Верланов о подозрении: Генпрокуратура выполняет заказы политиков

Бывший глава ГФС Сергей Верланов называет подозрение в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн "образцом юридического треша" и обещает доказать это в суде.

Свою позицию Верланов озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которая связана с делом "АрселорМиттал". Узнал об этом, как всегда, из новостей", - написал Верланов.

Экс-глава ГФС утверждает, что прокуратура "выполняет заказы политиков".

"Обвинения в отношении меня абсолютно безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, что скоро докажу. Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу", - пообещал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-главе налоговой Верланову сообщили о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн, - Офис генпрокурора

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 20 октября Офис генерального прокурора сообщил экс-главе ГФС Верланову о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он незаконно отменил налоговое уведомление на сумму 2 млрд 246 млн грн, выписанное одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал со ссылкой на собственные источники, что СБУ готовит задержание экс-главы налоговой Сергея Верланова прямо перед выборами, чтобы показать избирателям борьбу с коррупцией и задержание высокопоставленного чиновника, который работал в Кабмине Шмыгаля и Гончарука.