не думало. А думало прохайпиться нахаляву. Ну теперь его в психушке похайпят препаратами стремными в очко.
показати весь коментар
15.10.2020 07:44 Відповісти
 
 