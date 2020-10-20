ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківської обласної виборчої комісії

Центральна виборча комісія у вівторок сформувала новий склад Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії (ТВК).

Таке рішення прийнято у зв'язку з достроковим припиненням Центрвиборчкомом повноважень всього складу цієї ТВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Новий склад Івано-Франківської обласної ТВК сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій партій у кількості 14 осіб, повідомила пресслужба ЦВК.

Як повідомлялося, 19 жовтня Центрвиборчком достроково припинив повноваження всього складу Івано-Франківської обласної ТВК.

Причиною стало те, що ця ТВК у встановлений законодавством термін не здійснила заходи щодо забезпечення виготовлення інформаційних плакатів і буклетів місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу з чергових виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради, що, зі свого боку, порушує їхні права і права виборців.

ЦВК також зобов'язала Івано-Франківську обласну ТВК після формування нового складу невідкладно забезпечити виготовлення відповідних інформаційних плакатів і буклетів.