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Верланов о подозрении: Генпрокуратура выполняет заказы политиков

Верланов о подозрении: Генпрокуратура выполняет заказы политиков

Бывший глава ГФС Сергей Верланов называет подозрение в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн "образцом юридического треша" и обещает доказать это в суде.

Свою позицию Верланов озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которая связана с делом "АрселорМиттал". Узнал об этом, как всегда, из новостей", - написал Верланов.

Экс-глава ГФС утверждает, что прокуратура "выполняет заказы политиков".

"Обвинения в отношении меня абсолютно безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, что скоро докажу. Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу", - пообещал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-главе налоговой Верланову сообщили о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн, - Офис генпрокурора

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 20 октября Офис генерального прокурора сообщил экс-главе ГФС Верланову о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он незаконно отменил налоговое уведомление на сумму 2 млрд 246 млн грн, выписанное одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на собственные источники, что СБУ готовит задержание экс-главы налоговой Сергея Верланова прямо перед выборами, чтобы показать избирателям борьбу с коррупцией и задержание высокопоставленного чиновника, который работал в Кабмине Шмыгаля и Гончарука.

Автор: 

Верланов Сергей (114) Офис Генпрокурора (2463)


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о - стара нова пісня....
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20.10.2020 19:53 Ответить
Простое воровство все проворовавшиеся представляют кок политическое преследование. Противно . Нет ни одного ,чтоб сказал,-поймали,буду отвечать. Слизняки.
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20.10.2020 21:54 Ответить
Просто не умеют ловить
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21.10.2020 09:52 Ответить
так для зебиков главное не закон а посадки, иак вот вы и обеспечивайте собой эти посадки
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20.10.2020 22:36 Ответить
Ну да, неплохая тактика. Чем оправдываться в суде, проще надавить на следствие через "общественный резонанс", опорочить следователей, обозвать "политически мотивированным", поставить под сомнение независимость решения суда. Лохи будут, если на эту херню поведутся.
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20.10.2020 22:42 Ответить
Сначала хотели рейдернуть меткомбинат у крупной международной компании, но когда Зеля получил от Макрона черную метку - клоун труханул и дал сигнал отвалить своим шавкам от Арселора. Вот теперь, когда пыль улеглась на дно вместе с рейтингом Членограя - решили руками ватной прокурорши попробовать еще раз поживиться и перезапустить дело. Тут для них вин-вин ситуация - в любом случае имиджу страны в глазах инвесторов будет нанесен непоправимый вред. И получив 100 млн евро в виде доначисления они потеряют в перспективе миллиарды... в общем либо в прокуратуре долбоебы либо сознательно работающие против Украины враги
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21.10.2020 00:01 Ответить
Это как и любая зелина пиар акция - полная дешевка. Обвинят перед выборами - спустят на тормозах после ... Но сейчас на лохов сработает...
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21.10.2020 10:57 Ответить
 
 