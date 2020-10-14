Чоловік збирався підпалити себе в Чернівцях. ВIДЕО
Патрульні поліцейські не дали жителю Чернівців вчинити самоспалення.
Про це повідомляє в фейсбуці Патрульна поліція області, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався минулої неділі. Повідомлення про те, що чоловік збирається накласти на себе руки, надійшло на лінію "102", на місце відразу відправився патруль.
"Заявник тримав в руках пластикову каністру з легкозаймистою рідиною червоного кольору. Завдяки злагодженим та виваженим діям, патрульним вдалося запобігти спробі самогубства і не дати чоловікові заподіяти собі шкоду", - сказано в повідомленні.
Чоловік розповів поліцейським, що хотів накласти на себе руки через сімейні проблеми.
Його госпіталізували на стаціонарне лікування.
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У пироманов осеннее обострение?
Не, ну если есть желание что-то поджечь - поджигай врага.
Себя то зачем?