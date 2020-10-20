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Верланов про підозру: Генпрокуратура виконує замовлення політиків

Верланов про підозру: Генпрокуратура виконує замовлення політиків

Колишній очільник ДФС Сергій Верланов називає підозру у зв'язку з недоотриманням бюджетом понад 2 млрд грн "зразком юридичної трешу" та обіцяє довести це в суді.

Свою позицію Верланов озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, в Офісі генпрокурора не дослухались до голосу здорового глузду і підписали завідомо необґрунтовану та політично вмотивовану підозру, яка пов’язана зі справою "АрселорМіттал". Дізнався про це, як завжди, з новин", - написав Верланов.

Ексголова ДФС стверджує, що прокуратура "виконує замовлення політиків".

Читайте також: Ексголові податкової Верланову повідомили про підозру у зв'язку з недоотриманням бюджетом понад 2 млрд грн, - Офіс генпрокурора

Генпрокуратура, яка повинна стояти на сторожі законності, виконує замовлення політиків.

"Звинувачення щодо мене є абсолютно безпідставними і є черговим зразком юридичного трешу, що я незабаром доведу. Буду захищати себе та ті реформи, заради яких я прийшов на державну службу", - пообіцяв він.

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, 20 жовтня Офіс генерального підозри повідомив ексголові ДФС Верланову про підозру у зловживанні владою і службовим становищем. За версією слідства, він незаконно скасував податкове повідомлення на суму 2 млрд 246 млн грн, виписане одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв із посиланням на власні джерела, що СБУ готує затримання ексглави податкової Сергія Верланова прямо перед виборами, щоб показати виборцям боротьбу з корупцією і затримання високопоставленого чиновника, який працював у Кабміні Шмигаля та Гончарука.

Автор: 

Верланов Сергій (153) Офіс Генпрокурора (3245)


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о - стара нова пісня....
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20.10.2020 19:53 Відповісти
Простое воровство все проворовавшиеся представляют кок политическое преследование. Противно . Нет ни одного ,чтоб сказал,-поймали,буду отвечать. Слизняки.
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20.10.2020 21:54 Відповісти
Просто не умеют ловить
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21.10.2020 09:52 Відповісти
так для зебиков главное не закон а посадки, иак вот вы и обеспечивайте собой эти посадки
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20.10.2020 22:36 Відповісти
Ну да, неплохая тактика. Чем оправдываться в суде, проще надавить на следствие через "общественный резонанс", опорочить следователей, обозвать "политически мотивированным", поставить под сомнение независимость решения суда. Лохи будут, если на эту херню поведутся.
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20.10.2020 22:42 Відповісти
Сначала хотели рейдернуть меткомбинат у крупной международной компании, но когда Зеля получил от Макрона черную метку - клоун труханул и дал сигнал отвалить своим шавкам от Арселора. Вот теперь, когда пыль улеглась на дно вместе с рейтингом Членограя - решили руками ватной прокурорши попробовать еще раз поживиться и перезапустить дело. Тут для них вин-вин ситуация - в любом случае имиджу страны в глазах инвесторов будет нанесен непоправимый вред. И получив 100 млн евро в виде доначисления они потеряют в перспективе миллиарды... в общем либо в прокуратуре долбоебы либо сознательно работающие против Украины враги
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21.10.2020 00:01 Відповісти
Это как и любая зелина пиар акция - полная дешевка. Обвинят перед выборами - спустят на тормозах после ... Но сейчас на лохов сработает...
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21.10.2020 10:57 Відповісти
 
 