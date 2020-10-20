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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК сформировал новый состав Ивано-Франковской областной избирательной комиссии

ЦИК сформировал новый состав Ивано-Франковской областной избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия во вторник сформировала новый состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Такое решение принято в связи с досрочным прекращением Центризбиркомом полномочий всего состава этой ТИК, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Новый состав Ивано-Франковской областной ТИК сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций партий в количестве 14 человек, сообщила пресс-служба ЦИК.

Как сообщалось, 19 октября Центризбирком досрочно прекратила полномочия всего состава Ивано-Франковской областной ТИК.

Причиной послужило то, что эта ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и буклетов местных организаций партий - субъектов избирательного процесса по очередным выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета, что, в свою очередь, нарушает их права и права избирателей.

ЦИК также обязала Ивано-Франковскую областную ТИК после формирования нового состава безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.

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